2017-11-17 07:00:00.0

Buch Wie geht es mit dem Bucher Kindergartenneubau weiter?

In knapp zwei Jahren soll die Einrichtung eröffnet werden. Das sind die nächsten Schritte.

Eigentlich sei einmal angedacht gewesen, den neuen Kindergarten in Buch im Herbst 2017 in Betrieb zu nehmen, sagt Markus Wöhrle, der Hauptamtsleiter des Marktes im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch der geplante Bau hat sich, wie berichtet, immer wieder verzögert.

Ursache der Verzögerung ist nach Auskunft von Wöhrle unter anderem das gescheiterte Bürgerbegehren. Nun steht fest: Die Einrichtung soll im Kindergartenjahr 2019/2020 besucht werden können.

Es gehe wie geplant weiter, sagt Wöhrle. Erst vor Kurzem hat der Sozialausschuss des Bayerischen Landtags zwei Petitionen bearbeitet, in denen es um den Bucher Neubau ging. Die Beschwerdeführer befürchteten unter anderem die Schließung des Obenhauser Kindergartens, falls der Bau in Buch realisiert werde. Die Mitglieder des Sozialausschusses erklärten diese Belange jedoch für erledigt. „Die Petition hat uns nicht mehr groß tangiert“, sagt Wöhrle.

Momentan führe der Markt Abstimmungsgespräche mit verschiedenen Büros. Jetzt werde festgelegt, wie die Möbel verbaut werden oder beispielsweise welche Stühle den Kindern zur Verfügung gestellt werden sollen. Es gehe ein Stück weit auch um Kleinigkeiten, sagt Wöhrle, und nennt unter anderem die Wahl der Dachziegel. Wöhrle sagt, es werde alles zusammengefasst, damit später die verschiedenen Firmen mit ihren Arbeiten beauftragt werden können. „Wir werden jetzt alles sammeln, was später im Leistungsverzeichnis aufgelistet werden muss.“ Aus Bürgersicht laufe das jedoch alles im Hintergrund ab. Ein Spatenstich sei noch nicht in Sicht. Und auch wie es um die Fördergelder steht, die von der Regierung von Schwaben kommen sollen, ist bislang unklar. Der Markt Buch habe den Förderantrag für das rund vier Millionen Euro teure Projekt rechtzeitig gestellt. Aber die Kapazitäten der Behörde seien begrenzt. Wie viel Geld von der Regierung kommen könnte und wann es so weit sein soll, ist offen. Die Einrichtung soll laut Wöhrle Platz für etwa 100 Kinder bieten. Auch eine Krippe für 18 Kinder und eine Integrativgruppe sind vorgesehen. Der geplante Neubau soll dann neben der Schule in Buch entstehen.