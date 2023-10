Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Zwei Bäckereien aus dem Landkreis gehören zu den besten Deutschlands

Plus Dass man in Leinheim und Kötz sehr gutes Brot bekommt, wissen viele im Landkreis. Jetzt haben die Bäckereien Hurler und Weindl eine besondere Auszeichnung bekommen.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Mehl, Wasser und Salz – das sind bekanntermaßen die Zutaten, die man zum Brotbacken benötigt. Damit das fertige Backwerk nicht nur zum Grundnahrungsmittel wird, sondern so richtig mit Appetit und Genuss verzehrt werden kann, benötigt ein guter Bäcker nicht nur das entsprechende Fachwissen, sondern viel Fingerspitzengefühl.

Dieses Fingerspitzengefühl, gepaart mit einer großen Leidenschaft zum erlernten Bäckerhandwerk ist genau das, was die Bäckerei Hurler in Leinheim und die Bäckerei Weindl in Kötz auszeichnen. Auch wenn die zwei Familienbetriebe ihre persönliche Schiene fahren, ist für beide das Beherrschen ihres Handwerks, das mit sehr viel Herzblut umgesetzt wird, die Basis für ihren Erfolg. Seit Jahren schon gehören die beiden Betriebe regelmäßig zu den prämierten Bäckereien in Bayern. Dass sie heuer zu den Preisträgern für den in diesem Jahr erstmals verliehenen Bundesehrenpreis des Deutschen Bäckerhandwerks und sich damit zu den besten 50 deutschen Bäckereien zählen dürfen, ist eine außerordentliche Würdigung ihrer herausragenden Arbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen