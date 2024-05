GNTM-Ticker 2024: Kandidat äußert sich nach Rauswurf - "Ihr werdet mein Gesicht bald sehen"

In Folge 15 steht ein Shooting fast nackt mit Regen, Wind und mit Starfotograf Rankin an. Wer kann überzeugen und wer muss gehen? Alle News im GNTM-Ticker.

Montag, 27.05.2024,15:22 Uhr: Nach seinem Rauswurf bei GNTM postet Marvin ein Statement auf Tiktok und schwärmt erst einmal wie toll die Zeit bei GNTM gewesen sei und dass er noch Kontakt mit vielen der GNTM-Kandidatinnen und Kandidaten habe. Er sei für alles so dankbar. Außerdem verrät Marvin: "Ihr werdet auf jeden Fall mein Gesicht noch mal wieder sehen. Ganz, ganz bald sogar!"

GNTM-Ticker 2024: Nacktshooting in Folge 15

Freitag, 24.05.2024,08:15 Uhr: Bevor das erste Nacktshooting der Staffel ansteht, gibt es erst einmal wieder Castings für die Models. Beim ersten dreht sich alles um das Thema "Wimpern". Grace, Xenia und Kadidja dürfen ihre Geschichte erzählen, was sie unter Selbstbewusstsein verstehen und was ihr "Klick-Moment" war, in dem sich etwas für sie verändert hat. Grace erzählt von ihrer Zeit in Syrien, Kadidja, wie sie ihren Freund kennengelernt hat und Xenia, dass sie bei GNTM diesen Moment hatte. Xenia bekommt dann den Job.

Beim nächsten Casting geht es um eine italienische Marke, die Körperpflege herstellt. Gesucht wird ein Paar für ein Kampagnen-Shooting auf Sizilien. Auch hier dürfen nicht alle Models hin. Die Models treten paarweise an und sollen eine emotionale Umarmung zeigen. Kadidja und Frieder, Xenia und Linus, Grace und Armin bilden jeweils ein Paar. Jedes Paar interpretiert die Umarmung anders. Kadidjas und Frieders Umarmung überzeugt die Kunden.

Danach geht für Armin gleich weiter. Er, Luka, Julian, Marvin und Jermaine wurden für einen Videodreh gebucht. Kaleen, die beim ESC 2024 für Österreich angetreten ist, dreht ihr Musikvideo mit den GNTM-Male-Models.

GNTM: Nacktshooting bei Wind und Regen mit Rankin

Dann geht es zum Nacktshooting, doch zuerst flattert ein Brief mit den "Outfits" rein. Es sind Klebestrings und Nippelpflaster für die weiblichen Models und nur Klebestrings für die männlichen Models. Die Begeisterung der Models hält sich in Grenzen. Grace hat wegen ihrer Herkunft Bedenken, aber auch Xenia macht sich sehr viele Gedanken wegen ihres Körpers. Doch auch Kadidja und Marvin hadern mit der Situation. Die beiden machen sich sehr viele Gedanken um die Reaktion ihrer Familien. "Ich bin nicht happy. Ich will einfach nicht, dass meine Familie und Freunde mich so im Fernsehen sehen!", so Marvin. Und auch Kadidja ist verunsichert und gesteht, dass man sich schon überlegt, ob man das wirklich machen möchte. Allerdings wäre ja alles sehr professionell und wenn man sich in der Situation befände, wäre das noch einmal etwas anderes.

Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker 2024: Panne beim Nacktshooting - plötzlich steht Kandidat ohne Hose da

Ganz "nackt" müssen die Models aber nicht antreten, sie bekommen noch einen transparenten Regenmantel angezogen. Und dann geht es in flaches Wasserbecken, in dem von oben Regen kommt und mehrere Windmaschinen angeworfen werden fast wie bei einem Monsun - woraufhin Heidi Klum gleich "Durch den Monsun" von Tokio Hotel trällert. Als erste Kandidat darf Linus ran. Heidi ist von seinem Körper ganz baff und fragt, wo sie denn nur hinsehen solle. Linus stellt sich sehr gut an, macht hohe Sprünge und Heidi witzelt noch, hoffentlich hält die Hose. Und Tadaaaa - plötzlich passiert es: Die Klebehose löst sich tatsächlich ab. "The pants are off!", ruft Heidi Rankin zu und Heidi sieht schon fast beschämt weg und hält sich die Augen zu. Linus zieht sich einfach die Hose weg und würde weitermachen. Aber das Bild ist im Kasten und er ist fertig.

GNTM 2024: Linus beim Nacktshooting mit Rankin Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Auch die anderen männlichen Models Armin, Jermaine, Luka und Julian überzeugen Heidi genauso wie Lea. Sogar Xenia kann ihre Bedenken überwinden und überzeugt Heidi und Rankin. Mit ihren Augen sei sie immer präsent gewesen. Von Grace sei sie auch nicht so ein Fan bei diesem Shooting gewesen, aber sie habe sich bemüht. Einzig Marvin und Kadidja tun sich sehr schwer. Beide versuchen es sind aber nicht locker. "Ich sehe, dass er Angst vor der Nacktheit hat", so Heidi Klum über Marvin. Über Kadidja sagt sie: "Sie sieht traurig und kalt aus. Ich sehe, dass ihr kalt ist!".

Die Entscheidung findet dann schnell im Zelt statt, da tatsächlich ein "Monsun" auftritt. Marvin und Kadidja wackeln. Rankin sei vor alle von Kadidja sehr enttäuscht gewesen, da er ihr gutes Modelpotenzial sehe. Am Ende bekommt Marvin kein Foto. Somit ist wieder einer von Heidis Favoriten raus.

GNTM 2024: Marvin beim Nacktshooting mit Rankin. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker 2024: Vorschau - das passiert in Folge 15

Mittwoch, 22.05.2024, 13:43 Uhr: In Folge 15 wartet wieder eine neue Herausforderung auf die Models. Dieses Mal gibt es ein Fotoshooting, das kein Geringerer als Startfotograf Rankin durchführt. Doch es wäre nicht GNTM, wenn es einfach ein normales Shooting wäre. "Man nehme Windmaschinen und jede Menge Regen. Bei unserem nächsten Shooting geht es jetzt darum, trotz des Windes und des Regens gut zu performen. Viel haben meine Models nicht an und deswegen müssen sie heute auf jedes Detail achten", ordnet Heidi Klum die Situation ein. Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit sollen bei dem "Monsun-Shooting" demnach laut Heidi getestet werden. Zusätzlich sind die Models auch noch fast nackt, wie in einer Vorschau zu sehen ist. Keine einfache Situation.

Außerdem warten noch drei Castings auf die Models: Body Care, künstliche Wimpern und ein Musikvideo - wieder drei Chancen sich zu präsentieren und Heidi Klum zu zeigen, dass man ein gefragtes Model werden kann. Vor allem für die Models, die bisher noch gar keinen Job ergattern konnten wie etwa Linus und Armin.

Langsam neigt sich die Staffel dem Ende zu, am 13. Juni findet das große GNTM-Finale statt. Das Halbfinale findet nur zwei Tag vorher - am 11. Juni statt.

GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum schmeißt Top-Favorit in Folge 14 raus

Freitag, 17.05.2024, 10:20 Uhr: Die Tanz-Challenge in Folge 14 ist nicht jedermanns Sache, das zeigt sich bereits beim Training mit Nikeata Thompson. Fabienne und Xenia haben Schwierigkeiten und bei den Männern fällt es Jermaine, Linus und Aldin nicht so leicht.

Am nächsten Tag geht es zum Calzedonia-Shooting für alle weiblichen Models und nur Armin, Luka, Jermaine und Linus bei den männlichen Models. In Zweier-Gruppen dürfen sie zusammen Bademode präsentieren. Der oder die Gewinnerin sind dann in der Sommerkampagne neben Rebecca Mir zu sehen und sofort eine Runde weiter - das ist vor allem für die Models, die sich mit Tanzen schwertun, wichtig. Und tatsächlich: Xenia hat Glück und wird gewählt. Neben ihr ist auch noch Kadidja dabei, denn beide konnten überzeugen. Die beiden müssen daher nicht mehr die Tanzchoreografie erlernen.

GNTM 2024: Aldin bei der Tanz-Choreografie. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Am Tag nach dem Casting steht dann die Tanz-Challenge inklusive Lip-Sync (Playback) an. Die Männer tanzen und singen zu Justin Timberlakes Song "Sexy Back" auf und die Frauen "Alien Superstar" von Beyoncé. Zuerst dürfen die Männer ihre Choreographie vor Heidi Klum, Nikeata Thompson und der Schauspielerin Dame Joan Collins präsentieren. Doch bevor es losgeht, gibt es erst einmal Drama bei den Outfits.

Die meisten Männer finden ihre Outfits cool, nicht so Julian. Insgesamt sind die Leder und Latexoutfits in Rot und Schwarz gewöhnungsbedürftig für die Models, doch vor allem Julian mag sein Outfit überhaupt nicht. Er trägt ein knallenges rotes Outfit und fühlt sich überhaupt nicht wohl. Das fällt sogar Joan Collins nach seinem Auftritt auf, der nicht schlecht, aber sehr kantig gewesen sei und sie fragt ihn kurzerhand, ober er sich das Outfit selbst ausgesucht habe. Als er es verneint und auf die Frage, ob ihm das seines Bruders besser gefallen habe, ja sagt, muss dieser auch auf die Bühne. Luka darf danach gleich auf der Bühne bleiben und überzeugt alle. Auch Jermaine und Frieder liefern eine gute Performance ab, wenn auch mit Patzern, diese können sie aber gut überspielen. Aldin, Linus und Marvin schwächeln. Bei Marvin liegt es daran, dass er krank ist, er hat Fieber und Kopfschmerzen. Bei Linus sah es nicht rund aus und Aldin war zu weich und konnte nur beim anschließenden Catwalk überzeugen.

