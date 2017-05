2017-05-10 13:00:00.0

Babenhausen Sichtschutzwand wird niedriger

Eine umstrittene Sichtschutzmauer muss verkleinert werden. Diese sorgt für Diskussion im Marktgemeinderat. Von Fritz Settele

Erneut stand die rund 1,85 Meter hohe „Einfriedung“ an der Ecke Weinrieder Straße/Tiroler Straße auf der Tagesordnung des Marktrates. Der Sichtschutz war bereits vor einem Dreivierteljahr vom Landratsamt moniert worden. In der Dezembersitzung des Marktrates fasste dieser keinen konkreten Beschluss, sondern wollte eine Liste vergleichbarer Wände im Fuggermarkt erstellen. Jene Liste wurde jedoch nicht erarbeitet – laut Bürgermeister Otto Göppel könne kein Vergleich mit Zäunen an anderen Standorten im Fuggermarkt gezogen werden. Jetzt beschlossen die Markträte aber trotzdem, dass die Mauer um etwa 60 Zentimeter in der Höhe verringert werden muss.

Das Landratsamt hatte den Immobilienbesitzer im November vergangenen Jahres aufgefordert, „entweder die beste Sichtschutzwand zu entfernen und eine Einfriedung entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans herzustellen oder sich mit der Marktgemeinde wegen einer isolierten Befreiung in Verbindung zu setzen“. Ein Antrag auf eine sogenannte isolierte Befreiung stieß aber in der darauffolgenden Sitzung des Marktrats auf keine Zustimmung. Letztendlich entwickelte sich eine kontroverse Debatte im Marktrat darüber, um wie viele Zentimeter dieses Zaunmodell gekürzt werden soll. Einigkeit herrschte jedoch darüber, dass der Sichtschutz schlichtweg wüst sei.

Marktrat Martin Gleich machte darauf aufmerksam, dass von diesem Zauntyp noch mehrere Exemplare im Fuggermarkt stehen. Für Josef Deggendorfer ist dieser schlicht „grottahässlich“. Elfriede Rothdach merkte an, dass damit ein an sich schönes Haus „versaut“ wird und äußerte die Angst, dass bei einer Genehmigung dies auch andernorts Schule machen könnte. Auch ließ der Marktrat die Einwände des Zaunbesitzers nicht gelten, dass mit dieser Höhe Vandalismus vorgebeugt werden kann.

Nach längerer Diskussion beschlossen die Markträte schließlich: Die Mauer muss auf die im Bebauungsplan vorgegebene Zaunhöhe von 1,20 Meter gesenkt werden.

Welche Konsequenzen es gebe, wenn der Besitzer dieser Auflage nicht nachkomme, wollte Werner Sutter wissen. Laut Bürgermeister Otto Göppel sei dieses Thema dann eine Angelegenheit des Landratsamtes. (fs)