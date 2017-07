2017-07-19 08:05:48.0

Sommerferien Wie Schüler bei Ferienjobs nicht in die Steuerfalle tappen

Viele Schüler arbeiten in den Ferien, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Damit sie in keine Steuerfalle tappen, sollten sie vorab die Varianten durchrechnen.

Ferienjobs sind kurzfristige Beschäftigungen. Deshalb fallen keine Sozialabgaben an. Foto: Stefan Sauer/dpa