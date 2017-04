2017-04-12 00:35:23.0

Bau Häuser und Garagen sollen Lärm abschirmen

Am Grenzweg in Untereichen entsteht Platz für Wohnungen. Schallschutz zu Bahnlinie und Staatsstraße nötig Von Armin Schmid

Am Grenzweg in Untreichen plant der Markt Altenstadt ein neues Baugebiet. Auf der Wiese zwischen Rollbahnweg und Illertisser Straße soll Platz für Wohn- und Bürogebäude geschaffen werden. Lärmschutz und Stromleitungen machten nun Änderungen notwendig.

Ein lang gezogenes, massives Bauwerk mit Garagenplätzen für 13 Autos soll den erforderlichen Schallschutz zur Bahnlinie Ulm-Memmingen gewährleisten. Bürgermeister Wolfgang Höß sprach während der jüngsten Marktratssitzung in diesem Zusammenhang von einem Riegelbauwerk. Ähnliches sieht die Planung zur Straßenseite hin an der Staatsstraße vor. Dort soll ein Riegelbauwerk entstehen, das Gebäude zur gewerblichen Nutzung (Kleingewerbe) und ebenfalls Garagen mit insgesamt acht Stellplätzen vorsieht.

Um den Schallschutz zu gewährleisten, müssen zuerst die beiden Riegelbauwerke erstellt werden. „Das macht Sinn“, bekräftigte der Bürgermeister, denn dann könne man die Wohngebäude in der Mitte des geplanten Baugebiets erstellen, ohne separate Schallschutzgutachten in Auftrag geben zu müssen. Da bereits Interessenten für den Riegelbau vorhanden sind, seien bei dieser Vorgehensweise keine Schwierigkeiten zu erwarten.

Berücksichtigung in der Planung müssen auch eine Freileitung und eine Erdverkabelung der Lechwerke finden. Für eine 20-Kilovolt- Erdleitung wurde ein Schutzstreifen festgelegt. Eine 1-Kilovolt- Oberleitung wurde ebenfalls in die Planung mit aufgenommen. Bürgermeister Höß erläuterte, dass die Planungsänderungen dazu führen, dass man mit dem Bebauungsplan nochmals für zwei Wochen in die öffentliche Auslegung gehen muss. Stellungnahmen seien, da man alle eingegangenen Anregungen eingearbeitet hat, nicht mehr zu erwarten.

Nach der Auslegung soll dann der Satzungsbeschluss für das Baugebiet und die neuen Wohneinheiten mit Grundstücksgrößen im Bereich zwischen rund 500 und 600 Quadratmetern erfolgen. Das Marktratsgremium stimmte den vorgeschlagenen Änderungen mehrheitlich zu.