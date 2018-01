2018-01-26 00:36:07.0

Engagement Verdienste um Kirchengemeinde

Emmi und Karl Wolscht aus Dietershofen wird gedankt

Für ihre Verdienste um die Pfarrei St. Ulrich sowie die Gemeinde wurden Emmi und Karl Wolscht gewürdigt. Der ehemalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Dietershofen-Oberschönegg, Alois Maier und Pfarrer Joachim Dosch bedankten sich im Anschluss an einen Gottesdienst bei dem Ehepaar.

1999 hatte der damalige Pfarrgemeinderat die Idee, regelmäßig Veranstaltungen für Senioren anzubieten. Emmi und Karl Wolscht, die kurz zuvor von Norddeutschland ins Unterallgäu gezogen waren, erklärten sich als Organisatoren bereit und nahmen die Aufgabe schließlich über zehn Jahre lang wahr.

Während Karl Wolscht mit Liebe zum Detail Unternehmungen plante, stand Emmi Wolscht den Senioren bei Aktivitäten mit Witz und Charme zur Seite. Maier erinnerte unter anderem an Maiandachten, etwa in Matzenhofen, Weiler und Baumgärtle, an Infoveranstaltungen wie zur Euroeinführung und zum Essen auf Rädern sowie an Besichtigungen eines Wasserwerks, einer Kläranlage und des Kernkraftwerks Gundremmingen.

Einen Höhepunkt stellte die jährliche „Fahrt ins Blaue“ dar, deren Ziele das Ehepaar stets zuvor erkundete. Es ging beispielsweise an den Bodensee oder zum Donaudurchbruch Weltenburg. Obendrein nähte Emmi Wolscht vor einigen Jahren die Gewänder der Sternsinger, während Karl Wolscht oft als Lektor und Meßner tätig war.

Nun verlässt das Ehepaar das Unterallgäu, um seinen Altersitz in der Nähe seiner Kinder in Norddeutschland zu genießen. Der Kirchenchor sang den beiden ein Dankeslied. (fada)