Kabarett Michael Altinger präsentiert in Aichach seine „heilige Familie“

Kleine Missverständnisse und große Dramen gehören bei dem Kabarettisten zum Weihnachtsfest dazu – sehr zum Vergnügen des Publikums im Pfarrzentrum Von Brigitte Glas

So ist das also bei den Altingers. Während in anderen Familien zumindest theoretisch Weihnachten die Zeit der Harmonie ist und man gemütlich beisammensitzt, sich beschenkt und überglücklich ist über die schönen, gemeinsamen Feiertage, tobt bei Familie Altinger in Strunzenöd das Chaos. Michael Altinger hat am Sonntagabend im Pfarrzentrum sein Weihnachtsprogramm „Meine heilige Familie“ vorgestellt. Das inzwischen 20 Jahre alte Programm ist zeitlos. Oder aktueller denn je, wie man das sehen mag. Das Publikum war jedenfalls begeistert. Wahrscheinlich geht es in vielen Familien am Fest der Liebe so zu, wie bei dem niederbayerischen Kabarettisten.

Frech und hintersinnig schilderte Michael Altinger alle kleinen Missverständnisse bis hin zu den großen Dramen des Weihnachtsfestes, wie es nur in Bayern vorkommt. Er karikiert alle Typen, mit der so gut wie jede Familie fertig werden muss. Ironie und Satire ganz im gewohnten Stil ziehen sich durch den ganzen Abend. Es geht schon damit los, dass er ab August Schokoladennikoläuse konsumiert und ab Allerheiligen mit Peter-Alexander- und Heintje-CDs seine Ehe aufs Spiel setzt.

Und der Geschenkewahnsinn: „Vom Fass“ kauft er eigenwillig verpackte flüssige Geschenke und regt sich tierisch darüber auf, wenn er selbst einen solchen Schmarrn bekommt. Und erst seine undankbaren Kinder, die reichlich beschenkt mit Playmobil und Riesenparkhaus den Papa nicht mitspielen lassen.

Während die Frau die romantische Adventsstimmung für Besorgungen nutzt, bekämpft er seinen Frust mit Bananen und Mon-Cherie-Pralinen und erinnert sich urplötzlich an frühkindliche Nikolaus-Erlebnisse, als er ganz brav sein Zimmer aufräumte und den Goldhamster taufen wollte, aber leider ertränkte.

Unvermeidlich kommt dann auch noch die Verwandtschaft in Person der Schwiegermutter auf Besuch, womit die Besinnlichkeit dann end-gültig den Bach runter geht. Altinger analysiert auf seine Weise die Verhaltensweisen und Rituale rund um die bayerische Weihnacht, um ernüchtert festzustellen, dass die Verlierer doch immer die Männer sind.

Womit er bei der biblischen Geschichte angekommen ist. Da ist schon mal Josef, der, von Maria mit dem heiligen Geist betrogen, der erste Vater ist, der die Geburt seines Sohnes mit anschauen musste. Vor dem Stall draußen war es einfach zu kalt. Michael Altinger erinnerte sich daraufhin flugs an die Geburt seines eigenen Sohnes. Josef hatte es da besser, ist er überzeugt, denn Maria hatte bestimmt keine Bettnachbarin. Michael Altinger erzählt, lästert, parodiert und singt, begleitet von seiner „Ein-Mann-Band“ Martin Julius Faber.

Für alle, die sich im fast ausverkauften Pfarrzentrum in Aichach auf die angeblich besinnliche Zeit und das ultimative Fest einstimmen ließen, hatten viel zu lachen. Vielleicht sehen die Besucher jetzt auch etwas gelassener auf das schon wieder programmierte Chaos.