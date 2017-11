2017-11-19 21:03:00.0

Polizeireport Betrunkene Autofahrerin landet völlig orientierungslos in Klingen

Eine völlig orientierungslose Autofahrerin ist in der Nacht auf Sonntag im Aichacher Stadtteil Klingen gelandet. Der Grund für ihren Zustand war schnell klar.

Völlig orientierungslos und betrunken ist eine 53-jährige Autofahrerin in der Nacht auf Sonntag in Klingen gelandet. Eine herbeigerufene Polizeistreife griff die Frau gegen 0.30 Uhr auf einem Feldweg nahe dem Aichacher Stadtteil auf. Zuvor war die Frau nach Polizeiangaben in einen Straßengraben gefahren. Sie hatte annähernd zwei Promille Alkohol im Blut und konnte auf Nachfrage nur sagen, dass sie in Odelzhausen (Landkreis Dachau) losgefahren sei und nach Ingolstadt fahren wolle. Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. (nsi)