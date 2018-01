2018-01-19 14:00:00.0

Kellmünz Teil der Kälberweide wird zur Blumenwiese

Einige Flächen des Kellmünzer Gewerbegebiets sollen Bienen, Hasen und Füchse anlocken.

Der Kellmünzer Marktgemeinderat will einen Teil des Gewerbegebiets Kälberweide bis zur Erschließung und zum Verkauf der Grundstücke für ökologische Blühflächen zur Verfügung stellen. Im Herbst vergangenen Jahres hat die Marktgemeinde eine rund 1,7 Hektar große Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet Kälberweide erworben. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass es noch einige Jahre dauern werde, bis das Areal bebaubar sein wird. Derzeit befindet sich der Bebauungsplan in Aufstellung. Daraus sei die Intension erwachsen, der Natur etwas Gutes zu tun und aus der 17000 Quadratmeter großen Fläche übergangsweise eine bunte Blumenwiese zu machen.

Bis zur vollständigen Vermarktung der Flächen könnte dieser Teil der Kälberweide als ökologische Blühfläche dienen, um damit die Lebensbedingungen für Bienen, Kleinlebewesen und Niederwild zu verbessern. Letztlich sei es so gewesen, dass man der Natur mit dem Gewerbegebiet ja auch ein Stück weggenommen habe.

Obst, der in seiner Freizeit gerne jagt, war es deshalb wichtig, das Grundstück nicht an einen Landwirt zu verpachten, damit Mais angebaut wird. Denn auf dem Gewerbeareal solle ein ökologischer Fußabdruck hinterlassen werden. Doch dadurch gingen der Marktgemeinde Pachteinnahmen in Höhe von 500 Euro pro Jahr verloren. Die Ansaat der Blühfläche mit einer entsprechenden Blumenmischung soll etwa 500 Euro kosten.

Der Bürgermeister fügte jedoch an, dass die Kommunen bei der Schaffung von Ökoflächen, insbesondere auf landwirtschaftlich genutzten Gebieten, eine Vorbildfunktion einnehmen sollten. Und die langfristig ökologische Aufwertung einer Fläche der Gemeinde könne auch auf einem Öko-Konto gutgeschrieben werden.

Der Marktgemeinderat stimmte der übergangsweisen Nutzung des künftigen Gewerbeareals bis zur Vermarktung als ökologische Blühfläche zu.

Außerdem hat der Schützenverein einen Zuschussantrag für Baumaßnahmen an den Marktrat gestellt. Die Kostenübersicht beläuft sich auf rund 10000 Euro. Der Parkplatz rund um das Schützenheim wurde bereits komplett überarbeitet. Auch die Schießlinie für die Bogenschützen wurde befestigt und für die Bogensportler sicherer gestaltet. Zudem müssen mehrere Fahnenbänder an der Vereinsfahne restauriert werden. Das Ratsgremium bewilligte einen zehnprozentigen Zuschuss.

Der TSV Kellmünz bat um finanzielle Unterstützung bei Pflegemaßnahmen für den Fußballplatz. Die Markträte stimmten einem Zuschuss zu.