2017-07-11 16:30:00.0

Bauernhof Die Frau für alle Fälle: Unterwegs mit der Dorfhelferin

Margit Vogt springt ein, wenn eine Bäuerin krank ist oder ein Baby bekommt. Dann kocht sie, putzt oder geht in den Stall. Nur eines tut die Ostallgäuerin auf keinen Fall. Von Sonja Krell

Irgendwie will das Müsli heute nicht so, wie Margit Vogt will. Die Frau mit den kurzen, blonden Haaren steht am Herd, lässt den Schneebesen mit schnellen Bewegungen im Topf kreisen, gibt noch etwas von dem Pulver dazu, das aussieht wie Mehl. "Das ist so flüssig heute", murmelt die 54-Jährige und rührt weiter. "Gestern ist es besser geworden." Margit Vogt greift nach dem kleinen Messer, beginnt einen Apfel in Stücke zu schnippeln. Dann holt sie Teller und Tassen heraus und das Plastikgeschirr, von dem die Mädchen essen. "Was brauchen wir noch?" Vogt öffnet die Schublade, in der die Brotschneidemaschine verborgen ist, drückt den Knopf, einmal, noch einmal. Doch das Gerät klappt nicht auf. Margit Vogt zuckt die Schultern. "Dabei habe ich die gestern auch schon benutzt."

Ja, so ist das eben, wenn man in einer Küche arbeiten soll, die nicht die eigene ist. Wenn man suchen muss, bis man das Salz findet, den Zucker und das Mehl, bis man weiß, in welchem Fach der Spätzlehobel liegt, wo das Nudelholz und wie die Brotschneidemaschine funktioniert. Für Margit Vogt ist das ganz normal. Als Betriebshelferin springt sie auf einem Hof ein, wenn die Mutter längere Zeit ausfällt. Sie wird angefordert, wenn eine Bäuerin sich den Fuß gebrochen hat, ins Krankenhaus oder zur Kur muss. Auch dann, wenn die Mutter stirbt und die Familie plötzlich allein zurechtkommen soll. "So einen Fall hatte ich in meinen 30 Jahren noch nicht", sagt Margit Vogt. Und man merkt, wie froh sie darüber ist.

Dieser Einsatz aber ist einer der schöneren. Nicht nur, weil der Kittelhof in Görisried im Ostallgäu so idyllisch liegt, dass Familien hier Urlaub machen. Vor allem, weil bei der Familie Weber Nachwuchs ansteht. Angelika Weber, 30, bekommt in wenigen Tagen ihr viertes Kind. Sie soll sich schonen, so wie es der Mutterschutz eben vorsieht. Also: nicht mehr in den Stall gehen, nicht mehr stundenlang in der Küche stehen, nicht mehr Wäsche bügeln oder im Garten werkeln.

Ein komisches Gefühl, wenn eine fremde Frau in der Küche steht?

Das Kalenderbild über dem Esstisch zeigt Kühe, die faul im Gras liegen. "Oifach all’s amol flacke lau" steht da. Ein Gedanke, an den sich Angelika Weber erst gewöhnen muss – auch wenn sie schon bei den anderen Geburten eine Haushaltshilfe hatte. Sie sitzt mit ihrem Mann und den Mädchen am Frühstückstisch, löffelt Müsli, sagt Katharina, dass sie in zehn Minuten fertig sein muss für den Kindergarten, streicht Johanna, der Jüngsten, übers Haar, tröstet dann Theresa, die Dreijährige. Ein komisches Gefühl, wenn eine fremde Frau das Frühstück herrichtet, die Spülmaschine ausräumt und das Brot aufschneidet? Angelika Weber streicht über ihren Bauch. "Man muss auch abgeben können", sagt sie.

Ihre Arbeit im Stall übernehmen jetzt, wo die Bäuerin nicht mehr kann, ihr Mann Daniel und die Schwiegereltern, um die drei Ferienwohnungen kümmert sich die Schwiegermutter. Ohne fremde Hilfe geht es trotzdem nicht. Weil da ja noch die Kinder und der Haushalt sind. Und weil es stressig werden kann, wenn das "Butzerle" erst da ist. Wie vor zwei Jahren, als Johanna ein paar Tage alt war, Angelika Weber im Wochenbett lag, Theresa Fieber hatte und dann noch das Heu geerntet werden musste. Angelika Weber sagt: "Mir ist es wichtig, dass der Haushalt läuft, dass ich mir da keinen Kopf machen muss."

Es gibt nicht mehr viele Frauen, die wie Margit Vogt als Betriebs- oder Dorfhelferin arbeiten, sagt Nadine Storch vom Maschinenring Ostallgäu, der die Einsatzkräfte vermittelt. 25 sind es im Ostallgäu, außerdem 81 männliche Betriebshelfer, die im Stall oder auf dem Feld eingesetzt werden. Doch es werden immer weniger. Viele der Männer mit landwirtschaftlicher Ausbildung werden zu Hause als Arbeitskräfte benötigt und übernehmen dann den Hof der Eltern. Viele Frauen hören auf, weil sie Kinder bekommen. Oder sie heiraten einen Landwirt und haben als Bäuerin keine Zeit mehr für Einsätze. Dabei werden die Helfer dringend gebraucht, sagt Storch. Weil Bauer und Bäuerin immer älter werden, weil sie immer häufiger ausfallen – sei es durch Unfälle, Krebserkrankungen oder Kuraufenthalte. Aber auch, weil mehr junge Bäuerinnen Kinder bekommen. So wie Angelika Weber.

