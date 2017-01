2017-01-14 17:00:00.0

Altenstadt Hier liegt Altenstadts künftiger Marktplatz

Nach vielen Monaten der Planung, hat die neue Mitte der Gemeinde nun einen Namen. Von Madeleine Schuster

Bislang eine große Baustelle – später soll zwischen Memminger Straße, Kirche und Bahnhofstraße Altenstadts neue Mitte stehen. Am Donnerstag legte der Marktgemeinderat die Bezeichnungen für Platz und Straßen fest.

Alois-Obermeier-Platz oder Altenstadter Herz, Marktplatz, Illertaler Festplatz oder doch eine Neue Mitte? Am Donnerstag hatten die Altenstadter Marktgemeinderäte die Wahl: Sie konnten darüber abstimmen, welchen Namen die zentrale Fläche im neuen Ortszentrum künftig tragen soll. Am späten Abend wurden deshalb Wahlzettel herumgereicht, Kreuzchen gesetzt und Stimmen ausgezählt. Zur Wahl standen 24 Namen, die alle von Bürgern vorgeschlagen wurden. Am Ende war das Ergebnis knapp – der Sieger mit neun zu acht Stimmen gekürt. Altenstadts zentraler Platz zwischen Memminger Straße, Kirche und Bahnhofsareal heißt ab sofort: Marktplatz. Knapp abgeschlagen auf Platz zwei: Neue Mitte.

Damit der künftige Marktplatz wie geplant im Herbst 2017 eingeweiht werden kann, wurden am Donnerstag weitere Details zur Platzgestaltung geklärt. Hier eine Übersicht:

ANZEIGE

Wasserspiele Vor der geplanten Seniorenwohnanlage soll der Marktplatz durch eine ellipsenförmige Wasserfläche belebt werden. Darin befinden sich unterschiedlich große Findlinge aus Naturstein, die an Illerkiesel erinnern. Sprudler, Fontänen und ein fünf bis zehn Zentimeter tiefer Wasserlauf bringen vor allem für Kinder Aufenthaltsqualität. Von Roman Kolb und Heike Koch wurde angeregt, die Wasserspeier nur per Knopfdruck zum Sprudeln zu bringen – ein zusätzlicher Spaßfaktor für Kinder. Außerdem könne verhindert werden, dass sich auf den Steinen schnell ein Algenfilm bildet.

Beleuchtung Zwischen 4,50 und fünf Meter hohe LED-Mastleuchten sorgen für das richtige Licht auf dem Marktplatz. Ergänzt werden sie durch etwa 3,50 Meter hohe Mastleuchten entlang der angrenzenden Wege. Die Wasserspiele werden mit Bodenleuchten ausgestattet.

Bänke Für Aufenthaltsqualität soll eine knapp 28 Meter lange Bank seitlich des Marktplatzes sorgen, deren Sitztiefe variiert. Etwa 30 Sitzplätze werden mit Rückenlehnen ausgestattet. Pufferbereiche zu parkenden Autos werden bepflanzt.

Bepflanzung Der schirmförmige Wuchs von Platanen soll später Schatten spenden und eine Art Dach über Parkplätze und Aufenthaltsflächen spannen. Ergänzt werden sie durch verschiede Eichenarten – eine Pflanzengattung, die der Markt Altenstadt in seinem Wappen trägt.

Ladestation und Hotspot Ausgestattet werden soll der Platz mit einer Ladestation, an der drei E-Bikes „aufgetankt“ werden können. Auf Anregung einiger Markträte sollen zudem die Voraussetzungen geschaffen werden, um später eine Ladestation für E-Autos nachrüsten zu können. Auch ein W-Lan-Hotspot – ein drahtloser Internetzugangspunkt – könnte später eingerichtet werden.

Laut Landschaftsarchitektin Susanne Wamsler sind Dreiviertel der Arbeiten zur Platzgestaltung bereits ausgeschrieben. Nach der „Winterpause“ der Baufirmen soll mit den Tiefbau- und Belagarbeiten begonnen werden. Die übrigen Maßnahmen sollen im Frühjahr ausgeschrieben und vergeben werden. Die Pflanzarbeiten finden im Herbst statt, spätestens dann soll auch Discounter Aldi öffnen. Wie Bürgermeister Wolfgang Höß sagte, habe die zuständige Baufirma Anfang Januar mit den Hochbauarbeiten starten wollen – wurde dann aber von Schnee und klirrender Kälte ausgebremst.