GNTM 2024: Lea bei der Tanz-Challenge. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Bei den Frauen begeisterte vor allem Lea, die gleich als Erste dran war. Ihre Arme seien richtig toll gewesen, so Joan Collins. Grace lieferte mittelmäßig ab, Fabienne wirkte zu steif und verkopft und Saras Lip-Sync war zu schwach. Das verunsicherte sie besonders, weil Tanzen laut eigener Aussage eigentlich ihre Stärke sei. Und tatsächlich fliegt Sara am Ende der Folge raus - neben Aldin. Das ist eine besondere Überraschung, da er zu Beginn einer der Favoriten war, auch wenn er die letzten Wochen schwächelte.

Einen letzten Wunsch hat Aldin, der zuvor überhaupt nicht mit seinem Rauswurf gerechnet hat, weil er die Kritik eher als positiv empfand noch an Heidi, bevor er nach Hause fliegt: Er möchte bei ihrer Halloween-Party dabei sein, da er Halloween liebt und Heidi lädt ihn kurz entschlossen dazu ein. Er mache die geilsten Halloween-Outfits, so Aldin. Na, dann sind wir mal gespannt, ob Heidi bei der nächsten Party mit einem Outfit von Aldin aufläuft.





GNTM-Ticker 2024: Adliger Besuch bei Heidi Klum und eine Tanz-Challenge- das passiert in Folge 14

Donnerstag, 16.05.2024, 16:26 Uhr: In Folge 14 dreht sich alles um "Performance": Die Models bekommen von Nikeata Thompson eine Tanz-Choreografie zu der sie mit Lippen-Synchronisation mitsingen müssen. Frauen und Männer haben je eine unterschiedliche Choreografie. Neben Nikeata sitzt noch Dame Joan Collins, die im Denver Clan mitspielte, in der Jury. Heidis absolute Kindheitsheldin, wie sie selbst sagt.

Außerdem steht noch ein Calzedonia-Casting für ein Shooting mit Rebecca Mir an. Die sitzt sogar selbst in der Jury und wählt mit aus, wer neben ihr in der großen Swimwear-Sommerkampagne 2024 posieren wird.

GNTM-Ticker 2024: Gleich zwei Sanitätseinsätze - Dieses Model verpasst sogar das Shooting!

Freitag, 10.05.2024, 08:12 Uhr: Und schon wieder ist für zwei Models Schluss! Doch nicht nur das, gleich zweimal müssen die Sanitäter bei GNTM eingreifen. Doch alles von Anfang an. Was ist in Folge 13 passiert?

Zunächst steht ein Casting bei der Make-up-Firma Nyx an. Acht Kandidaten werden eingeladen: Lea, Kadidja, Fabienne, Grace, Jermaine, Armin, Marvin und Dominic. Es werden zwei Gesichter für die große neue Kampagne zum Thema "Augenbrauen" gesucht. Für das Casting sollen die acht Models ein kurzes Video mit den Produkten drehen. Armin ist dabei komplett hilflos, da er sonst nie Make-up verwendet. Fabienne ist so lieb und hilft ihm dabei und sein Video kann durchaus überzeugen. Am Ende fällt die Wahl auf Lea und Jermaine, die bereits für Kilian Kerners Jubiläumskampagne zusammen vor der Kamera standen. Die beiden sind dadurch auch sofort eine Runde weiter.

GNTM 2024: Fabienne hilft beim Nyx-Casting Armin beim Schminken. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker: Die Models müssen schauspielern

Danach geht es weiter mit dem Shooting beziehungsweise in dieser Folge mit einem Videodreh. Paarweise sollen die Models, die Konstellationen werden ausgelost, eine Szene drehen. Einen Teil des Textes bekommen sie vorgegeben, bei dem anderen Teil sollen sie improvisieren. Zur Seite steht ihnen dabei Schauspieler Thomas Kretschmann.

Ein "Paar" sind Aldin und Dominic - vor allem zum Leidwesen von Aldin, denn seit der Interviewfolge gehen sich die beiden aus dem Weg. Das führt dazu, dass die beiden nicht viel zusammen üben, auch wenn sie professionell sein wollen. Das sieht man letztendlich auch bei deren Darbietung. Zu "aufgesetzt" und "geposed" wirken die beiden für die Jury. "Langweilig" und "lost" wirken auch Stella und Xenia in ihrer Szene. Dafür können die Zwillinge, die zusammen schauspielern, endlich einmal wieder punkten. Und Fabienne sorgt für eine Überraschung - sie ist die Beste bei den Frauen - und das unter besonderen Umständen!

GNTM 2024: Aldin und Dominic können beim Dreh mit Schauspieler Thomas Kretschmann nicht überzeugen. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker: Kandidatin fällt bei Dreh aus!

Kurz vor dem Dreh steht Kadidja mit Frieder draußen, als sie plötzlich zusammenklappt! Die Sanitäter und das GNTM-Team eilen blitzschnell herbei und nehmen Kadidja mit ins Krankenhaus. Ihre eigene Vermutung im Nachgang ist Unterzucker in Kombination mit ihrer Periode. Doch am Dreh kann sie dadurch nicht teilnehmen und ihre Partnerin Fabienne steht nun alleine da und weiß nicht, wie es weitergeht. Ihr wird kurzerhand Grace, die zuvor mit Sara überzeugt hat, zur Seite gestellt. Fabienne meistert es großartig, ist besonders natürlich und überzeugend.

GNTM: Gleich zwei Models sind angeschlagen

Kurz vor der Entscheidung gibt es dann ein weiteres Drama, denn nicht nur Kadidja hat mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen, sondern auch Aldin. Ihm geht es ebenfalls schlecht und er hat immer wieder Nasenbluten. Auch er wird letztendlich ins Krankenhaus gebracht und verpasst somit die Entscheidung. Nicht gerade leicht für seinen Partner Dominic, der sich nun alleine die Kritik anhören muss - und letzten Endes gehen muss. Neben ihm trifft es auch noch Stella, womit die anderen Models gar nicht gerechnet haben, Xenia und Aldin bekommen noch eine zweite Chance. Und auch Kadidja ist wegen ihrer guten Leistungen trotz fehlender Challenge eine Runde weiter. Somit müssen wieder zwei Models die Heimreise antreten.

GNTM 2024: Fabienne begeistert beim Schauspieldreh mit Schauspieler Thomas Kretschmann. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker 2024: Fashion-Week Spezial in Folge 12 - für zwei Models ist danach Schluss

Freitag, 03.05.2024, 08.07 Uhr: Bevor es für die Kandidaten diese Woche in das Fashion-Week Spezial geht, wollen die Models noch etwas am Strand von Malibu entspannen - doch dann passiert es: Julian fängt einen Football und ein Schmerzensschrei kommt. Sein Finger steht unnatürlich ab. Julian muss in die Notaufnahme und es muss geklärt werden, ob er so bei GNTM weitermachen kann.

Bei den Vorbereitungen ist er aber dabei, denn es gibt gleich drei Modenschauen in einer in dieser Woche GNTM. Drei Designer sind bei Heidi Klum zu Gast: Kevin Germanier, Esther Perbandt und Ashton Michael. Die weiblichen Models laufen für Germanier, während die männlichen Models für Michael laufen. Für Perbandt laufen alle zusammen. Doch zuvor gibt natürlich Laufstegtraining, denn die Kunst ist für jeden Designer anders zu laufen und sich die Wünsche anzuhören. Hilfe bekommen die Models dabei von Laufstegcoach Micky Kurz.

GNTM 2024: Stella beim Fitting mit Designer Kevin Germanier Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Hier fällt besonders Lydwine auf, denn beim Fitting hat sie mit dem Kleid gespielt. Ein No-Go für Designer Germanier. Doch durch das Teaching wird Lydwine besser. Fabienne sei dagegen viel zu schüchtern. Weiteres Sorgenkind: Lucas. Er läuft extrem steif. Die Kritik setzt ihm sehr zu und er trainiert die halbe Nacht lang. Am Tag der Show ist sich Lucas sicher, es wird besser. Lea, Kadidja, Jermaine und Frieder können hier besonders überzeugen und dürfen die Shows jeweils eröffnen bzw. schließen. Lea und Jermaine haben gleich zweimal die Ehre.

Für die drei Fashion Shows platziert sich Heidi mit ihren Gastjuroren an der Seite. Es starten die männlichen Models mit Mode von Ashton Michael. Auch hier überzeugen Frieder und Jermaine, aber auch Aldin, Armin und Linus sind gut. Nur Lucas performt immer noch etwas steif, sein Gesicht habe zu sehr gewackelt. Auch Dominic überzeugt nur bedingt.

GNTM 2024: Lucas bei der Esther Perbandt Fashion Show. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Bei den weiblichen Models tut Lydwine sich erneut schwer, sie setzt die Hände auf ihre Hüfte und posiert zu stark - und macht somit genau das, was Germanier ihr mehrfach gesagt hatte, nicht zu tun. Auch Xenia posiert zu stark und man sieht ihr laut Designer im Gesicht an, dass sie zu viel nachdenkt. Grace stolpert gleich zweimal und fliegt hin.

