WM 2022: Kamerun im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Kamerun ist bei der WM 2022 in Gruppe G der Außenseiter. Wie stehen die Chancen für das afrikanische Land? Die Antwort und alle Infos rund um Kader, Trainer, Trikot und WM-Historie haben wir hier für Sie.

Bei der WM in Katar gehört Kamerun zu den Außenseitern - vor allem in Gruppe G, wo das afrikanische Team unter anderem auf den Titel-Favoriten Brasilien trifft. Dass die Mannschaft aber durchaus über Qualitäten verfügt, konnte sie in diesem Jahr beim Afrika-Cup beweisen. Dort schafften es die Kameruner bis ins Halbfinale, wo sie an Ägypten scheiterten. Das darauffolgende Spiel um den dritten Platz gegen Burkina Faso gewann Kamerun dann aber mit 5:3 nach dem Elfmeterschießen. Ob das Team 2022 einen weiteren Erfolg verbuchen kann, wird sich bei der WM in Katar zeigen. Die Übertragung der WM 2022 übernehmen die ARD und das ZDF - zumindest im Free-TV. Einige Begegnungen ohne deutsche Beteiligung gibt es nämlich nur bei MagentaTV zu sehen.

Kamerun: WM-Kader 2022 und Prognose

Aufgrund der Gruppen-Konstellation fällt die Prognose für Kamerun recht negativ aus: Das afrikanische Team dürfte in Gruppe G kaum Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale haben. Brasilien ist nicht nur Favorit für den Gruppensieg, sondern auch der absolute Titel-Favorit unter allen Teams bei der WM in Katar. Doch nicht nur mit Brasilien muss Kamerun fertig werden, es warten auch die Schweiz und Serbien auf die Mannschaft von Nationaltrainer Rigobert Song. Statistisch gesehen ist reist Kamerun mit der schwächsten Mannschaft der Gruppe zur Weltmeisterschaft. Laut Spielplan der WM 2022 ist die Reihenfolge der Gegner für die Schweiz zuerst Kamerun, dann Brasilien und zuletzt Serbien.

Am 9. November hat Kamerun den Kader für die WM in Katar bekannt gegeben. Mit dabei ist natürlich auch der Bayern-Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting, der im letzten Bundesliga-Spiel vor der WM-Pause den 2:0 Siegtreffer gegen Schalke 04 beisteuerte. Der gesamte WM-Kader von Kamerun im Überblick:

Tor:

Devis Epassy (Abha Club)

Simon Ngapandouetnbu ( Marseille )

( ) Andre Onana ( Inter Mailand )

Abwehr:

Jean-Charles Castelletto ( Nantes )

( ) Enzo Ebosse (Udinese)

Collins Fai ( Al Tai )

( ) Olivier Mbaizo ( Philadelphia Union)

Union) Nicolas Nkoulou (Aris Salonika)

Tolo Nouhou ( Seattle Sounders )

) Christopher Wooh ( Stade Rennes )

Mittelfeld:

Martin Hongla ( Verona )

( ) Pierre Kunde (Olympiakos)

(Olympiakos) Olivier Ntcham ( Swansea City )

) Gael Ondoua ( Hannover 96 )

) Samuel Oum Gouet ( Mechelen )

Gouet ( ) Andre-Frank Zambo Anguissa ( Neapel )

Angriff:

Vincent Aboubakar ( Al Nassr )

( ) Christian Bassogog ( Shanghai Shenhua )

) Eric Maxim Choupo-Moting ( Bayern München )

( ) Souaibou Marou (Coton Sport )

) Bryan Mbeumo (Brentford)

Nicolas Moumi Ngamaleu ( Young Boys Bern )

) Jerome Ngom (Colombe Sportive du Sud Officie)

(Colombe Sportive du Sud Officie) Georges-Kevin Nkoudou ( Besiktas )

( ) Jean-Pierre Nsame ( Young Boys Bern )

) Karl Toko Ekambi ( Olympique Lyon )

WM 2022: Kamerun-Trainer Song ist der Rekordspieler der kamerunischen Nationalmannschaft

Bereits im jungen Alter von 17 Jahren nahm Rigobert Song 1994 für Kamerun zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Als Spieler hat er unter anderem in Frankreich für den FC Metz, in England für Liverpool und West Ham United und in Deutschland für den 1. FC Köln gespielt. Seine Karriere führte ihn schließlich auch in die Türkei, wo er mehrere Jahre für Galatasaray Istanbul und später für Trabzonspor spielte. Song hat insgesamt 137 Spiele für das kamerunische Nationalteam bestritten und die Mannschaft 2016 für die Afrikameisterschaften trainiert. Zwischenzeitlich war er dann für die Amateur-Auswahl des Nationalteams zuständig, bevor er dann 2022 wieder zum Teamchef der A-Nationalmannschaft wurde.

Rigobert Song. Foto: Yuri Kochetkov/epa, dpa (Archivbild)

Kamerun: Trikot zur WM 2022

Der Fußballverband von Kamerun hat Anfang des Jahres die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trikot-Sponsor Le Coq Sportif beendet. Die Trikots für die WM 2022 kommen von One All Sports, das Trikot ist Grün mit dunklen, diagonalen Streifen.

WM 2022: Gruppe von Kamerun

Innerhalb der Gruppe stehen die Chancen für Kamerun eher schlecht. Vor allem an Brasilien dürfte das afrikanische Nationalteam nicht vorbei kommen. Auf dem Papier sind aber auch die Schweiz und Serbien stärker als die Mannschaft von Kamerun.

Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Kamerunische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Kamerun

Den größten Erfolg der kamerunischen Nationalmannschaft hat auch Rekordspieler und Trainer Rigobert Song nicht miterlebt. Der erste und einzige Einzug ins Viertelfinale gelang Kamerun bei der WM 1990 in Italien - vier Jahre bevor Song das erste Mal für Kamerun an einer Weltmeisterschaft teilnahm. Die WM-Historie von Kamerun im Überblick:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien nicht teilgenommen – 1938 Frankreich nicht teilgenommen – 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz nicht teilgenommen – 1958 Schweden nicht teilgenommen – 1962 Chile nicht teilgenommen – 1966 England zurückgezogen – 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien Vorrunde Jean Vincent 1986 Mexiko nicht qualifiziert – 1990 Italien Viertelfinale Waleri Kusmitsch Nepomnjaschtschi 1994 USA Vorrunde Frankreich Henri Michel 1998 Frankreich Vorrunde Claude Le Roy 2002 Südkorea / Japan Vorrunde Winfried Schäfer 2006 Deutschland nicht qualifiziert – 2010 Südafrika Vorrunde Paul Le Guen 2014 Brasilien Vorrunde Volker Finke 2018 Russland nicht qualifiziert – 2022 Katar qualifiziert Rigobert Song

WM 2022 in Katar: Einige spannende Zahlen und Eckdaten zur kamerunischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Afrikameister 1984, 1988, 2000, 2002, 2017

WM-Teilnahmen: 8 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Rigobert Song (137 Spiele)

(137 Spiele) Rekordtorschütze: Samuel Eto’o (56 Tore)

(56 Tore) Aktueller Trainer: Rigobert Song

Starspieler: Eric Maxim Choupo-Moting ( Bayern München )

( ) Wertvollster Spieler: Andre Zambo Anguissa (30 Millionen Euro)

Anguissa (30 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 146 Millionen Euro

Spitzname: Die unbezähmbaren Löwen

FIFA-Weltrangliste: 43. Platz

Höchster Sieg: 9:0 gegen den Tschad (1965)

(1965) Höchste Niederlage: 1:6 gegen Russland (1994)

