2017-05-29 12:10:00.0

Unterallgäu Kleinkind stirbt nach tragischem Badeunfall

Ein Kleinkind ist an den Folgen eines Badeunfalls bei Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) gestorben. Es konnte zuerst reanimiert werden, starb aber wenig später in der Klinik.

Ein Kleinkind war am Sonntagnachmittag in einem Badeweiher bei Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) untergegangen. Wie die Polizei am Montag berichtet, ist der Vierjährige in einer Klinik gestorben.

Familie fand den Jungen leblos im Wasser

Familienangehörige hatten laut Polizeiangaben am Sonntagnachmittag festgestellt, dass der vierjährigen Junge leblos im Wasser trieb. Sie begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Bub darauf in eine Kinderklinik. Dort ist er am späten Sonntagnachmittag gestorben, wie die Polizei mitteilt.

ANZEIGE

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort: der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhausen, die Wasserwachten Krumbach und Tannhausen sowie ein Kriseninterventionsteam. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zum Unglücksfall aufgenommen.

AZ/goro