Die Fashion Show von Esther Perbandt hat eine andere Herausforderung. Die Models müssen extrem langsam vorlaufen und schnell zurück. Auch hier schwächeln Lydwine und Xenia. Lydwine variiert zu wenig und zieht ein Bein komisch hinterher. Xenia sieht während des Walks aus, als ob sie gleich umfallen würde. Dominic ist eine Mischung aus starkem und gleichzeitigem Walk. Linus war viel zu langsam.

Am Ende müssen zwei Models nach Folge 12 gehen. Für Lucas reicht es nicht. Sein Walk sei laut Ashton Michael zu roboterhaft gewesen. Und auch für Lydwine ist nach dieser Folge Schluss.

GNTM 2024: Xenia und Lydwine bangen in Folge 12 um ihr Weiterkommen. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker 2024: Fashion-Week Spezial in Folge 12 - die Models müssen zwei verschiedene Looks präsentieren

Donnerstag, 02.05.2024, 11:40 Uhr: Alles dreht sich in Folge 12 um das Thema Fashion-Week. Dazu finden gleich drei Designer als Gastjuroren neben Heidi Klum Platz: Kevin Germanier, Esther Perbandt und Ashton Michael. Das Besondere dabei ist, dass jeder Designer seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, was den Walk betrifft, hat und die Models versuchen müssen, sich in jede Art einzufinden. So soll ein bisschen Fashion-Week Feeling für die Models kreiert werden.

GNTM 2024: Die Models müssen in Folge 12 für drei Designer laufen Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Designer Kevin Germanier, der bereits Taylor Swift, Lady Gaga, Beyoncé und Rihanna einkleidete, setzt auf nachhaltige und recycelte Mode. Designerin Esther Perbandt steht für elegante und avantgardistische Mode, die sich auf die Farbe Schwarz beschränkt. Die Designerin liebt Models, die eine große Präsenz und Selbstbewusstsein haben. Starke Charaktere mit Ecken und Kanten sind gerne bei ihr gesehen. Designer Ashton Michael bringt noch einmal einen anderen Modestil ins Spiel. Er designt ikonische Looks für Events wie Super Bowl und Grammys.

Die Models sind auf jeden Fall begeistert von den unterschiedlichen Looks und freuen sich auf die Fashion-Week Woche.

GNTM 2024: Die Jury in Folge 12 - ie Designer Ashton Michael, Kevin Germanier und Esther Perbandt. und natürlich Heid Klum Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker 2024: Unterwasser-Shooting versetzt Models in Panik - zwei müssen danach nach Hause fliegen

Freitag, 26.04.2024, 07:26 Uhr: Das Unterwasser-Shooting ist Freud und Leid zugleich für viele Models der aktuellen GNTM-Staffel. Doch nicht nur das Shooting vorab, sondern alleine schon die Verpaarung zuvor birgt ihre Risiken. Die Models dürfen selbst die Zweierteams zusammenstellen. Doch da gibt es ein ewiges Hin- und Her. Vor allem mit Lucas, denn für ihn ist nur noch Frieder übrig - die Paare dürfen in allen Konstellationen sein - und er will unbedingt mit einer Frau shooten - doch da ist keine mehr ohne Partner. Es gibt nur noch neun weibliche und elf männliche Models. Alle finden, dass Mare und Lucas sehr gut zusammenpassen würden, doch Mare findet, sie haben eine andere Ästhetik beim Fotoshooting. Sie wird bockig und ihr kommen die Tränen, denn sie findet, dass die anderen Lucas und sie in eine "Tattoo-Schublade" packen wollen. Nach langer Diskussion willigt Mare dann aber doch ein, mit Lucas zu shooten. Auch bei Fabienne und Dominic finden die anderen, würde die Paarung nicht so gut aussehen.

Als Heidi ins Penthouse der Models kommt und ihnen die "Frohe Botschaft" verkündet, dass ein Unterwasser-Shooting ansteht, geht das Drama für Mare weiter. Sie offenbart Heidi, dass sie ein Kindheitstrauma habe. Sie sei mit acht Jahren als Nichtschwimmerin unter Wasser gedrückt worden und habe viel Wasser geschluckt. Das prägt sie bis heute. Daher entschuldigt sie sich gleich vorab bei Lucas, falls sie Panik bekommen sollte. Doch die beiden meistern das im Pool ganz souverän. Lucas beruhigt Mare, hält sie unter Wasser und die beiden bekommen tatsächlich ein gutes Probefoto hin. "Ich mache mir keine Sorgen bei euch", so Heidi danach zu den beiden.

GNTM 2024: Unterwasser-Shooting in Folge 11 - Lea und Julian. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Doch beim Shooting sieht das anders aus. Die beiden sind als letztes Paar dran und Mare hat große Probleme. Alles ist hektisch unter Wasser, das Posen fällt schwer und Mare hat Probleme, ihre Panik unter Kontrolle zu halten: "Unter Wasser ist es so: Ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade!", so Mare. Lucas versucht sie zu beruhigen, sagt sie sei wie ein "Noppenball" gewesen. Er versucht Verständnis zu haben, ärgert sich aber gleichzeitig, dass das Foto wieder schlecht werden wird. "Wir sahen aus wie aus einem Horrorfilm!", fasst Lucas das Shooting zusammen. Er ist sauer, da er schon wieder wackelt.





Mare hatte Panik beim Unterwasser-Shooting mit Lucas. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Doch auch andere Paare hatten ihre Probleme: Bei Aldin und Kadidja sah alles gestellt aus. Heidi und Fotograf James Russell bekamen keine Emotionen der beiden. Die beiden küssten sich, aber es war "keine Liebe" zu spüren. Auch bei Jermaine und Maxi gab es Probleme, so richtig gut klappte es nicht. Die Emotionalität fehlte auch hier. Bei Luca und Grace gab es ebenfalls Schwierigkeiten. Die beiden waren sehr hektisch unter Wasser und hatten Probleme, im Bildausschnitt zu bleiben. Dafür machten es Fabienne und Dominic, die beide als Braut auftraten, sehr gut. Marvin und Lydwine waren ebenfalls sehr gut, genauso wie Stella und Linus. Die besten seien Lea und Julian gewesen. Lea, die einen Freund zu Hause hat, hatte es ihm vorher nicht verraten.

GNTM 2024: Kadidja und Aldin haben Probleme beim Unterwasser-Shooting. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Am Ende ist Schluss für Mare und Maxi, die beiden bekommen keine Chance mehr, auch wenn Maxi zuvor noch versucht ein Plädoyer zu halten, dass sie auf dem Foto "tough" wirken wollten. Damit sind wieder zwei Models weniger in der nächsten Woche dabei.

GNTM-Ticker 2024: Unterwasser-Shooting! Das erwartet uns in Folge 11

Donnerstag,25.04.2024, 16:44 Uhr: In Folge 11 steht das Unterwasser-Shooting an, aber nicht irgendeines, sondern eine Unterwasser-Hochzeit. In voller Montur dürfen die Models in Paaren in einen Unterwassertank steigen, der von außen wie eine Kapelle aussieht. Ein Unterwasser-Shooting ist ohnehin schon nicht so leicht, aber in Hochzeitskleidung, paarweise und dann auch noch verliebt auszusehen hat es in sich.

GNTM 2024: In Folge 11 steht ein Unterwasser-Shooting mit Fashion-Fotograf Russell James an. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Daher gibt es zuvor ein Teaching von Modelmama Heidi Klum im Penthouse-Pool. Heidi hofft, dass dadurch am nächsten Tag die Fotos besser werden. Wobei Mare gleich zugibt: "Ich kann keine Luft anhalten". Das Problem hatten schon mehr Models in den Staffeln zuvor und ist immer ein schwieriges Thema. Doch es gibt auch viele, die sich auf das Shooting freuen, wie etwas Luka und Lucas.

Heidi und Fashion-Fotograf Russell James wollen es dabei knistern sehen, wollen ein "Paar" auf dem Foto haben. Das gibt einigen Models zu denken, die Partner zu Hause haben.

Wer Heidi und James überzeugen kann und für wen Endstation ist, sehen wir dann heute Abend.

GNTM-Ticker 2024: Paukenschlag! Heidi wirft gleich sechs Models in Folge 10 raus

Freitag,19.04.2024, 07:44 Uhr: Für die weiblichen Models steht zunächst ein Casting für Intimissimi an, dabei dürfen sie ihre "Morgenroutine" präsentieren. Grace ist zunächst unsicher, wie ihre Familie darauf reagieren könnte, da sie aus Syrien kommt und es da nicht üblich ist, dass Frauen sich freizügig präsentieren. Doch sie will auch als Vorbild fungieren und tatsächlich, sie bekommt den Job.

Danach steht eine Social-Media-Challenge an: Die Models sollen in kurzen Videos sich vorstellen und zeigen, warum sie einzigartig sind. Dazu haben sie insgesamt vier Stunden Zeit. Doch das Zeitmanagement ist gar nicht so leicht, am Anfang will keiner und danach wird es ganz schön knapp. Aber sie schaffen es, alle Clips rechtzeitig einzureichen. Danach dürfen sie zusammen entscheiden, welches weibliche und welches männliche Model ihnen am besten gefallen hat. Bei den Frauen sind sich alle fast einig: Stellas Video war am besten. Bei den Männern gibt es mehr unterschiedliche Meinungen, aber letzten Endes wird es Frieder. Stella und Frieder dürfen dann mit 500 Euro pro Kopf in Los Angeles shoppen gehen und alles auf den Kopf hauen.

