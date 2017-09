2017-09-25 15:57:00.0

Lebensmittel-Rückruf Salmonellen-Verdacht: Eier von Rewe, Aldi Nord, Penny zurückgerufen

Die Firma Eifrisch ruft bestimmte Freiland-Eier zurück. Dort könnten Salmonellen nicht ausgeschlossen werden. Verkauft wurden die Eier bei Rewe, Aldi Nord und Penny.

Wegen des Verdachts auf Salmonellen hat die Firma Eifrisch Freiland-Eier zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Packungen belastet seien. Betroffen seien Eier des Lieferanten Parey, davon eine bestimmte Lieferung. Zu erkennen sind die womöglich belasteten Eier an der Printnummer 1-DE-1504401 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 12. Oktober 2017. Das teilte die Firma mit Sitz im niedersächischen Lohne am Freitagabend mit.

Verkauft wurden die Eier der Firma zufolge bei Penny, Aldi Nord und Rewe. Einige Bundesländer sind betroffen: Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Bayern.

Rückruf: Salmonellen-Verdacht bei Freiland-Eiern von Eifrisch

Wie Eifrisch betont, sei der Rückruf vorsorglich. Nach einer amtlichen Untersuchung hätte nicht ausgeschlossen werden können, dass Salmonellen auftauchen könnte. Somit könnte der Verzehr zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.

Große Lebensmittel-Rückrufe in den vergangenen Jahren 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

Mai 2009: In dem Erfrischungsgetränk Red-Bull-Cola ist Kokain nachgewiesen worden. Es gab eine hessenweite Rückrufaktion für das betreffende Produkt.

Februar 2010: Nach mehreren Todesfällen wegen verseuchtem österreichischem Käse hat die Handelskette Lidl erneut vor einem bestimmten Harzer Käse gewarnt. Im Käse sind Listerien entdeckt worden. An diesen Bakterien im Käse waren 2009 zwei Deutsche und vier Österreicher gestorben, weitere zwölf Menschen erkrankten.

November 2011: Netto hat in seinem Räucherlachs Listerien gefunden. Die Bakterien können zu ernsthaften Erkrankungen führen - der Lebensmitteldiscounter startete eine umfangreiche Rückrufaktion.

August 2012: Die Curry-Gewürzzubereitung von der Hartkorn Gewürzmühle GmbH kann Salmonellen enthalten.

September 2012: Die Firma Lackmann Fleisch- und Feinkost GmbH in Bühl ruft die Produkte Putenfleisch im eigenen Saft und Pferdefleisch im eigenen Saft zurück. In einzelnen Proben wurde festgestellt, dass die Lebensmittel nicht erhitzt wurden.

August 2013: Im Selleriesalat von Ewald-Konserven wurden Glasscherben nachgewiesen.

Februar 2014: Milupa ruft Aptamil, die Spezialnahrung für Frühgeborene, zurück. Darin wurde ein überhöhter Jodgehalt festgestellt.

Dezember 2014: Maggi ruft seine Gemüsebrühe zurück. Grund dafür sind Glassplitter in der Brühe.

Januar 2015: Zimbo ruft unter anderem Schinkenwurst, Bierwurst und Jagdwurst zurück. In den Produkten können sich kleine Aluminiumteile befinden. Sie könnten Listerien enthalten, diese sind in seltenen Fällen sogar tödlich.

Januar 2015: Rückruf von Chio Dip! Hot Cheese und Chio Dip! Mild Salsa. In einigen Gläsern waren Glassplitter gefunden worden.

Februar 2016: Mars ruft nach dem Fund eines Kunststoffteils in einem Snickers mehrere Millionen Schokoriegel in 55 Ländern zurück. Ein deutscher Kunde hatte ein Plastikteil entdeckt; es stammte nach Angaben von Mars von einer Schutzabdeckung im Herstellungsprozess.

August 2017: Aus den Niederlanden gelangen Millionen Eier nach Deutschland, die mit dem Insektenschutzmittel Fipronil verseucht sind. Viele Geschäfte und Ketten in fast allen Bundesländer sind betroffen, die die Eier aus den Regalen nehmen müssen.

Verbraucher sollen die Eier zurückgeben oder entsorgen, empfiehlt Eifrisch.

Lebensmittel-Rückrufe werden immer häufiger

In den vergangenen Jahren wurden im Schnitt rund 100 Lebensmittel pro Jahr zurückgerufen, Tendenz steigend. Schwere Erkrankungen und Todesfälle ausgelöst von belasteten Lebensmitteln sind selten. Allerdings starben einem Report der Verbraucherschutzzentrale Foodwatch zufolge zum Beispiel 2009/2010 acht Menschen in Österreich und Deutschland im Zusammenhang mit einem mit Listerien belasteten Käse. Diese Bakterien können für Schwangere und Immungeschwächte gefährlich sein.

In anderen Fällen ging es bei Rückrufen zum Beispiel um Glasscherben in Brot oder Metallteilchen in Würstchen. Auch fehlende Angaben, etwa zu allergieauslösenden Zutaten, können ein Rückrufgrund sein. AZ/dpa