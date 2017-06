2017-06-09 10:00:00.0

Babenhausen Markt sucht Mitmacher

Den Kindern in Babenhausen sollen im Sommer wieder viele Aktivitäten geboten werden. Dafür ist die Verwaltung im Rathaus auf die Unterstützung der Einwohner angewiesen. Von Fritz Settele

Die Pfingstferien sind bereits im vollen Gange und auch die Sommerferien lassen nicht mehr lange auf sich warten. In wenigen Wochen ist es soweit: Dann haben Schul- und Kindergartenkinder sechs Wochen frei. Deshalb sind im Babenhauser Rathaus jetzt die Vorbereitungen für das Kinderferienprogramm vom 29. Juli bis 11. September angelaufen. Einige Eltern und Kinder haben bereits nachgefragt, ob auch heuer die Marktgemeinde ein derartiges Angebot macht. Bürgermeister Otto Göppel betonte gegenüber der Illertisser Zeitung, dass die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Kultur, Bildung und Soziales gerne dazu bereit ist. Doch das klappt nur mithilfe der Bevölkerung – egal ob als Verein oder Einzelperson. Die Kommune setzt auf die Unterstützung der Menschen.

Göppel wünscht sich „tolle Ideen, wie man Kinder und Jugendliche einen Nachmittag lang sinnvoll beschäftigen kann“. Die einzelnen Programmpunkte sollten für alle Kinder beziehungsweise Jugendliche zugänglich und nicht auf Vereinsmitglieder beschränkt sein.

ANZEIGE

Es kann sich dabei um ein Tagesprogramm, eine Betätigung über einige Stunden oder auch um eine Schnupperstunde im Rahmen der Vereinsarbeit handeln. Die Aktivität muss nicht unbedingt an die Vereinstätigkeit gebunden sein.

Die Teilnehmer und Betreuer sind, so Göppel, über die kommunale Haftpflichtversicherung abgesichert. Des Weiteren bittet er darum, entsprechende Aktivitäten für das diesjährige Ferienprogramm bis Freitag, 30. Juni, entweder per Fax unter der Nummer: 08333/940094 oder per E-Mail an claudia.schaefer@babenhausen.org zu schicken. Claudia Schäfer steht zudem unter der Telefonnummer: 08333/9400-32 für Fragen zur Verfügung. Über eine baldige Meldung wäre die Rathausmitarbeiterin schon allein deshalb dankbar, damit die Flyer der Aktionen bald in Angriff genommen werden können.

Auch ein erweitertes Führungszeugnis ist bei der Anmeldung einer geplanten Ferienaktion Pflicht. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt, so Bürgermeister Göppel, ist dieses für das Babenhauser Ferienprogramm notwendig. Wer bereits bei einem Verein oder bei früheren Ferienprogrammaktionen ein solches erweitertes Führungszeugnis im Rathaus vorgelegt hat, muss keine weiteren Schritte unternehmen. Alle anderen müssen ihre Adresse und Unterschrift angeben. Daraufhin beantragt die Gemeinde das erweiterte Führungszeugnis, das dann direkt an den Antragsteller versandt wird. Kosten entstehen ihm hierfür nicht. Das Führungszeugnis gilt für die nächsten fünf Jahre. Um die Fristen einhalten zu können, sollten die Anträge für ein erweitertes Führungszeugnis möglichst umgehend im Rathaus abgegeben werden. Bürgermeister Otto Göppel hofft, dass sich trotz der Formalitäten möglichst viele Mitbürger bereit erklären, mit ihren Aktionen am Ferienprogramm der Marktgemeinde teilzunehmen, damit dieses auch heuer wieder durchgeführt werden kann. Beim letztjährigen Ferienprogramm hatte beispielsweise der Obst- und Gartenbauverein einen historischen Spaziergang für Kinder mit Heimatforscher Dieter Spindler organisiert.