GNTM 2024: Die Kandidaten treten zu einer Social Media Challenge an. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker 2024: Die sechs Wackelkandidaten müssen zur Catwalk-Challenge antreten

Dann kommt der Catwalk. Topmodel Winnie Harlow gibt zunächst Tipps für einen ausdrucksstarken Walk und der wird nicht einfach, denn die Models haben einen Schleier vor dem Gesicht oder um das Gesicht und müssen gegen starke Windböen anlaufen. Doch zunächst sollen die Wackelkandidaten ganz normal über den Laufsteg laufen. Danach müssen von den sechs Kandidaten gleich vier gehen, da sie Heidi Klum und Winnie nicht überzeugen konnten. Der Walk war zu schwach. Es trifft die Favoriten Yusupha und Felix, die Heidi eigentlich sehr mag, und bei den Frauen müssen Nuri und Jana gehen. Dominik und Stella sind weiter. Armin ist vor allem wegen Jana extrem überrascht und traurig, da die beiden sich sehr gut verstanden haben und er in früheren Folgen immer wieder betont hat, dass er sie gut fände.

GNTM 2024: In Folge 10 kämpfen die Models gegen einen Schleier und Windböen auf dem Catwalk. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Doch dann kommt der schwere Catwalk. Xenia bekommt durch den Wind schon wieder eine Brust freigelegt. Dieses Mal lag es immerhin nicht direkt am Kleid selbst, dennoch ist Heidi nicht so happy: "Das ist jetzt, als würdest du immer gerne alles zeigen wollen."

GNTM-Ticker: Knallharte Entscheidung - noch zwei Models fliegen raus!

Und dann kommt die nächste Entscheidung: Lilli, die vom Wind aus dem Konzept gebracht worden sei, muss gehen. Und dann trofft es Dominik doch noch. Die erste Entscheidung schaffte er, die zweite nicht mehr. Er habe nichts aus der Kritik heute Morgen gelernt, findet Heidi Klum, denn er habe dieselbe Kritik bekommen.

Somit sind gleich sechs Kandidaten nach Folge 10 raus: Nuri, Jana, Lilli, Felix, Yusupha und Dominik.

GNTM 2024: Gleicht sechs Kandidaten müssen in Folge 10 gehen. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Donnerstag,18.04.2024, 16:32 Uhr: Neben Casting und Elimination Walk gibt es auch noch eine Challenge. Die Models sollen sich kurze Clips ausdenken, um ihre Einzigartigkeit zu zeigen. Die Models wählen dann untereinander, welches Male und welches Female Model, die Challenge gewinnen. Auch hier können die Models sich also noch einmal beweisen.

GNTM-Ticker 2024: Sechs Kandidaten wackeln - wer muss beim Elimination Walk in Folge 10 gehen?

Mittwoch, 17.04.2024, 15.14 Uhr: Diese Woche wird es ernst für die GNTM-Models, denn Folge 10 werden auf jeden Fall Models gehen müssen, nachdem die letzten beiden Wochen keiner geflogen ist. Heidi Klum und Kilian Kerner waren extrem unzufrieden mit gleich sechs Kandidaten: Nuri, Stella, Jana, Felix, Dominik und Yusupha. Diese müssen sich nun beweisen.

GNTM 2024: Heidi Klum bekommt von Winnie Harlow Unterstützung. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Da die letzten Wochen niemand gehen musste, glaubt Mare, dass diese Woche richtig ausgesiebt wird: „Ich glaube heute wird richtig radikal aussortiert und zwei Mädchen und vier Jungs müssen gehen.“Yusupha, der einer der Wackler ist spürt den Druck: „Ich bin sehr, sehr nervös. Ich bin noch nicht bereit, nach Hause zu gehen.“ Ebenso wie Stella, die aber auch nicht nach Hause gehen möchte: „Ich will jetzt da raus. Ich will den Catwalk zerstören.“

Und Catwalk ist das richtige Stichwort, denn die Models haben einen "selbstbewussten Walk" als Aufgabe. Dabei haben die Models einen halbtransparenten, langen Schleier vor dem Gesicht und Windmaschinen sorgen für starke Böen. Topmodel Winnie Harlow, die auch in dieser Folge Gastjurorin ist, gibt ihnen Tipps.

GNTM: Die Models müssen mit einem Schleier vor dem Gesicht, gegen Windböen auf dem Catwalk anlaufen. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Außerdem steht ein weiteres Casting an. Unter dem Motto „Italian Morning“ sollen die Models im Casting für einen Lingerie-Hersteller einen Einblick in ihre perfekte Morgenroutine geben. Das ausgewählte Model wird dann in Fußstapfen von Heidi und Leni Klum treten, die bereits als Werbegesichter fungierten.

GNTM-Ticker 2024: Kein Rauswurf - aber gleich sechs Kandidaten wackeln

Freitag, 12.04.2024, 8:03 Uhr: Zunächst gibt es in der Folge Interview-Training mit Sat.1-Newstime-Sprecherin und Journalistin Claudia von Brauchitsch. Hierzu müssen die Models in vierer Gruppen Rede und Antwort stehen. Nur zwei Kandidaten fallen hier besonders auf. Dominic, der sich bei einer Frage zu Aldin um Kopf und Kragen redet, was danach auch für Unmut sorgt und zudem spricht auch noch über eine angebliche Spanienromanze zwischen Armin und Jana. Und dann ist da noch Nuri, die Tränen in den Augen bekommt, als Stella von ihren vier Jungs spricht. Nuri hat überhaupt kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, beziehungsweise kennt ihren Vater noch nicht einmal, und Stellas Erzählungen lösen bei ihr starke Emotionen aus. Doch statt Claudia von Brauchitsch zu sagen, was los ist, als diese fragt, ob sie sich hier überhaupt wohlfühlt, erzählt sie von anderen Dingen. Außerdem rät die Journalistin den Zwillingen unterschiedlicher aufzutreten.

GNTM 2024: Heidi Klum, Designer Kilian Kerner und Fotograf Yu Tsai müssen in Folge 9 sich entscheiden, wer weiterkommt. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Im Anschluss kommt Kilian Kerner zum Catwalk-Training vorbei. Doch bevor es losgeht, schickt er erst einmal die Hälfte der Models zum Umziehen, weil sie zu auffällig gekleidet seien. Danach geht es los und er ist positiv überrascht, wie gut es viele der Models machen. Vor allem Lea, Kadidja, Jermaine, Armin und Linus fallen ihm auf. Auch Dominic gefällt ihm gut. Dem rät er jedoch, sich zu überlegen, ob er sich eher für Männer- oder Frauen-Castings bewirbt, da bei ihm beides ginge, wobei er ihn sich noch besser bei den weiblichen Models vorstellen könnte. Die Zwillinge können wieder nicht richtig punkten, vor allem Julian. Der sieht danach schon sein letztes Stündchen bei GNTM geschlagen und sich alleine nach Hause fliegen.

Das geht beim Footshooting mit Fotograf Yu Tsai so weiter. Julian und Felix sind als erstes dran, können aber weder Heidi und Kilian Kerner noch den Fotografen überzeugen. Felix sieht die Schuld etwas bei der fehlenden Kommunikation und auch bei der Egoschiene von Julian. Doch auch bei den anderen Models läuft es durchwachsen. Es gibt Paare wie Armin und Luka, aber auch Lucas und Maximilian sind ein starkes Team, genauso wie Lea und Lydwine. Doch sehr viele der Models langweilen die Jury. Viele zeigen immer wieder die gleichen Posen, seien einfallslos und würden noch nicht einmal richtig modeln.

Bei der Entscheidung, die Yu Tsai mit Kilian Kerner verkündet steht daher fest: Es fliegt kein Model direkt in Folge 9 raus, aber sechs Models wackeln und müssen daher die nächste Woche zu einer Challenge antreten. Nuri, Stella, Jana, Felix, Dominik und Yusupha konnten nicht überzeugen.

Am Schluss verkündet Kilian Kerner dann noch, wer das Gesicht für seien große Jubiläums-Kampagne ist. Die Wahl fällt zwischen Lea, Kadidja sowie Jermaine und Armin auf Jermaine und Lea.

GNTM-Ticker 2024: Kilian Kerner sucht Models für den "größten Job meiner gesamten Karriere"

Donnerstag, 11.04.2024, 16:16 Uhr: Neben Shooting und Catwalk Training findet auch noch das berüchtigte Interviewtraining statt. Unter dem Druck entstehen immer interessante Situationen und die Models offenbare interessante Dinge. Wir dürfen also gespannt sein, was uns heute Abend alles erwartet. Auch die beiden Gastjuroren Kilian Kerner und Yu Tsai nehmen kein Blatt vor den Mund. Auch hier wird es spannend zu sehen, welche Models mit der Kritik klarkommen und die beiden neben Heidi Klum überzeugen können.

Mittwoch, 10.04.2024, 13:42 Uhr: Es geht weiter mit Castings. In Folge 9 erwartet die Models ein Catwalk Training mit Modedesigner Kilian Kerner. Was die Models aber nicht wissen ist, dass es ein heimliches Casting für seine neue Kampagne ist. "Ich werde heute den größten Job meiner gesamten Karriere vergeben. Und zwar mit Abstand den größten! Es wird ein Foto- und ein Videoshooting für eine riesige Plakatkampagne geben. Meine Marke wird diesen Sommer 20 Jahre alt," so Kerner im Interview bei GNTM. Daher schaut sich der Designer alle Models ganz genau an. Einen ersten Eindruck bekam Kerner bereits in Berlin, als die Models auch vor Jean Paul Gaultier liefen. Am Ende wird er auch mit Heidi Klum die Entscheidung treffen, wer eine Runde weiterkommt und wer gehen muss.

