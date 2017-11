2017-11-14 09:30:00.0

Tschernobyl-Hilfe Bedrückende Schicksale im Blick

Aktionen des Vereins „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“ versuchen, die Situation in Weißrussland zu verbessern. Die Lage wird dennoch als schwierig geschildert. Von Martin Golling

Die Jahreshauptversammlung der „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl, Region Nordschwaben e. V.“ forderte ihre Besucher auch heuer emotional sehr.Die Lage in Weißrussland sei nach wie vor schwierig, es fehle an allen Ecken und Enden, lauteten die Berichte von Leidtragenden. Der Verein konnte aber auch in diesem Jahr wieder helfen.

Oleg Maksimovich und Elena Batrakova berichteten anhand persönlicher Erlebnisse, was die Menschen in ihrer Heimat Weißrussland bewege: Da liegen Kinder auf der Krebsstation, die seit zwei Monaten vergeblich auf die lebensrettende Knochenmarkspende warten, nur weil die entsprechende Nadel fehlt. „Dabei ist diese Station eine der besten, die es in Gomel gibt“, betonte Maksimovich. Ein anderes Beispiel sind die maroden Straßen: „Da habe ich als Mann Schwierigkeiten, mit dem Kinderwagen durch die Schlaglöcher und Riesenpfützen zu kommen.“ Eine Frau habe ihm erzählt, sie sei eine Woche unterwegs gewesen, nur um die notwendigen behördlichen Stempel und Unterschriften für die Beihilfe zur Kindernahrung zu bekommen, so Oleg Maksimovich.

Elena Batrakova ist Oma geworden. Ihr Enkelkind sei behindert zur Welt gekommen. Elena Batrakova berichtete, ihre Tochter sei massiv dazu gedrängt worden, ihr Kind in der Klinik zurückzulassen. „Jetzt weiß ich, warum es in Weißrussland offiziell so gut wie keine Behinderte gibt.“ Und noch etwas fehle der weißrussischen Gesellschaft: „Es ist mir schon klar, warum wir so wenig Leute über 60 Jahre haben. Die kriegen 160 Euro pro Monat und allein die Miete frisst schon 100 Euro“, klagte Oleg Maksimovich.

„Die Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“ greift den Familien mit Kinder-Patenschaften, mit Hilfstransporten und mit persönlicher Präsenz unter die Arme. Immer wieder werde die gerechte Verteilung der gespendeten Güter in Weißrussland zum Problem, berichtete nicht nur die erste Vorsitzende Heidi Bentele. Heidi Gratwohl aus Schwenningen organisiert seit Jahren die Hilfstransporte nach Gomel. Sie versucht sich an einer Erklärung: „Alle leben zu nah am Existenzminimum, um nicht zuerst an sich und die ihren zu denken. Darum ist es so schwierig, verlässliche Leute zu finden.“ Oleg Maksimovich kennt das Dilemma: „Da möchte ich aber keinem Weißrussen persönlich die Schuld geben.“

Ein schwieriges Jahr 2017 neigt sich für die „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“ dem Ende entgegen. Heidi Bentele begrüßte die gut 30 Besucher der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Bachmeir in Heimpersdorf. „Wegen der katastrophalen Meldungen von drüben“ sei erneut ein Transport mit 700 Paketen auf den Weg gebracht worden. Es gebe allerdings Einschränkungen, denn keine Lebensmittel, sondern nur mehr Kleidung sei erlaubt.

Die Geschichten der persönlich bekannten privaten Hilfsempfänger klängen herzzerreißend, so Bentele. Ihre soziale Lage schwanke zwischen hoffnungslos und beängstigend und ihre Wohnsituationen seien menschenunwürdig. Bei Letzterem konnte die Initiative ein Leuchtturmprojekt umsetzen und eine Behausung bewohnbar machen. Auch die Aktion, einen Blindenschrift-Drucker für ein Blindenheim zu organisieren, brachte es auf russlandweite Publikationen in Zeitungen und Illustrierten.

Heidi Bentele sah einen weiteren Pluspunkt im „herzlichen Umgang innerhalb des Vereins“. Mit den Basaren vor Ostern und Weihnachten laufe es gut, weil so viele Menschen zuhause mitbastelten. „Ich habe das Gefühl, ganz Osterhausen werkelt für uns. So etwas gibt es in Bayern nirgends mehr“, lobte Bentele ausdrücklich die Menschen aus dem Pöttmeser Ortsteil. In diese Herzlichkeit passte auch der Auftritt von Pnina Goshen, einer Opernsängerin aus Karmiel, der israelischen Freundschaftsstadt Merings. Zusammen mit Annemarie Wurm intonierte sie mit weicher, einfühlsamer Stimme ein halbes Dutzend Lieder. Darunter auch das Kinderlied einer Krankenschwester aus Theresienstadt.