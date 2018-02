2018-02-25 07:19:54.0

"Miss Germany" Anahita Rehbein aus Stuttgart ist neue "Miss Germany"

Die neue "Miss Germany" heißt Anahita Rehbein. Die Studentin aus Baden-Württemberg konnte sich gegen 21 Konkurrentinnen aus der ganzen Republik behaupten.

Die Studentin Anahita Rehbein aus Stuttgart ist die neue "Miss Germany". Die 23-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 21 Konkurrentinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren durch. "Es geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich könnte die ganze Welt umarmen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur nach der Wahl. Sie werde ihr Studium der Bildungswissenschaften für ein Jahr unterbrechen und sich in dieser Zeit auf die Tätigkeit als Schönheitskönigin konzentrieren.

Die junge Frau mit dunkelblonden Haaren und braugrauen Augen erhielt für ihren Sieg neben der Krone unter anderem für ein Jahr einen Kompaktwagen sowie Schmuck, Reisen und Kleider.

"Miss Germany" ist nach Angaben der Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird jährlich.

Rehbein, die ursprünglich aus der kleinen Gemeinde Inzigkofen bei Sigmaringen in der Region Bodensee-Oberschwaben stammt, war im vergangenen Jahr "Miss Bodensee International" und danach "Miss Baden-Württemberg" geworden und hatte sich so für die bundesweite Wahl qualifiziert. Ihre Amtszeit als "Miss Germany" beträgt ein Jahr.

So schön war die Wahl zur Miss Germany 2018 Anahita Rehbein aus Stuttgart ist die "Miss Germany" 2018. Die Studentin setzte sich am 24. Februar gegen 21 andere Frauen durch. Hier die Eindrücke von der Wahl. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

"Miss Germany" 2018: Sarah Zahn aus Dachau wurde Dritte

Die 22 "Miss Germany"-Finalistinnen präsentierten sich bei der Wahl einer Jury im Abendkleid sowie in Bademode. Vize-Königin wurde die Groß- und Außenhandelskauffrau Alena Krempl (24) aus Montabaur in Rheinland-Pfalz, Drittplatzierte die 21 Jahre alte Erzieherin Sarah Zahn aus Dachau in Bayern.