Außerdem steht natürlich noch ein Fotoshooting an. Fotograf ist in Folge 9 Yu Tsai, der auch für Magazine wie Vogue und Cosmopolitan shootet. An einem „Tiny Tokyo Film Set“ müssen die Models in Zweierteams den Fotografen, Kilian Kerner und natürlich auch Heidi Klum überzeugen. In diesem Zuge wird Kerner auch verkünden, welche zwei Models die Gesichter seiner Kampagne sein werden.

GNTM-Ticker 2024: Casting-Marathon und L.A. - Models ziehen ins Penthouse in Folge 8

Freitag, 05.04.2024, 11:16 Uhr: In Folge 8 geht es für die Models das erste Mal zu Castings. Gleich drei Castings stehen in Frankfurt an. Zum einen dürfen die Models sich für ein Musikvideo von Mike Singer präsentieren. Dazu tanzen die Models ausgelassen, woraufhin eine kleine Auswahl in die nächste Runde komme. Marvin, Grace, Armin, Mare, Xenia und Kadidja schaffen es in die nächste Runde. Dort müssen die sechs in je drei zweier Teams einen Streit spielen, wo es ordentlich zur Sache geh. Marvin und Xenia können letzten Endes Mike Singer überzeugen und dürfen anschließend Teil seines neuen Musikvideos sein.

Beim zweiten Casting geht es um eine Modenschau für Designer Samuel Gärtner. Der will eigentlich zwei Models, ist dann aber so begeistert, dass es statt zwei, drei Models werden. Kadidja, Marvin und Aldin sind hier die Glücklichen.

Bei Casting Nummer drei geht es um ein Editorial Shooting für das Magazin "Sleek". Wieder wird Kadidja ausgewählt, die somit ihren dritten Job an Land gezogen hat. Neben ihr darf auch Maximilian am Shooting teilnehmen.

GNTM-Ticker: Auf geht es nach Los Angeles und der Streit um die Betten beginnt

Auf nach L.A.! Jetzt geht es für die Models richtig los, doch statt einer großen Villa wartet in dieser Staffel ein Penthouse auf die Models. Die Bettenbelegung führt auch gleich zum ersten richtigen Streit bei GNTM 2024 - doch nicht bei den weiblichen Models, sondern bei den Männern. Bei den Frauen wirkt alles sehr harmonisch und unkompliziert.

GNTM: Auf dem Runway im Football Stadion

Unkompliziert wird es danach auch bei der nächsten Challenge nicht, denn die Models dürfen in Looks von Designer Christian Cowan in einem Football Stadion über einen Rasen laufen. Mit hohen Schuhen gar nicht so einfach. Außerdem stehen noch Cheerleader daneben und Football Spieler werfen über den Laufsteg und daneben Footballs hin und her. Doch das scheint weniger das Problem zu sein, sondern eher der Weg, zumindest bei den Zwillingen Luka und Julian, der ein biegt zu erst nicht ab und der andere nimmt den falschen Ausgang zurück.

GNTM-Ticker: Busen-Blitzer beim Runway-Walk

Lilli dagegen überrascht Heidi Klum sehr positiv, denn sie läuft trotz schweren Kleides souverän über den Laufsteg. Xenia sorgt dagegen für einen Janet-Jackson-Superbowl-Busen-Moment, wie Designer Christian Cowan findet. Die Träger ihres Kleider verrutschen und rutschen ihr über die Schulter. Dabei wird ein Busen entblößt, was Heidi erst mal irritiert. "Sie merkt das anscheinend nicht, oder?", so Heidi verwundert. Xenia dachte, sie solle da nichts machen. Heidi und Christian finden aber, dass man durchaus elegant und professionell den Träger hätte nach oben schieben können. Oder nach doppelseitigem Klebeband fragen könne, so der Designer.

GNTM-News-Ticker: Wer musss nach Folge 8 gehen?

Und wen trifft es nach Folge 8? Wer ist raus bei GNTM? Tatsächlich niemand - zur großen Freude aller Models. Heidi gibt allen noch mal eine Chance in Los Angeles.

GNTM 2024: Die Models sind in LA angekommen und müssen in einem Football Stadion eine Modenschau mit Mode von Christian Cowan laufen. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM-Ticker 2024: Casting-Marathon und L.A. - die Models ziehen in ihr Penthouse

Mittwoch 03.04.2024, 08:48 Uhr: Nach dem Sedcard-Shooting ist vor den Castings. Nach dem nun alle Models ihre Modelmappe in Händen halten kann es losgehen. Den es geht weiter nach Frankfurt für einen Casting-Marathon. Darauf haben die Models alle gewartet.

Nach den Castings in Frankfurt ist es dann auch soweit: Endlich heißt es: "Willkommen in Los Angeles!" Dort dürfen die Models in das größte Penthouse der Stadt ziehen und mit Mode von Designer Christian Cowan in einem Football Stadion eine Modenschau laufen. dabei wird es ein paar Überraschungen geben, so viel können wir schon einmal verraten.

GNTM-Ticker 2024: Das passierte in Folge 7

Freitag, 29.02.2024, 12:02 Uhr: Das Sedcard-Shooting ist gar nicht so leicht für viele. Vor allem Luka hat Probleme und benötigt Hilfe von seinem Zwillingsbruder Julian. Der meistert das Ganze auch gleich viel besser und ist sofort weiter. Luka muss zittern, kommt aber letzten Endes doch weiter.

Auch Max Shooting läuft nicht rund. Allerdings liegt es bei ihm daran, dass seine Gedanken woanders sind - bei seinem Vater, der krank sei. Irgendwie bekommt Fotograf Christian Anwander ein Foto hin, happy sind er und Heidi aber nur bedingt.

Auch bei den weiblichen Models läuft es nicht bei allen rund. Nuri sehe immer schläfrig aus und Anwander findet sie extrem langweilig. Mare mache eine komische Schnute und hätte eine seltsame Haltung. Alexandra fühlt sich nu bedingt wohl, weiß nicht, wie sie mit ihrem Körper umgehen soll. Und auch bei Lilli will es nicht richtig rund laufen und das Posen will nicht so recht klappen, genauso wie bei Grace. Sie will ihren Körper besonders in Pose setzen und sehe dabei immer aus, als ob sie gleich umfallen würde. Sie habe keine Ahnung, was sie tue, so der Fotograf Anwander.

Letzten Endes müssen dann Max und Alexandra GNTM verlassen. Die anderen Wackler Grace, Mare, Lilli, Nuri und Luka kommen eine Runde weiter.

GNTM 2024: Die Models üben mit Heidi Klum für ein Casting. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Mittwoch, 27.03.2024, 10:24 Uhr: Was kommt nach dem Umstyling? Genau, das Sedcard-Shooting. Das bedeutet gleichzeitig, dass auch die Castings starten und es immer spannender wird, wer in der Modelwelt gut ankommt und dort Fuß fassen könnte.

Heidi Klum will die GNTM-Models daher auf die Situation vorbereiten und übt fleißig das Präsentieren. Was die Models nicht wissen, ein Kunde sieht bereits zu. Danach geht es zu einem der wichtigsten Shootings, dem Sedcard-Shooting. Niemand anderes als Christian Anwander darf die Models fotografieren. Und Heidi Klum hat auch noch eine Überraschung parat: Wer im Shooting überzeugt, bekommt direkt seine Modelmappe und ist eine Runde weiter!

Doch nicht alle werden eine Modelmappe bekommen und nicht alle weiterkommen.

GNTM-Ticker 2024: Spannende Folge 6 mit Umstyling und Polizeieinsatz

Freitag, 22.03.2024, 10:24 Uhr: Nicht alle Kandidaten und Kandidatinnen durften zum Umstyling. Vor allem Xenia und Lukas waren dadurch sehr verunsichert, dass Heidi vielleicht nicht so viel in ihnen sehen könnte. Xenia hatte auch Angst, dann nur "noch langweiliger" zu sein als die anderen.

Ein paar der Models, die auf den berühmten Friseurstuhl durften, hätten da bestimmt gerne getauscht. Vor allem die Jungs waren extrem nervös davor. Armin und die Zwillinge Julian und Luka bekamen ein Umstyling. Bei Julian musste das fast abgebrochen werden, da er extreme Schmerzen durch die Bleachingfarbe hatte. Mehrmals musste es abgebrochen werden, sogar als nur Glossing und Pflege auf die Haare kamen, hatte er Schmerzen. "Wie Salz in einer offenen Wunde" fühlte sich es für ihn an und das, obwohl der Stylist meinte, dass die Kopfhaut gut aussehe.

Da waren die Frauen dieses Jahr deutlich entspannter, keine Tränen, kein Drama nichts. Davor hatte Wendy Iles, die auch Heidi Klums Stylistin ist, Angst, den wenn die Model weinen, fände sie das doch sehr verstörend.

GNTM-Umstyling: Auch Nuri und Sara erwartet eine Veränderung. Heidi freut sich sichtlich darauf. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Doch letzten Endes haben es die Zwillinge beide geschafft und sind nun beide strohblond. Tatsächlich ist der Haarschnitt bei beiden etwas anders geworden und die Verwechslungsgefahr ist nun gebannt. Julian, der etwas kürzere Haare hat, hat die Haare sogar selbst von Heidi geschnitten bekommen. Alexandra hat rote Haare bekommen. Mare trägt ihre Haare nun in einem Pastellpink mit orangefarbener Note. Sara hat nun mehr Volumen und einen Pony, Leoni ist platinblond, Lea hat blonde, kurz Haare bekommen, Fabienne trägt nun eine lange, lockige Perücke, Lydwines Perücke ist lang, glatt und hell. Zu erst wollte Heidi die beiden Perücken andersherum haben, hat sich dann bei der Probe umentschieden. Auch Stellas Haare wurden heller und sind nun blond, Nuri trägt Extensions. Armins Haare wurden sehr kurz geschnitten. "Ich sehe aus wie ein anderer Mensch", so Armin.

