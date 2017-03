2017-03-28 00:36:31.0

Generalversammlung Der Sportclub wächst

Der SC Eppishausen ehrt verdiente Mitglieder – und plant einen Neubau

Der SC Eppishausen wächst: Wie Vorsitzender Jürgen Gumpinger auf der Generalversammlung berichtete, sei die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr von 310 auf 320 angewachsen.

Diesem Wachstum ist offenbar auch der Blick in die Zukunft geschuldet. Denn auf der Versammlung wurden Entwürfe zum möglichen Neubau eines Sportheims am Hauptspielfeld vorgestellt. Beschlossen wurde dahingehend allerdings noch nichts, erst einmal sollen Gespräche mit der Gemeinde folgen.

Sportlich ist der SC Eppishausen aktuell gut aufgestellt. So berichtete Jugendleiter Christian Hatzelmann, dass der SC Eppishausen von der G- bis zur A-Jugend in allen Jugendmannschaften mit dem TSV Kirchheim und zum Teil auch mit dem TSV Markt Wald in Spielgemeinschaften spielt. Der SCE stellt hier über alle Teams verteilt 42 Kinder und Jugendliche. Fußball-Abteilungsleiter Alfred Schomanek berichtete von den Taten im Herren- und Damenbereich. Nach den Meisterschaften im Jahr 2015 waren es im Folgejahr bei allen Seniorenteams in den jeweils höheren Ligen am Schluss Mittelfeldplätze.

Abschließend folgten Ehrungen treuer Vereinsmitglieder. Neben den 25-jährigen Ehrungen für Markus Baur und Thomas Hatzelmann ehrte SCE-Vorsitzender Jürgen Gumpinger Mina Rogg für stolze 45-jährige Vereinstreue. Ernst Golsner, Hermann Kerler und Manfred Golsner wurden gar für 50 Jahre Mitgliedschaft beim SCE mit Urkunden und Ehrenzeichen ausgezeichnet. (axe)