2018-02-11 13:48:55.0

Augsburg Rätselhafter Einbruch im Stadttheater

Nach einem Einbruch im Verwaltungsgebäude des Stadttheaters bleiben Fragen offen. Die Kripo bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Samstag in das Verwaltungsgebäude des Stadttheaters in der Kasernstraße eingedrungen. Er durchsuchte mindestens ein Büro. Wie die Polizei berichtet, öffnete er mit Gewalt mehrere Schranktüren und ging auch weitere Bürotüren an. Bislang wurde jedoch kein Diebstahlschaden festgestellt. Wie der Unbekannte in das Gebäude gelangte, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen. ina