Die krasseste und längste Veränderung hatte auf jeden Fall Jana. Ihre dunkelbraunen Locken wurden in neun Stunden blond!

GNTM-Ticker: Die Models dürfen auf den Laufsteg

Nach dem Umstyling ist vor der Fashion Show - die steht natürlich auch in Folge 6 wieder an. Die Männer werden von Baldessarini die Frauen von Kaviar Gauche ausgestattet. Dabei müssen sie eine lange Treppe hinunter gehen. Gar nicht so einfach, vor allem für die weiblichen Models, die hohe Schuhe tragen und teilweise Kleider mit viel Stoff tragen. Vor allem eine kann hier nicht überzeugen, das ist Leoni.

GNTM 2024: Die Entscheidung fällt einem spektakulären Ort. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Ticker: Entscheidung Folge 6 und Polizeieinsatz

Doch bevor es zu dieser Entscheidung kommt die große Überraschung: Es muss alles plötzlich ganz schnell gehen, denn die Polizei war bereits zweimal da! Die Lichter der Drehorts blenden die Piloten, da sich die Location in der Einflugschneise zum Flughafen befindet.

Neben Leoni, müssen auch Livingston und Franz GNTM verlassen.

GNTM-Ticker 2024: In Folge 6 ist es soweit - endlich Umstyling! Eins dauert neun Stunden

Donnerstag, 21.03.2024, 17:03 Uhr: In wenigen Stunden geht es los, dann wissen wir, welch unterschiedliche Frisuren die Zwillinge bekommen und auch Jana, deren Umstyling neuen Stunden dauern soll. Wir sind sehr gespannt.

Mittwoch, 20.03.2024, 10:26 Uhr: Das große Umstyling steht in Folge 6 an, das heißt für uns, das alles so richtig Fahrt aufnimmt. Vor allem wird es spannend, welche extremen Veränderungen es geben wird. Für 13 Models hat Heidi Klum sich laut ProSieben etwas einfallen lassen. Davon sind auch die Zwillinge Luka und Julian betroffen. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich und das würde Heidi gerne ändern: "Es ist gut, wenn ihr ein wenig eigenständiger seid und nicht immer nur als Doppelpack auftretet. Es gibt aktuell zu 100 Prozent Verwechslungsgefahr und die wird es nach dem Umstyling vielleicht nicht mehr geben." Dabei will die Modelmama sogar selbst zur Schere greifen. Für die Zwillinge gar nicht so leicht, denn sie tragen gerne den gleichen Look und lieben genau das, was Heidi nicht mag: die Verwechslungsgefahr.

GNTM-Umstyling: Die Zwillinge Julian und Luka sollen eine Veränderung bekommen. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Kandidatin Jana wird ebenfalls eine Veränderung bekommen: "Ich bekomme ein Umstyling, das neun Stunden dauert. Ich werde eine krasse Veränderung haben." Auch Lea und Mare werden ein Umstyling bekommen, wie das aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Als Gastjurorin wird sich Jourdan Dunn dann dazu gesellen und sich die Modenschau mit Heidi zusammen ansehen.

GNTM-Ticker 2024: Das passierte in Folge 5

Mittwoch, 13.03.2024, 08:29 Uhr: Folge 5 steht nach der GNTM-Vorschau ganz im Zeichen des Catwalks. Mit Heidi und Male Model Model Jon Kortajarena dürfen die Models fleißig üben, denn danach steht eine Modenschau mit den Designs von Modedesignerin Marina Hoermanseder an. Das erste Mal präsentiert die Designerin - passend für GNTM - das erste Mal eine Männerkollektion.

Die Outfits haben es in sich, denn sie sind bunt, bestehen aus Teddybären und haben teilweise wenig Stoff. Ein paar der Models sind sofort hin und weg. Doch nicht alle. "Ich habe so etwas noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Es ist nicht der Look, den ich zum Bäcker anziehen würde," so Armin. Am Ende zählt aber den Look des Designers zu präsentieren und das fällt nicht allen Kandidatinnen und Kandidaten gleich leicht.

GNTM: Heidi Klum mit Modeschöpferin Marina Hoermanseder und dem spanischen Model Jon Kortajarena (v.l.) Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Ticker: Das passierte in Folge 4

Freitag, 08.03.2024, 08:29 Uhr: 20 Kandidatinnen und 20 Kandidaten sichern sich zunächst für die nächste Runde, indem sie Heidi Klum und Jean Paul Gaultier in einem zweier Duell von sich überzeugen und sich einen Platz in der GNTM-Kampagne sichern. Dazu haben die Models zwei Fotos und so jeweils zwei Chancen, unterschiedliche Facetten von sich zu zeigen. Die Fotos werden per Selbstauslöser getätigt und jedes Model darf ihn einmal auslösen.

GNTM im Ticker: Tracy kehrt zurück in Folge 4

Kurz zuvor stößt noch Tracy wieder dazu. Sie war letztes Jahr schon dabei, schied dann freiwillig aus und bat im GNTM-Finale 2023 um eine zweite Chance. Die anderen nehmen sie herzlich auf auch wenn die weiblichen Models, allen voran Fabienne, sehr viel Respekt vor Tracy haben, da sie sehr viel Erfahrung mitbringt. Fabienne und Tracy müssen im Duell gegeneinander antreten und Tracy vergibt ihre Chance, da sie zu früh auf den Selbstauslöser drückt, demnach darf Fabienne zum Kampagnen-Shoot.

Danach geht es ab nach Teneriffa und die Models streiten sich um die Zimmer. Mare "missbraucht" dann noch "Shotgun", weil sie zu früh Anspruch auf ein Zimmer erhebt, was die anderen gar nicht cool finden. Letzen Endes wird sie dann kleinlaut, als sie merkt, dass die anderen Zimmre noch schöner sind und tut so, als ob nie was war und das ja tatsächlich etwas doof von ihr war. Die Streitereien zuvor sind vergessen - oder war da was?

GNTM-Ticker: Kandidat Pitzi ist einfach verschwunden

Dann kommt der erste Brief von Heidi: Die 19 Kandidaten von den Kampagnen-Aufnahmen haben sich bereits gesichert, die anderen 20 Kandidaten müssen zum Fotoshooting ins Meer. Aber warte mal 19? Ach ja, stimmt: Pitzi ist raus! Er hatte sich eigentlich einen Platz in der Kampagne gesichert. Doch auf Teneriffa fehlt er plötzlich. Ja, man wusste nach Folge 3, dass Pitzi geht - angeblich freiwillig. Doch sein Ausscheiden wird mit keiner Silbe erwähnt - extrem seltsam. Auf seine Äußerung dazu, die er auf Instagram angekündigt hatte, warten wir noch immer.

GNTM-Ticker: Auch Kandidatin Vivien ist plötzlich weg

Doch nicht nur Pitzi fehlt, auch Vivien ist plötzlich verschwunden. Sie war, genauso wie Pitzi beim Kampagnen-Shoot noch dabei und auf Teneriffa war sie nicht mehr zu sehen. Anders als bei Pitzi, gab es bei ihr keine "Vorwarnung". Bei Pitzi gab es eine Ankündigung auf der ProSieben-Seite, bei Vivien nicht. Bis lang ist auch hier nicht bekannt, warum Vivien die Staffel verlassen hat.

GNTM: Das Fotoshooting im Meer

Im Meer dürfen die Models dann in Grüppchen Heidi, die als Fotografin fungiert, und Elizabeth Hurley überzeugen. Dabei sichern sich weitere 13 Models einen Platz für die nächste Runde, sieben wackeln. Überraschung dabei ist, dass eine von ihnen Tracy ist, die vor dem Shooting noch meinte, dass das ihre Stärke wäre. Doch während des Shoots fand Liz Hurley, dass sie die ganze Zeit traurig und verschreckt aussehe. Konnte Tracy nicht nachvollziehen. Doch tatsächlich sah Tracy auf dem Foto eher schwach aus.

Ticker zu GNTM: Große Überraschung! Heidi Klum fehlt bei der Entscheidung

Eine weitere große Überraschung folgt aber nach dem Footshooting - Heidi Klum fehlt, ihr geht es nicht gut. Das ist echt eine Überraschung, denn das kam die letzten Jahre kaum vor. "Niemand arbeitete heute härter als Heidi. Ihr musstet nur ein einziges Mal ins Meer, sie direkt fünf Mal. Und es tut mir leid, das zu sagen, aber ihr geht es nicht sonderlich gut. Also müsst ihr die Entscheidung mit mir durchstehen", so Elizabeth. Die lange Reise, das Wasser, die feuchten Klamotten und die Sonne waren zu viel für die Modelmama.

GNTM: Neuer Kahlschlag - wieder müssen vier Kandidaten gehen

Am Ende stehen dann Yanik, Felice, Marica, Tracy, Vanessa, Bao-Huy und Jana vor der Schauspielerin. Davon müssen vier nach Hause fahren. Es trifft: Yanik, Bao-Huy, Vanessa und überraschenderweise Tracy! Damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, dass Tracy nach der ersten offiziellen Rückkehrfolge gleich wieder gehen muss!

