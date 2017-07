2017-07-20 16:35:48.0

Fußball Freibier für die Fans: VfB bedankt sich bei Bielefeld

Außergewöhnliche Aktion des VfB: Für die Schützenhilfe in der vergangenen Saison schenken die Stuttgarter den Fans der Ostwestfalen Freibier.

Als Dank für die Schützenhilfe in der vergangenen Saison schenkt der VfB Stuttgart den Fans von Arminia Bielefeld fast 2000 Liter Freibier. Analog zum VfB-Gründungsjahr werden beim kommenden Testspiel der Arminia am Freitag gegen Norwich City 1893 Liter Bier umsonst ausgeschenkt. Das teilten die Bielefelder am Donnerstag mit.

Stuttgarts Präsident Wolfgang Dietrich bedankte sich damit für den 6:0-Sieg der Ostwestfalen gegen Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag in der abgelaufenen Saison der 2. Fußball-Bundesliga.

Nach dem überraschend deutlichen Erfolg der Arminia gegen den Mitaspiranten um den Aufstieg war dem VfB die direkte Bundesliga-Rückkehr praktisch nicht mehr zu nehmen gewesen. dpa