Serie Woisch no 35 Quadratmeter für sechs Personen

Wer in den 50ern im Block lebte, musste mit vielen Einschränkungen klarkommen. Rudolf Baier erinnert sich an eine Toilette ohne Wasseranschluss und kalte Winter. Von Rudolf Baier

1953 habe ich im Bärenkeller in einem Block das Licht der Welt erblickt. Bei meiner Geburt war meine Tante als Geburtshelferin vor Ort und meine Geschwister mussten im Garten warten, da der Storch im Anflug war. Wenn ich über die Zeit meiner Kindheit meinen Kindern oder Enkeln berichte, dann sind sie der festen Überzeugung, dass wir eine sehr arme Familie waren. Aus heutiger Sicht mag das stimmen, aber rückblickend war es eine sehr schöne Kindheit.

Unser Block hatte zwölf Wohnungen. Jede hatte eine Wohnfläche von etwa 35 Quadratmetern – Wohnküche, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Toilette. In den ersten Jahren musste man seine Körperpflege in der Wohnküche verrichten, da das WC noch keinen Wasseranschluss hatte. Die Heizung bestand aus einem Kohleherd, den man auch zum Kochen benutzte. Im Winter hat man als Kind nach dem Aufstehen gefroren, da es meist einige Zeit dauerte bis die Wohnküche warm war. Aber vielleicht hat der Kinder-Malzkaffee deshalb so gut geschmeckt? Neben meinen Eltern haben bis zu vier Kinder in dieser Wohnung gewohnt. Eine meiner Schwestern ist dann nach Amerika ausgewandert. Für viele Mädchen war das damals der große Traum. Da ihr Mann, ein Angehöriger der US-Armee, immer wieder in Deutschland stationiert war, hat meine Schwester auch zeitweise mit Baby und Mann bei uns gewohnt.

Keine Asphaltdecke

Die Bärenstraße, wo unser Block stand, hatte damals keine Asphaltdecke. Deshalb war vor jeder Haustüre ein massiver Metallsteg angebracht, an dem man die Schuhsohlen von Dreck befreien konnte. Das Treppenhaus hatte sechs kleine Briefkästen. Zeitschriften und größere Postsendungen gab es zu dieser Zeit selten. Das Treppenhaus roch nach Bohnerwachs und einmal in der Woche war Hausputz angesagt. Dessen Ausführung wurde vom Hausmeister akribisch überwacht. Zum Einkaufen ging man „zum Lemmer“. Das war der einzige Lebensmittelhändler im näheren Umkreis. Ich kann mich heute noch erinnern, dass der Besitzer im weißen Arbeitsmantel an der Kasse saß und jeden Kunden beim Namen kannte. Dort kaufte man auch Schulsachen. Damals gab es noch kein Girokonto und auch keinen Kleinkredit. Im Fall der Fälle mussten in Engpässe geratene Menschen „anschreiben“ lassen. Dafür hatte Herr Lemmer ein Heft, in dem die offenen Posten eingetragen wurden. Am Sonntag konnte man auch „hinten“ anklopfen und einen kurzfristig aufgetretenen Bedarf eindecken. Neben Lemmer war der Lerchenkrug. Dort trafen sich Vereine und Stammtische.

Jede Wohnung im Block hatte Doppelfenster, die im Sommer ausgehängt wurden. Der Weg zur Schule war nicht weit. Wir waren damals 39 Kinder in der ersten Klasse und hatten eine nette Lehrerin: Fräulein Ingborg. Vor seinen Lehrern hatte man mächtigen Respekt. Der Unterricht begann damit, dass sich die Klasse, als der Lehrer den Raum betrat, von den Holzbänken erhob. Dann wurde ein Gebet gesprochen und der Unterricht begann. Leider war es damals noch üblich, dass der „Tatzenstock“ geschwungen wurde.

Es wurde gespielt und geklettert

Die Freizeitbeschäftigung bestand darin, dass man sich nach den Hausaufgaben selbst beschäftigte. Es wurde gespielt, auf Bäume gestiegen, im Winter ging es zur Schaude, dem Hügel beim Gaskessel, zum Skifahren und Rodeln. Bei schlechtem Wetter wurde auf dem Dachboden gespielt. Der hatte einen großen Wäscheboden, dort konnte man Ballspielen. Das Radfahren lernte man auf einem viel zu großen Fahrrad. Aber der Verkehr war auch nur ein Bruchteil dessen, was wir heute haben. Kinder, deren Familien ein Auto hatten, waren die Ausnahme. Man war gut ausgestattet, wenn eine Vicky (Viktoria Moped mit einem Sitz) oder eine DKW mit Doppelbank in der Hütte stand.

Zum Autor Rudolf Baier ist AZ-Leser und hat sich auf den Aufruf im Rahmen unserer Serie „Woisch no“ gemeldet. Aufgewachsen ist Baier in Augsburg, nun lebt er in Friedberg.