GNTM 2024: In Folge 4 steht ein Fotoshooting im Meer an. Heidi Klum ist die Fotografin. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Ticker: Erste Einblicke! Das passiert heute in Folge 4

Mittwoch, 06.03.2024, 12:12 Uhr: Für die Models geht es in Folge 4 nach Teneriffa, das war bereits in der letzten Folge zu sehen. Doch bevor es nach Teneriffa geht, steht noch eine Auswahl an und zwar wer bei dem GNTM-Kampagnen-Shoot dabei sein darf. Hierfür müssen die Models mit Selbstauslöser Bilder von sich schießen und damit Jean Paul Gaultier und Heidi Klum überzeugen. Je zehn Kandidatinnen und Kandidaten dürfen dann beim Kampagnen-Shoot mit Rankin dabei sein. Doch nicht nur das. Eine Kandidatin oder ein Kandidat erhält gleich das Ticket für die nächste Runde.

Auf Teneriffa angekommen, dürfen die Models dann gleich zu ihrem allerersten, richtigen Fotoshooting. Dabei betätigt sich Heidi Klum selbst als Fotografin. Die Models bilden Gruppen und dürfen aus weißen Hemden und Hosen ihre eigenen Looks kreieren. Im Meer posieren sie dann und müssen trotz heftiger Wellen gute Posen abliefern. Auch Tracy, die letztes Jahr freiwillig die Show verlassen und um eine zweite Chance gebeten hatte, ist nun wieder mit dabei.

Unterstützung bei der Jury-Entscheidung in Folge 4 bekommt Heidi von Model und Schauspielerin Elizabeth Hurley.

GNTM-Ticker: Heidi Klum räumt auf und wirft gleich 15 Kandidatinnen und Kandidaten auf

Freitag, 01.03.2024, 08:58 Uhr: Pleiten, Pech und Pannen, das gab es für ein paar der Models in Folge 3. Doch schön der Reihe nach. Zuerst wirft Heidi Klum vor der Fashion Show acht Models raus, das war bereit schon vorher angekündigt. Nikita, Vivien, Greta, Fadi, Khaled, David, Niel und Michael dürfen nicht bei der Fashion Show antreten. Dann geht es weiter zum Fitting, die meisten sind begeistert, doch Nuri nicht ganz so. Die Kleider wollen nicht richtig passen und es benötigt mehrere Anläufe, das lässt sie in Tränen ausbrechen. Dann der nächste Fauxpas: Mares Kleid für Modenschau reißt, weil eine andere Kandidatin darauf getreten ist. Teile des Kleides müssen nun abgeschnitten werden.

Auch die Fashion Show selbst ist durchwachsen. Wie erwartet findet viel Rumstolpern statt: Die Schuhe sind zu groß, die Kandidatinnen rutschen mit ihren Zehen vorne raus und haben keinen Halt mehr, sie verheddern sich in ihren langen Kleidern und Umhängen, steigen auf die Kleider und Jana fällt sogar am Ende des Laufstegs komplett hin. Die Männer haben es da mit ihren flachen Sandalen doch etwas leichter. Oder auch nicht, denn Lucas Hose ist so schwer, dass er das Bein nicht richtig heben kann und auf die Bühne stolpert. Dabei merkt er dann auch noch, wie die Hose an seinem Po reißt. Er lässt sich aber nichts anmerken und sein Oberteil verdeckt den Riss schön.

Am Ende sortieren Heidi Klum und Jean Paul Gaultier noch einmal kräftig aus. Noch einmal müssen sieben Models gehen, einer von ihnen ist Niklas. Das ist überraschend, denn er war das erste Male Model, das Heidi Klum spontan im Flieger gecastet hatte. Doch dann ist es schon wieder vorbei. Damit hat Heidi Klum 15 Kandidatinnen und Kandidaten in GNTM-Folge 3 rausgeworfen. Ziemlich viel.

Und dann noch die Überraschung im Nachgang: Pitzi hat nach Folge 3 GNTM freiwillig verlassen - und das, obwohl er die Modenschau mit der Couture von Jasmin Erbas eröffnen durfte. In seiner Instagram-Story kündiget er bereits an, dass er mit den Gerüchten seiner Mitstreiter aufräumen wolle, die diese in die Welt gesetzt hätten. Weiter hat er sich bis jetzt noch nicht geäußert.

GNTM-Ticker: Das erwartet uns in Folge 3

Donnerstag, 29.02.2024, 19:21 Uhr: Bald geht die nächste Folge los und wir sehen die erste Fashion Show der angehenden Models, das heißt für uns auch, wir stellen uns auf jede Menge Stolpern, komisches, steifes Laufen und evtl. Hinfallen ein - so wie es den meisten Models bei ihrer ersten Modenschau bei GNTM in unbekannter Kleidung und Schuhen geht. Danach sortiert Heidi noch einmal auf, denn nicht alle dürfen mit nach Teneriffa. Doch wie bereits angekündigt, müssen davor noch jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten gehen, die es noch nicht mal auf Laufsteg schaffen werden.

Außerdem lernt man ein paar Kandidaten immer besser kennen und ihre Hintergrundgeschichten. Eine von ihnen ist Grace. Sie kam mit 14 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland, da sie aus Syrien fliehen mussten. Grace erlebte den Krieg in Syrien hautnah mit, weshalb ihre Eltern sich zur Flucht entschlossen hatten. Schleuser brachten die Familie dann nach Deutschland.

GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum schockt ihre Kandidatinnen und Kandidaten

Dienstag, 27.02.2023, 12:42 Uhr: Die ersten News zu Folge 3 warten bereits auf uns - und Überraschung es wird eine Fashion Show mit Jean Paul Gaultier geben - das hat sich bereits schon in er Vorschau in Folge 2 angekündigt, also eher wenig überraschend. Interessanter wird es schon eher bei der Frage, wer es denn gar nicht in die Fashion Show schafft. Dem Designer ist bei einem Model wichtig, dass es einen speziellen und einzigartigen Look hat. Kurz Persönlichkeit und Individualität, darauf kommt es Jean Paul Gaultier bei einem Model an, wie er bei GNTM zugibt. Laut Kandidat Lucas, sei es dennoch überraschend, wen es trifft: "Ich bin geschockt, wer hier alles rausfliegt. Damit hätte ich nicht gerechnet."

Das lässt natürlich Raum für viele Spekulationen. Bei diesen Beschreibungen könnten Models wir Livingston, Maximilian, Max, Lilli und Mare, um nur ein paar zu nennen. Aber Heidi Klum hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden, also mal abwarten.

GNTM 2024: Jean Paul Gaultier hilft Heidi Klum als Gastjuror. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum schockt bereits in Folge 2 ihre Kandidatinnen und Kandidaten

Freitag, 23.0224, 11:38 Uhr: Außerdem wartet noch ein großer Überraschungsmoment - oder besser Schockmoment - auf die Kandidaten - sie müssen, wie im Vorspann bereits zu sehen war, eine große Modenschau direkt nach dem Casting laufen. Dafür werden sie von Designerin Jasmin Erbas ausgestattet. Sie dürfen vor 200 Zuschauern laufen unter denen sich bekannte Designer wie Jean Paul Gaultier, Kilian Kerner, Marina Hoermanseder und William Fan befinden. Doch die große Überraschung beziehungsweise Schock folgt sofrt: Es dürfen noch nicht mal alle Models die Fashion Show laufen, denn es wird eine Prüfung vorher geben und dann fliegen die nächsten schon wieder raus. Doch wen es trifft, das gibt es erst in Folge 3 nächste Woche zu sehen. Heidi hätte zu viele weiter gelassen, weshalb sie sich nun von weiteren angehenden Models trennen muss.

GNTM-Ticker 2024: Viele interessante Persönlichkeiten - es wird noch diverser in Folge 2

Freitag, 23.0224, 08:17 Uhr: Während des Castings lernt man bereits viele Persönlichkeiten kennen, die ihre Geschichten erzählen. Eine davon ist Stella. Die 34-Jährige ist Mama von vier Kindern und wollte bereits von 13 Jahre zu GNTM, hat sich dann aber dagegen entschieden, da ihr Sohn damals noch zu klein war. Auch wenn die Mama von vier Jungs fröhlich wirkt, ihre Vergangenheit war es nicht immer. Stella heiratete hochschwanger mit 20 Jahren und verlor nur wenige Wochen später ihren Mann noch vor der Geburt ihres Sohnes. Dennoch hat sie nie aufgehört zu träumen und der Zeitpunkt für eine erneute Teilnahme bei GNTM scheint der richtige zu sein.

Auch Maximilian, 21 Jahre aus Wien erzählt seine Geschichte. Er kommt ursprünglich aus Polen und ist homosexuell, daher war sein Outing alles andere als leicht. "Polen ist ein sehr christliches Land, das ist eines der schlechtesten Länder homosexuell zu sein. Mit 16 Jahren haben mich meine Eltern von zu Hause rausgeschmissen und ich war obdachlos wegen meiner Sexualität", so Maximilian. Seine Freunde haben ihn immer wieder aufgenommen. Das Modeln ist sein Traum.

Auch Transfrau Nuri berührt und begeistert, denn "Barbie hat uns beigebracht, dass man alles sein kann, was wir möchten" und ihr Traum ist es Model zu werden.

