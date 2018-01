2018-01-18 16:37:00.0

Rückruf Rückruf bei Kaufland: Glassplitter im Hackfleisch

Die Supermarktkette Kaufland ruft vorsorglich Hackfleisch der Eigenmarke K-Purland zurück. In dem Fleisch waren Glassplitter gefunden worden. Welche Produkte betroffen sind.

Wegen möglicher Glassplitter ruft Kaufland in mehreren Bundesländern vorsorglich Hackfleisch zurück. Betroffen sei die Eigenmarke K-Purland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit. Hintergrund des Rückrufs sei eine defekte Maschine gewesen. Es wurde ein Glassplitter gefunden, wie eine Sprecherin mitteilte.

Rückruf bei Kaufland: Folgende Produkte sind betroffen

Betroffen vom Rückruf bei Kaufland sind folgende Produkte:

K-Purland Hackfleisch vom Schwein (500g, 1000g), betroffenes Verbrauchsdatum: 23. und 24. Januar 2018.

K-Purland Hackfleisch gemischt von Schwein und Rind (500g fettreduziert, 300g, 500g, 1200 g), betroffenes Verbrauchsdatum: 23. und 24. Januar 2018.

K-Purland Hackfleisch vom Rind (200g fettreduziert, 300g, 500g, 1000 g), betroffenes Verbrauchsdatum: 23. und 24. Januar 2018.

Kaufland nahm die betroffene Ware vorbeugend aus dem Verkauf. Sie wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz verkauft. Verbraucher können das Produkt in jedem Kaufland zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet. (dpa/lsw/AZ)