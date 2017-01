2017-01-31 13:00:00.0

Altenstadt Gefährliche Esche soll weg

Nutzer des Parkplatzes vor dem Illerstüble in Altenstadt fordern die Fällung des Baums. Bevor darüber entschieden wird, soll ein Gutachter dessen Zustand prüfen. Von Armin Schmid

Die Fällung einer Esche auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Gasthaus Illerstüble in Altenstadt beschäftigt Bürger und Marktgemeinderat weiterhin. Wie Bürgermeister Wolfgang Höß während der Bauausschusssitzung erläuterte, liege nun auch ein Antrag auf Baumfällung vonseiten der Parkplatznutzer vor. 126 Personen haben diesen unterschrieben.

Wie berichtet, hatten die Betreiber der Gaststätte im vergangenen Jahr in einem Antrag an die Gemeinde darum gebeten, den Baum zu fällen. Damals lehnte der Bauausschuss den Antrag allerdings ab – mit der Begründung, dass der Baum gesund und nicht akut gefährdet sei.

ANZEIGE

An dieser These sind nun offenbar Zweifel aufgekommen. Deshalb soll auch die Baumkrone untersucht werden. Laut Höß habe man einen Baumsachverständigen mit der Untersuchung der Esche beauftragt. Könne man den Baum erhalten, kann er bleiben. Sollte er verkehrstechnisch nicht gesichert werden können, müsse der Baum gefällt werden.

Marktrat Harald Stölzle regte im Fall einer Baumfällung eine Neupflanzung an einer geeigneteren Stelle an. Der Bauausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, je nach Ausgang des Gutachtens den Baum zu erhalten oder eine Baumfällung in die Wege zu leiten. Mehrheitlich fiel die Entscheidung, im Falle einer Fällung eine Ersatzpflanzung vorzunehmen.