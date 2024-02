GNTM: Zweites Standbein für Heidi Klum? Model-Mama plaudert über Handwerker-Erfahrung

In der ersten Folge der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" überrascht Heidi Klum mit ihren Kenntnissen. Für viele ist sie nur die Model-Mama. Aber es steckt wohl auch eine Handwerkerin in ihr.

Seit 15. Februar läuft die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM). Beim offenen Casting in Berlin durften die Bewerberinnen – und zum ersten Mal auch Bewerber – Model-Mama Heidi Klum zeigen, was in ihnen steckt. Mit dabei war auch Alexandra, die 21-jährige Erfurterin ist angehende Dachdeckerin, möchte nun aber ihr Glück als Model versuchen. Bei Heidi stößt sie mit dem Thema "Dachdecken" auf jeden Fall auf offene Ohren.

GNTM: Heidi Klum hat schon mal ein Dach gedeckt

Nach dem Walk erzählt Alexandra, was sie beruflich macht. Heidi ist sehr interessiert und fragt gleich weiter: "Warum hat's dich aufs Dach getrieben?" Alexandra erklärt, sie habe eine persönliche Beziehung zu Dächern, weil sie in einer Dachgeschosswohnung aufgewachsen sei. "Es hört sich bescheuert an, aber ich liebe das einfach", fügt sie hinzu und lacht.

Heidi Klum jedenfalls teilt die Faszination. "Ich habe auch schon mal ein Dach gedeckt", erzählt sie. Dann beschreibt sie einzelne Arbeitsschritte: Erst habe sie die Dachpappe festgetackert und dann kamen da die Dachziegel obendrauf. "Ja, hab ich auch schon mal gemacht", sagt Heidi bei dieser Erinnerung.

GNTM: Wird es ein Höhen-Shooting geben?

Von einer Sache ist Heidi natürlich sehr begeistert: "Aber Höhenangst würdest du dann ja anscheinend nicht haben?", fragt Heidi ihre Kandidatin. Alexandra antwortet nur mit einem ehrlichen: "Ich mag's, oben zu sein."

Aber bedeutet diese Frage, dass es in Staffel 19 wieder ein Shooting in luftiger Höhe geben wird? Wer das und mehr herausfinden möchte, kann einschalten: GNTM läuft jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben oder im Stream auf Joyn.

