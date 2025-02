Alle Direktkandidaten aus der Region im Überblick

Scholz, Merz, Habeck, Weidel – wer die Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl 2025 sind, wissen die meisten Menschen. Wie es aber um die Direktkandidatinnen und Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen steht, ist nicht immer bekannt. Dabei gilt ihnen mit der Erststimme eines der beiden Kreuzchen, die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar setzen dürfen.

Hier finden Sie einen Überblick über die Direktkandidaten der Bundestagswahl 2025 aller Wahlkreise unserer Region – dem Regierungsbezirk Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern. Über einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zu weiteren Infos über die Person.

Bundestagswahl 2025: Alle Kandidaten aus Schwaben und Oberbayern

Wahlkreis Augsburg-Stadt (251):

Der Wahlkreis Augsburg-Stadt deckt das Stadtgebiet von Augsburg komplett ab.

Weitere Infos haben wir in diesem Überblick zusammengefasst: Alles, was sie zur Bundestagswahl 2025 in Augsburg wissen müssen. Sobald die Wahlergebnisse für den Wahlkreise 251 feststehen, finden Sie diese ebenfalls bei uns.

Wahlkreis Augsburg-Land (252):

Der Wahlkreis Augsburg-Land umfasst nicht nur Teile des Landkreises Augsburg, sondern auch große Teile des Landkreises Aichach-Friedberg.

Hier gibt es weitere Infos zu den Kandidaten im Wahlkreis Augsburg-Land sowie Ergebnisse nach der Wahl.

Neuburg (Wahlkreis Ingolstadt 217):

Im Wahlkreis Ingolstadt liegen die Stadt Ingolstadt, der Landkreis Eichstätt sowie große Teile des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen.

Mehr Infos zu den Kandidaten sowie die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Ingolstadt gibt es hier.

Wahlkreis Neu-Ulm (254):

Der Wahlkreis Neu-Ulm umfasst den Landkreis Neu-Ulm sowie den Landkreis Günzburg.

Hier können Sie mehr zu den einzelnen Kandidaten erfahren. Die Ergebnisse für den Wahlkreis 254, sobald sie feststehen, gibt es hier. Infos für die Bundestagswahl speziell in der Stadt Neu-Ulm haben wir außerdem an dieser Stelle zusammengefasst: Alles, was Sie in Neu-Ulm zur Bundestagswahl wissen müssen.

Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu (255):

Im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu liegen die Stadt Memmingen, der Landkreis Unterallgäu sowie der südliche Teil des Landkreises Augsburg.

Mehr zu den Direktkandidaten im Unterallgäu erfahren Sie an dieser Stelle. Am Wahlabend gibt es die Ergebnisse für den Wahlkreis 255 hier.

Wahlkreis Donau-Ries (253):

Zum Wahlkreis Donau-Ries zählen der Landkreis Donau-Ries, der Landkreis Dillingen und einige Ortschaften des Landkreises Aichach-Friedberg.

Weitere Infos gefällig? Hier gibt es mehr zu den Kandidaten sowie am Wahlabend die Wahlergebnisse.

Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech (223):

Der Landkreis Landsberg, der Landkreis Starnberg und die Gemeinde Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) gehören zum Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech.

CSU: Michael Kießling

SPD: Carmen Wegge

Grüne: Verena Machnik

Freie Wähler: Rolf Jürgen Hofmann

FDP: Paul Friedrich

AfD: Alexander Neumeyer

Die Linke: Bernard Feilzer

Volt: Titus Muschik

dieBasis: Manfred Helmers

Die PARTEI: Christoph Raab

Tierschutzpartei: Sabine Hahn

Bayernpartei: Markus Wagner

Zu den Ergebnissen für den Wahlkreis 223 sowie einem Überblick zu den wichtigsten Infos rund um die Bundestagswahl in Landsberg geht es hier entlang.

Wahlkreis Ostallgäu (257):

Zum Wahlkreis Ostallgäu zählen neben dem Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren auch einige Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg.

CSU: Stephan Stracke

SPD: Regina Renner

Grüne: Maria Wißmiller

Freie Wähler: Susen Knabner

FDP: Marcus Prost

AfD: Wolfgang Dröse

Die Linke: Ralf Lehnhard

Die Wahlergebnisse finden Sie, sobald sie feststehen, hier: Ergebnisse für den Wahlkreis 257.