2017-05-19 13:59:00.0

Altenstadt Marktrat beschäftigt sich mit Gebühren

Ein Bürger findet sie zu hoch.

In Altenstadt gibt es Ärger um die Höhe der Gebühren: Ein Bürger findet sie zu hoch. Seiner Ansicht nach wird bei der Berechnung seitens der Verwaltung ein zu hoher Zinssatz angesetzt. Gemeint sind die sogenannten kalkulatorischen Zinsen. Diese sind in die Wassergebühren und die Gebühren für Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen eingerechnet. Kommunen rückfinanzieren damit Investitionen, beispielsweise, wenn die Wasserversorgung saniert wurde. Damit wirken sich die kalkulatorischen Zinsen direkt auf die Höhe der Gebühren aus, die die Bürger bezahlen müssen.

Den Hintergrund seines Antrags erklärt der Bürger in einem zehnseitigen Anschreiben. Er wirft der Marktgemeinde vor, ihre „Monopolstellung“ in der Wasserversorgung auszunutzen. Im Nachteil sieht er vor allem Bürger mit geringem Einkommen, beispielsweise Alleinerziehende, oder Betriebe, die einen hohen Wasserverbrauch haben, wie etwa Landwirte.

Nach Ansicht des Altenstadter Bürgermeisters Wolfgang Höß ist der Zinssatz von 3,5 Prozent, den die Marktgemeinde verlangt, korrekt. Der entspreche Empfehlungen aus amtlichen Veröffentlichungen. Man wolle allerdings eine faire Lösung. Deshalb stimmte der Marktgemeinderat in der vergangenen Sitzung noch nicht über den Antrag ab, sondern vertagte die Entscheidung. Denn derzeit läuft auch ein Rechtsstreit zwischen der Gemeinde und einem Bürger zum selben Thema. Der Bürgermeister will abwarten, bis ein zuverlässiger Beschluss in der Sache vorliegt. „Je nach dem, wie der ausfällt, werden wir im Gemeinderat auch über den Antrag entscheiden“, sagte Höß.