GNTM-Ticker: Auch ein Prinz ist beim Casting dabei

Auch einen waschechten Prinzen gibt es in dieser Staffel: Marvin, 22 Jahre lebt in Bielefeld kommt aber ursprünglich aus Ghana. Und Heidi muss gleich nochmal nachfragen: "Bist du ein echter Prinz? Darf ich jetzt sitzen oder muss ich irgend etwas machen? Muss ich auf die Knie fallen und deine Hand küssen?" Aber ja, darf sie. Marvins Vater ist ein König in Ghana, genauer gesagt der König von Suma-Ahenkro, ein Dorf mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern. Er regiert vor allem über das Handy und hat einen Vertreter vor Ort in Ghana - so kann Marvin sich das für seine Zukunft später auch einmal vorstellen. Sein Leben in Deutschland sei aber ganz normal. Marvin arbeitet beispielsweise an der Supermarktkasse.

GNTM-Ticker: Das erwartet uns in Folge 2

Donnerstag 22.02.24, 17:11 Uhr: Nach einer langen Casting-Show kommt nun Casting-Show Nummer 2., kein Wunder bei so vielen Kandidaten. Doch selbst dann ist es noch nicht geschafft: denn es wartet auch noch eine Modenschau auf die Kandidaten.

Montag, 17.02.24, 15:55 Uhr: Einen kleinen Vorgeschmack, was in Folge 2 die Zuschauer erwartet, gibt es auch schon. Niemand geringere als der Designer als Jean Paul Gaultier ist mit von der Partie. Die Kandidaten erwartet eine Couture-Show mit den Outfits von Designerin Jasmin Erbas. Diese dürfen sie in einem Walk dem Kultdesigner und Heidi Klum präsentieren.

Das könnte unterhaltsam werden, denn meist gestalten komplizierte Kleider und Schuhe den Walk nicht gerade leicht. Stolperer und komische Körperhaltungen schienen da schon vorprogrammiert.

GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum offenbart neue Dinge über sich

Freitag, 16.02.24, 15:31 Uhr: Die erste Folge ist vorbei - und ja es waren viele Gesichte und viel Gelaufe in der ersten Folge. Aber gut, das ist ja meist so in den ersten Folgen. Für Diversität ist auf alle Fälle gesorgt und das verspricht spannend zu werden. Spannend sind auch immer wieder neue Erkenntnisse von und über Heidi Klum. Als eine potenzielle Kandidatin von ihrem Beruf, Dachdeckerin, erzählt wird Heidi neugierig, denn die Modelmama behauptet, dass sie selbst auch schon mal ein Dach gedeckt habe. Naja, ob man ihr das wirklich so glauben kann? Irgendwie schwer vorstellbar, wobei Heidi Klum ja tatsächlich überall gerne mitmischt. Also wer weiß.

GNTM 2024: Heidi Klum zeiht die ersten Kandidatinnen und Kandidaten heraus in Folge 1. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Ticker 2024: Alles neu in Staffel 19! Das passiert in Folge 1

Donnerstag, 15.02.24, 16:58 Uhr: Heute geht es los bei GNTM - Folge 1 ist angesagt. Und was passiert heute Abend? Einen ersten Einblick gibt es auf Instagram. Wie immer gibt es zu Beginn erst einmal die offenen Castings, nur dieses Mal mit viel mehr Models, da nicht nur "Meeeeeedchen" sich vorstellen, sondern auch Male Models dabei sind. Natürlich steht die erste Modenschau an, bei der Heidi Klum den "Walk" der Models genau unter die Lupe nimmt. Die ersten Kandidaten und Kandidatinnen müssen dann natürlich auch schon wieder gehen. Wer auf jeden Fall in die nächste Runde kommt, lest ihr unten schon einmal.

Wobei es ein paar Fans auf Instagram gibt, die das gerade schade finden, dass die ersten Gesichter bereits vor der ersten Folge bekannt gegeben werden und man sie nicht erst mit den Castings kennenlernt. Hat wohl alles seine Vor-und Nachteile. Gespannt, was die erste Folge zu bieten hat, sind die Fans dennoch.

GNTM-Ticker: Die ersten Models sind bekannt

Mittwoch, 14.02.24, 08:52 Uhr: Die ersten 20 GNTM-Kandidaten hat Heidi auf Instagram bereits gezeigt. Zehn Frauen und zehn Männer wurden in kurzen Videos vorgestellt. Hier sind wieder jede Menge interessante Gesichter und Persönlichkeiten dabei. Ein Kandidat hat beispielsweise eine royale Abstammung.

Die weiblichen Kandidaten der neuen GNTM-Staffel 2024:

Alexandra (21) aus Erfurt

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Leoni (25) aus Hannover

(25) aus Lilli (22) aus Mannheim

Lilian (24) aus Hannover

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Die männlichen Kandidaten der neuen Staffel von GNTM 2024

Aldin (22) aus München

Felix (20) aus Passau

Frieder (25) aus Berlin .

. Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Bayern

Marvin (22) aus Bielefeld .

. Max (20) aus Berlin

Maximilian (21) aus Wien

Pitzi (33) aus Hamburg

Und noch eine weitere Kandidatin fehlt: Tracy. Sie war bereits in der letzten Staffel GNTM dabei, hat sich aber wegen des Drucks entschieden, freiwillig auszusteigen. Im GNTM-Finale 2023 hat sie Heidi dann aber gebeten, dass sie im neuen Jahr wieder mit dabei sein darf und Heidi hat zugestimmt.

GNTM im News-Ticker: Die GNTM-Jury

Montag, 12.02.24, 16:32 Uhr: Neben den neuen Regeln und Premieren gibt es aber auch altbekanntes oder besser gesagt, altbekannte Gesichter. Auch in diesem Jahr setzt sich die GNTM-Jury aus diversen Gastjuroren zusammen. So sind wieder die Starfotografen Rankin und Christian Anwander, Designerin Marina Hoermanseder, Designer Kilian Kerner und Topmodel Jourdan Dunn dabei. Doch das sind bestimmt noch nicht alle. Auch ehemalige Kandidatinnen wie Rebecca Mir, Lena Gercke und Stefanie Giesinger sind häufiger mal dabei. Hierzu gibt es aber noch keine offizielle Aussage von ProSieben.

GNTM im News-Ticker: Zwei Premieren für Harper's BAZAAR

Freitag, 09.02.24, 11.10 Uhr: Die Harper’s BAZAAR feiert ebenfalls zwei Premieren: Zum einen feiern sie 10jähriges Jubiläum und zum anderen wird es das erste Mal überhaupt in Deutschland sein, dass ein Mann auf dem Cover der Zeitschrift sein wird. Heidi Klum sieht das als "mega Fortschritt" an. Übrigens beide Gewinner werden je 100.000 Euro Siegprämie erhalten.

Nachdem die Dreharbeiten bereits am 1. Oktober 2023 gestartet sind gibt es auch schon die ersten Eindrücke der neuen Staffel, die nächste Woche losgeht. Mit dabei Zwillinge! Auch das gab es noch nie.

GNTM 2024: Alles neu in Staffel 19! Diese drei Punkte ändern sich - alle News im Ticker

Ein dreiviertel Jahr ist bereits seit dem Sieg von Vivien bei GNTM 2023 vergangen, das bedeutet: Die neue GNTM-Staffel steht in den Startlöchern. Am 15. Februar geht es wieder los. Doch auch dieses Jahr gibt es etwas Neues bei GNTM - es wird nicht nur ein Final-Cover der Harper’s BAZAAR geben, sondern zwei. Mit einer Frau und einem Mann!

GNTM 2024: Das erste Mal mit Male-Models

Damit gibt es schon wieder eine große Neuerung: Nach Curvey-Models und Best Ager werden in der 19. Staffel auch Männer mit von der Partie sein und es somit zwei Gewinner geben: ein weibliches und ein männliches Model. Die ersten Anwärterinnen und Anwärter für die GNTM-Siege gibt es auch schon zu sehen. Doch das bedeutet auch, wir werden dieses Jahr nicht mehr den Spruch "Nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden" hören. Das wird eine ziemliche Umstellung. Dennoch sind wir gespannt, wie sich durch die männlichen Models die Dynamik ändert. Gibt es weniger Zickerei? Oder vielleicht sogar mehr davon? Gibt es vielleicht sogar Paare in oder nach der Sendung? Es liefert auf jeden Fall neue Impulse für die TV-Show. Die Schlafräume werden im Übrigen getrennt sein, die Aufenthaltsräume werden aber zusammen genutzt.

GNTM 2024: 19. Staffel ohne Best Ager

Doch nicht nur diese Änderung findet in der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" statt. Es wird auch keine Best-Ager-Models geben. Im letzten Jahr stießen die Best Ager erst später in der Staffel dazu. Doch warum gibt es in GNTM-Staffel 19 keine Best Ager? Auf der ProSieben-Seite wurde der Grund bekannt gegeben. Dieser ist simpel: Heidi Klum hat keine gefunden. "So was kann man eben nicht erzwingen. Und nur, weil jemand alt ist, will ich die jetzt auch nicht mitnehmen, sondern wirklich nur die Besten, die in meinen Augen das Zeug dazu haben, die Show zu gewinnen", teilt die Modelmama in einem Interview mit TV-Digital mit. Sie werden nur ein bisschen älter sein, führt sie weiter aus.

GNTM 2024: Noch mehr GNTM mit mehr Folgen

Auch wenn das die zwei wichtigsten Punkte sind, gibt es noch eine weitere kleine Neuheit. Da in Staffel 19 mehr Kandidaten dabei sind, wird es eine Folge mehr geben als im letzten Jahr, also noch mehr GNTM für die Zuschauer.

Alle GNTM-Folgen gibt es wie gewohnt auf ProSieben oder Joyn im Stream zu sehen.