Was die Dorfhelferin kocht, schmeckt nicht immer wie bei Mama

Katharina ist im Kindergarten, der Frühstückstisch ab- und die Spülmaschine ausgeräumt. Hinten rattert die Küchenmaschine, nebenan dröhnt "Heidi" aus den Lautsprechern. Margit Vogt sortiert die Marmeladengläser in den Schrank. Gestern hat sie die zusammen mit den Kindern gekocht, aus Aprikosen und Nektarinen. "Ich kann nicht alles auffangen", sagt Margit Vogt. Weil sie in den acht Stunden Arbeitszeit nicht das schafft, was eine Bäuerin und Mutter den ganzen Tag über tut.

Manchmal, sagt die 54-Jährige, hängt es von Kleinigkeiten ab, ob Familie und Helferin klarkommen. Dinge, die in jedem Haushalt anders gehandhabt werden. Ob die Pfannen in die Spülmaschine kommen oder nicht, ob der Salat normalerweise mit Essig und Öl oder Joghurt-Dressing auf den Tisch kommt. Und, weil die Dorfhelferin vielleicht etwas anderes kocht als die Mama. Oder das anders schmeckt als bei Mama. Margit Vogt hat sich angewöhnt zu fragen, was die Familie gern isst – und was nicht. Wie damals, als sie auf einem Hof am ersten Tag Tomatensuppe gekocht hat. Auf die Frage, was ihnen gar nicht schmecke, habe der Vater schließlich geantwortet: "Tomatensuppe."

Betriebshilfe: Dorf- und Betriebshelfer springen ein, wenn es auf einem Hof eine Notlage gibt. Wie die Dachorganisation „Ländlicher Dienst Bayern“ betont, versorgen diese Kräfte die Familie, betreuen die Kinder und kümmern sich darum, dass der Haushalt, der Stall und der Betrieb reibungslos weiterlaufen.



Dorf- und Betriebshelfer: In Bayern gibt es mehrere Organisationen, bei denen die Einsatzkräfte angestellt sind. Die Katholische Dorfhelferinnen & Betriebshelfer in Bayern GmbH (KDBH) zählt 130 angestellte Dorfhelferinnen, die in allen Regierungsbezirken außer Mittelfranken tätig sind. Der Evangelische Dorfhelferinnendienst in Bayern (Hesselberg) zählt 32 Kräfte, die in Franken und im Ries eingesetzt werden, hinzu kommen 41 männliche Betriebshelfer. Beim Ländlichen Betriebs- und Haushaltsdienst (LBHD) waren im vergangenen Jahr 185 Betriebshelfer im Einsatz. Hinzu kommen derzeit 426 selbstständige Dorf- und Betriebshelfer, die beim Berufsverband sozialer Fachkräfte im Ländlichen Raum e. V. beschäftigt sind. Darüber hinaus gibt es nach Angaben des Bayerischen Bauernverbands nebenberufliche Betriebshelfer. Genaue Zahlen hierzu gibt es nicht.



Vermittlung: Vermittelt und koordiniert werden die Dorf- und Betriebshelfer in der Regel über den Maschinenring – eine Vereinigung, in der Landwirte sich gegenseitig unterstützen.



Ausbildung: Auch hier gibt es verschiedene Wege. Bei der KDBH etwa ist als Voraussetzung eine abgeschlossene Ausbildung zur Hauswirtschafterin nötig, dann folgen zwei Semester „Haushalt und Familie“ an der Landwirtschaftsschule in Pfaffenhofen an der Ilm, anschließend ein Semester Fachausbildung an der Dorfhelferinnenschule in Neuburg an der Donau.



Verdienst: Nach Aussagen der KDBH liegt das Anfangsgehalt einer Dorfhelferin bei etwa 2000 Euro brutto, maximal sind es etwa 3000 Euro.



Kosten für Betriebe: Auch das hängt vom jeweiligen Fall ab. Ist die Krankenkasse der Kostenträger, fällt für den Betrieb in der Regel keine Zuzahlung an. (sok)

Margit Vogt muss lachen, wenn sie diese Geschichte erzählt. Erst recht, weil der Bauer einen ganzen Schöpfer Suppe gegessen hat. Jetzt aber ist der Hefeteig dran. Theresa und Johanna dürfen beim Ausrollen helfen, dann drücken sie Rosinen in den Teig. Die beiden haben sich schon an sie gewöhnt, sagt Margit Vogt. Dass sie sich in ihrem Job immer wieder auf neue Menschen einstellen muss, dass sie alle paar Wochen woanders aushilft, macht ihr nichts. "Acht Stunden jeden Tag die gleiche Arbeit, das könnte ich nicht", sagt sie. Und dass sie gern Kinder um sich hat – erst recht, wo die eigenen Buben erwachsen sind. Eines aber muss sie noch sagen: "Ich will hier nicht die Mama sein. Und ich erziehe auch nicht."

