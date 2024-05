GNTM gestern am 9. Mai 2024: Wer ist raus in Folge 13?

Wer ist raus bei GNTM 2024 gestern am 9. Mai 2024? Eine Favoritin musste die Sendung verlassen. Hier gibt es die Infos zur aktuellen Folge.

In Folge 13 von " GNTM" stellen sich die Models einer schauspielerischen Herausforderung unter der Regie eines Hollywood-Stars. Doch auch diese Woche endete die Challenge für zwei Kandidaten gleichzeitig als ihr Abschied aus der Staffel. Jede Woche erhält Heidi prominente Gastjuroren zur Unterstützung bei der Entscheidung.

Doch wer muss in Folge 13 die Show verlassen? Was haben die Kandidaten in dieser Sendung erlebt? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur dreizehnten Folge von "GNTM" und zu den ausgeschiedenen Models.

GNTM Folge 13 gestern: Wer ist am 9. Mai 2024 rausgeflogen?

In der dreizehnten Woche von "Germany's Next Topmodel" steht eine anspruchsvolle Herausforderung bevor, die einige der verbleibenden Kandidaten an ihre Grenzen bringt. Mit einer Schauspiel-Challenge, geleitet von keinem Geringeren als Hollywood-Star Thomas Kretschmann, wird das Schauspiel-Talent der angehenden Topmodels auf die Probe gestellt. Während Lea und Jermaine durch ein erfolgreiches Casting für NYX Professional Makeup eine erfolgreiche Woche hinlegen, müssen sich die übrigen Models vor der Kamera beweisen. Unter der prüfenden Regie von David Helmut sollen sie in Paaren verschiedene Filmszenen in einem typisch amerikanischen Diner zum Leben erwecken.

Die Kulisse des Diners bietet eine Bühne für die Models, um ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu zeigen. Doch nicht nur das Schauspiel steht im Mittelpunkt dieser Woche - auch gesundheitliche Zwischenfälle werfen Schatten auf den Wettbewerb. Kadidja und später auch Aldin kämpfen mit Kreislaufproblemen, die ihre Teilnahme am Wettbewerb eine kurze Zeit beeinträchtigen.

Bei der Bewertung der Leistungen der Kandidaten stehen neben der Gastgeberin Heidi Klum auch die Gastjuroren Thomas Kretschmann und Regisseur David Helmut zur Seite. Die Kritik ist teils hart, insbesondere zur Mit-Favoritin Stella. So wird Stella für ihre unsichere Präsenz vor der Kamera bemängelt, während Dominic für sein nicht authentisches Schauspiel gerügt wird. Die Entscheidung fiel am Ende auf die beiden - sie müssen die Show verlassen.

Das trifft beide sichtlich: Stella, die sich durch bisher konstant gute Leistungen als Favoritin etabliert hatte, war geschockt. Dominic verließ die Show mit einer letzten bewegenden Rede für mehr Freiheit und Toleranz, was besonders von Kretschmann honoriert wurde und zu einem berührenden Abschied führte.

GNTM 2024: Wer ist raus?

Die Staffel startete mit 40 Kandidatinnen und Kandidaten, doch seitdem mussten - mit nur wenigen Ausnahmen - wöchentlich mindestens zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer die Show verlassen. Hier sind diejenigen, die nicht mehr im Rennen sind:

Welche Kandidaten und Kandidatinnen sind weiter bei GNTM 2024 dabei?

Diese männlichen Kandidaten sind noch dabei:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Luka (24) aus Frankfurt

Für diese Kandidatinnen geht das Rennen noch weiter:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Folge 13 von GNTM 2024 in der Wiederholung sehen

Konnten Sie die neueste Folge am Donnerstagabend nicht sehen? Der Sender sixx bietet Ihnen die Gelegenheit, die gesamte Episode im Fernsehen nochmal anzusehen. Die aktuelle Folge wird nämlich immer freitags um 20.15 Uhr auf sixx erneut ausgestrahlt. Zusätzlich können Sie die Episoden der 19. Staffel von GNTM auf Joyn streamen, wo auch einige ältere Staffeln verfügbar sind.

Das sind die nächsten Sendetermine von GNTM 2024

Laut den Sendeterminen läuft GNTM das nächste Mal am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, im TV. Wie immer übernimmt ProSieben die Übertragung im Fernsehen zur Primetime. Die Show endet am 13. Juni 2024 mit Folge 18 als Finale. Hier sind die Sendetermine der aktuellen Staffel von GNTM auf einen Blick: