2017-02-27 09:51:00.0

Bettwäsche Pilze und Milben: Warum man Bettzeug häufiger waschen sollte

In einer Studie haben Forscher untersucht, welche und wie viel Pilze in Bettzeug enthalten sind. Das Ergebnis zeigt: Bettwäsche ist oft sehr belastet.

Zu viel Sauberkeit, fast schon Sterilität, ist nicht gut. Das belegen Studien, indem sie ihre Beobachtung wiedergeben, dass eine zu sterile Umgebung das Immunsystem nicht auf Auswirkungen von außen vorbereitet. Im Fall von Bettwäsche allerdings dürfte oft ein höheres Maß an Hygiene empfohlen werden. Denn in ihnen sind oft viele Milben, Bakterien und Pilze enthalten. Deshalb sollte Bettzeug regelmäßig bei hohen Temperaturen gewaschen werden.

Für Allergiker gibt es Bettwäsche, die die Verbreitung von Allergenen dämmen soll. Das ist sinnvoll, doch auch insgesamt muss auf eine gute Hygiene bei Bettzeug geachtet werden. Wie Forscher von der Universität von Manchester bereits vor zehn Jahren festgestellt haben, enthalten Bettbezüge oft eine große Anzahl von Pilzen. Ihre Studienergebnisse zu Pilzen in Kissen ist im Fachmagazin "Allergy" veröffentlicht worden.

ANZEIGE

So kann Bettzeug die Atemwege infizieren

Die Wissenschaftler hatten zehn Kissen aus dem Vereinigten Königreich untersucht, die zwischen eineinhalb und zwanzig Jahren in Gebrauch gewesen waren. Sie nahmen neun Proben pro Kissen und saugten Staub von fünf Kissen ab. Die häufigsten Pilzarten, die die Forscher fanden, befanden sich in allen zehn bzw. in sechs der getesteten Kissen. Der allergene Pilz Aspergillus fumigatus, der sich in allen Kissen befand, war in synthetischen Materialien höher konzentriert als in Federkissen.

Die Forscher betonten, dass die Menge der gefundenen Pilze deshalb besorgniserregend seien, da sie durch das Kissen den Atemwegen sehr nahe kommen. Somit könnten Kissen die größte Quelle von Pilzinfektionen sein. Gerade für Menschen mit Atembeschwerden, Asthma und Nasennebenhöhlenentzündungen könne das eine Gefahr darstellen. Nicht nur die Bettwäsche, auch das übrige Bettzeug sollte deswegen regelmäßig kochend heiß gewaschen oder ersetzt werden. sh