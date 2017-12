2017-12-11 14:00:00.0

Schiltberg Kindergarten wird 2018 erweitert

Schiltberg schafft Platz für insgesamt 75 Kinder. Jetzt werden die Fördermittel beantragt. Der Gemeinderat dankt Bürgermeister Josef Schreier außerdem für seinen Einsatz für die Gemeinde Von Sabrina Rauscher

Die Erweiterung des Schiltberger Kindergartens ist beschlossene Sache. Wie berichtet, wird die aktuelle Situation mit einer Gruppe im Kellergeschoss des Kindergartengebäudes bisher vom Kreisjugendamt nur geduldet. Bürgermeister Josef Schreier erklärte das in der Gemeinderatssitzung so: „Der Grund für die befristete Erlaubnis liegt vor allem darin, dass dieser Kellerraum nur eine unzureichende natürliche Belichtung aufweist, welche baulich nicht verbessert werden kann.“

Die von Josef Obeser geplante Erweiterung des Hanggebäudes in Richtung Garten würde Abhilfe schaffen. Durch die Anbaumaßnahme könnten statt der bisher 15 Kinder nun 25 Kinder dort in der Gruppe untergebracht werden. „Darüber hinaus ist der Kellerraum dann barrierefrei und ferner wird bei dieser Gelegenheit ein dringend benötigter Intensivraum mit eingerichtet“, so Schreier.

Außerdem werden nach dem Umzug der Gemeindekanzlei in den Neubau in der Schwertbergstraße die ehemaligen Verwaltungsräume unter anderem als Speiseraum für die Kinder umgebaut. Die Kostenschätzungen für den Kindergartenanbau belaufen sich auf rund 226000 Euro, der Umbau der Gemeindekanzlei schlägt voraussichtlich mit fast 69000 Euro zu Buche. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 295000 Euro sind 266000 Euro förderfähig, was für die Gemeinde einen Zuschuss von circa 146000 Euro, also fast 50 Prozent der Gesamtsumme, bedeuten würde.

Das Gremium hat nun eine Bedarfsanerkennung und einen Durchführungsbeschluss erarbeitet, um den Antrag für die entsprechenden Fördermittel stellen zu können.

Für Architekt Josef Obeser ist die Erweiterung des Kinderhauses auf 75 Kindergarten- und zwölf Kinderkrippenplätze sowie 25 Plätze für die Mittagsbetreuung auch in Anbetracht des neuen Baugebietes in jedem Fall zeitgemäß. „Kinderbetreuung ist Pflichtaufgabe einer Gemeinde“, so Obeser.

Nach dieser Dezembersitzung traf sich der Gemeinderat mit den Mitarbeitern der Gemeinde zur Weihnachtsfeier im Bürgerhaus. Bürgermeister Josef Schreier bedankte sich hier bei allen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, wünschte eine besinnliche Adventszeit und frohe Festtage. Für Schreiers Stellvertreter Peter Kellerer und Fabian Streit war es an der Zeit, auch dem Gemeindeoberhaupt für sein Wirken zu danken. Sie überreichten dem Bürgermeister und seiner Frau Elisabeth ein Weihnachtsgeschenk und lobten den unermüdlichen Einsatz des Bürgermeisters für die Holzlandgemeinde. Nach dem offiziellen Teil wurden die Anwesenden mit dem besinnlichen Programm der Kühnhauser Musikgruppe in Weihnachtsstimmung gebracht.