Es ist kurz nach 10 Uhr. Bisher ist Margit Vogt im Zeitplan. Sie schaltet das Bügeleisen an und arbeitet die Stapel ab: Jeans und Arbeitshosen, T-Shirts und Bettwäsche. Natürlich, sagt die ausgebildete Hauswirtschafterin, gibt es Grenzen, Privatsphäre. Die zusammengelegte Wäsche lässt sie lieber im Korb statt sie in den Schrank zu legen. Und sie putzt auch das Schlafzimmer nicht, wenn es der Familie so lieber ist.

Wenn sie weiß, wie welche Kuh heißt, ist sie schon wieder weg

Aber Margit Vogt geht in den Stall, wenn es sein muss. Dann melkt sie morgens und abends die Kühe, tränkt die Kälber, gibt Futter ein und schwadet im Sommer das Heu. Sie macht es gern – schon, weil sie auf einem Hof aufgewachsen ist, weil sie als Kind Bäuerin werden wollte. Dann, wenn Margit Vogt weiß, wie welche Kuh heißt, was in welche Küchenschublade gehört und was die Kinder am liebsten essen, ist sie schon wieder weg. Vier bis sechs Wochen bleibt sie im Schnitt. Dann geht es zur nächsten Familie, zum nächsten Einsatz.

Wie viele es in den letzten 30 Jahren waren, seit Vogt als Betriebshelferin arbeitet, seit sie vom Maschinenring dorthin geschickt wird, wo ein Notfall ist? "Zwischen 150 und 180 dürften es schon gewesen sein", sagt sie. Und dass sie inzwischen fast jedes Dorf im Ostallgäu kenne. Von Eggenthal, wo sie mit ihrer Familie lebt, nach Görisried sind es 25 Kilometer. Jetzt, im Sommer, kein Problem. Im Winter aber, wenn sie auf manchen Höfen morgens um fünf Uhr die Kühe melken soll, kann es eines werden. Einmal, erzählt Margit Vogt, ist sie auf dem Weg zu einem Aussiedlerhof in einer Schneewehe steckengeblieben. "Ich bin weitergelaufen, was hätte ich auch machen sollen?", erzählt sie und lacht ihr herzliches Lachen. Und dass der Bauer ihr Auto später mit dem Traktor herausgezogen hat.

An ihren ersten Einsatz, damals vor 30 Jahren, erinnert sie sich noch genau. Auch an die Bauchschmerzen, die sie anfangs vor jedem neuen Einsatz plagten. Weil sie grübelte, was das für ein Hof ist, auf den sie da kommt, ob sie sich mit den Menschen dort versteht, welche Arbeit sie erwartet. Margit Vogt hat manches Schicksal gesehen, hat freundliche Familien erlebt, aber auch weniger schöne Begegnungen. "Man nimmt das schon mit heim", sagt sie. Und, dass man mit der Zeit lerne, damit umzugehen.

Dann sind da die Erinnerungen, die bleiben. Familien, die sie ins Herz geschlossen hat. Manche klingeln bei ihr, wenn sie an ihrem Haus vorbeifahren. Eine Frau kommt nach wie vor zu ihrem Geburtstag.

Margit Vogt schaut auf die Uhr. Um halb eins muss sie Katharina aus dem Kindergarten abholen, vorher noch die Semmelknödel machen. Sie holt Petersilie aus dem Garten, schneidet die Semmeln in Streifen, schlägt Eier in die Schüssel, schwitzt die Zwiebeln an, gibt Milch dazu. Es sind Handbewegungen, die sitzen.

Voraussichtlich acht Wochen wird Margit Vogt auf dem Kittelhof bleiben. Gut möglich, dass danach schon eine andere Familie darauf wartet, dass sie bei ihnen aushilft. Maschinenring-Koordinatorin Nadine Storch sagt: "Die Margit ist eine gute Seele." Nicht nur, weil sie in Görisried, seit sie bei einer anderen Familie im Einsatz war, bekannt für ihren Gurkensalat ist. Sondern weil sie mit Menschen kann. "Mir graut’s jetzt schon vor dem Tag, an dem die Margit in Rente geht", sagt Storch.

Jetzt aber gibt es erst einmal grünen Salat, Gulasch, Spätzle und Semmelknödel. Katharina hat ein Freunde-Buch vom Kindergarten mitgebracht, das sie ihrer Mama zeigen will. Theresa, die Dreijährige, ist so müde, dass ihr die Augen immer wieder zufallen. Margit Vogt scheint zufrieden, weil es allen schmeckt. Wenn man gemeinsam isst, wenn man über längere Zeit bei einer Familie aushilft, hat sie vorhin gesagt, "dann ist man schon ein bisschen heimisch. Da fällt es dann schon schwerer, zu gehen."