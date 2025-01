Lech Ahoi: Weitere Faschinstermine im südlichen Landkreis

In Donauwörth und Umgebung wird der Fasching bekanntlich voll ausgelebt. Vom Martinstag am 11. November bis Kehraus am 4. März herrscht reges närrisches Treiben. So kommen zu den bisher veröffentlichen Faschingsterminen, noch einige weitere hinzu. Wer nicht genug von dem närrischen Treiben bekommen, kann auch diese Veranstaltungen besuchen.

Die Fafrohsia Dagomeria lädt nicht nur zum ersten Gardetreffen ein. Am 25. Januar findet ab 18 Uhr der Eröffnungsball im DaNoi statt. Verpflegung und gute Laune gibt es beim Faschings-Kaffee-Klatsch am 15. Februar, 13 bis 17 Uhr. Die kleinen Faschingsfreunde sind am 21. Februar zum Kinderfasching im Pfarrstadl eingeladen. Die Fafroshia Dagmoeria verabschiedet sich vom diesjährigen Fasching beim Kehraus im DaNoi. Um 20 Uhr geht es am 4. März los.

Die Vereinsgemeinschaft Lechexpress hat außerdem ihren Faschingsumzug in Oberndorf nachgereicht: Dieser Fußgruppenumzug findet am Faschingsdienstag, 4. März, statt. Beginn ist in närrischer Manier um 14.01 Uhr. Los geht es trotz geänderter Route wie gewohnt am Feuerwehrhaus. Anschließend gibt es auf dem Parkplatz des Kronensaals und im Kronensaal eine After-Show-Party. (AZ)