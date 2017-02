2017-02-02 09:00:00.0

Bürgerversammlung Todtenweis investiert

Einwohnerzahl steigt auf 1429 an, Gewerbesteuern auf 1,5 Millionen Euro. Wo die Gemeinde investiert Von Martin Golling

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren einige Projekte begonnen. Der neue Trinkwasserbrunnen gehört dazu, der Umbau am Kindergarten, die Pflasterung der Wege und die neuen Urnenstelen auf dem Friedhof, der weitere Ausbau des Internetzugangs, die Beseitigung der Hangwasserproblematik „An der Römerschanze“, die Erstellung von Ausgleichsflächen und selbstverständlich: das neue Feuerwehrhaus.

Bürgermeister Konrad Carl widmete sich bei der Bürgerversammlung dem neu gebohrten Trinkwasserbrunnen: Dieser „Brunnen 3“ kann seiner Ansicht nach noch in diesem Jahr an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden, nachdem die aktuellen Pumpversuche zufriedenstellende Ergebnisse erbracht hätten. „Vonseiten der Todtenweiser Gewerbetreibenden besteht weiter großes Interesse an Flächen“, erklärte Carl und verwies auf den Gemeinderatsbeschluss, demzufolge sich Todtenweis’ Gewerbefläche um 2,8 Hektar inklusive Erschließungsstraße vergrößert.

Das alles kostet. Doch die Lechrain-Gemeinde mit aktuell 1429 Einwohnern (Vorjahr: 1404) kann auf beträchtliche Einnahmen schauen. Im Jahr 2016 sprudelte allein die Gewerbesteuer 1,5 Millionen Euro in den Säckel (Vorjahr: 1,2 Millionen), der Anteil an der Einkommensteuer pumpt weitere 775000 Euro hinein, und hinzu kommen die Grundsteuer A/B mit 142000 Euro und 106000 Euro an Zuschüssen für die zweite Rate am Feuerwehrhaus und pauschale Investitionszuweisungen in Höhe von 110000 Euro.

Angesichts der Liste an Investitionen sind die Ausgaben entsprechend hoch. Allein für Unterhalt und Neubau des Hauses gab Todtenweis im zurückliegenden Jahr für seine Feuerwehr 926000 Euro aus, Personalkosten schlugen mit 260000 Euro zu Buche, der Landkreis forderte eine Umlage von 670000 Euro und für das Defizit am Kindergarten musste die Kommune 112000 Euro berappen.

Der Schulverband (46000 Euro), Abwasserzweckverband (143000 Euro) und die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft Aindling (175000 Euro) trugen ebenfalls dazu bei, dass sich Todtenweis neu verschuldete. Einer Kreditaufnahme in Höhe von 469000 Euro steht ein Gesamtkassenstand von fast 1,2 Millionen Euro gegenüber. Ein Kassenkredit ist derzeit nicht nötig. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt offiziell etwa 346 Euro. Da ist sogar noch Luft für das Gemeindeentwicklungskonzept, das im Juli 2016 mit drei Arbeitskreisen unter der Federführung des Ingenieurbüros Herb (Thierhaupten) angefangen wurde.