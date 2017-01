2017-01-04 07:50:40.0

Elektromobilität Ford plant 13 neue Modelle mit E-Antrieb

Ford startet eine Elektromobilitäts-Offensive. Bis 2020 will der US-Autohersteller 4,5 Milliarden Dollar investieren. Insgesamt sind 13 neue Elektro- und Hybrid-Modelle geplant.

Ford will in den kommenden fünf Jahren insgesamt 13 neue Fahrzeuge mit reinem Elektro- oder Hybridantrieb auf den Markt bringen. Wie der Hersteller zu Beginn des neuen Jahres bekannt gab, sollen hierzu unter anderem Hybridversionen des Pick-ups Ford F-150 und des Sportwagens Mustang zählen. Beide will Ford zunächst auf dem US-amerikanischen Markt anbieten.

In Europa soll es den Kleintransporter Transit Custom als Plug-in-Hybrid geben. Für den weltweiten Markt soll zudem ein komplett neu entwickeltes CUV (Crossover Utility Vehicle) mit rein elektrischem Antrieb hinzukommen.

Das Investitionsprogramm von Ford in neue Elektrofahrzeuge umfasst nach eigenen Angaben bis zum Jahr 2020 insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar.

Man erwarte, dass innerhalb der kommenden 15 Jahre das weltweite Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen größer sein wird als das für Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb, sagte Mark Fields, Präsident und CEO der Ford Motor Company. "Ford hat ein klares Ziel: Wir wollen in diesem Segment zum Marktführer avancieren. Hierzu werden wir unseren Kunden eine vielfältige Palette elektrisch betriebener Fahrzeuge sowie maßgeschneiderte Services und wegweisende Lösungen anbieten, die den Autofahreralltag noch angenehmer und besser machen". AZ