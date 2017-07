2017-07-18 00:33:35.0

Ein Verein für Kleingärtner?

Bürgergemeinschaft schreibt Rathauschef

Seit 24 Jahren kämpft die Mindelheimer Bürgergemeinschaft (BG) für mehr Schrebergärten in der Stadt. Es gebe bei vielen Mitbürgern den Wunsch nach einem Kleingarten, erklärten die drei Stadträte der BG jetzt in einem Schreiben an Bürgermeister Stephan Winter.

Dankenswerterweise habe die Stadt in jüngster Zeit grünes Licht signalisiert und Vorschläge unterbreitet, heißt es in dem Schreiben weiter.

Damit das Projekt starten kann, solle ein Kleingartenverein gegründet werden, schreiben Manfred Schuster, Hannelore Lutzenberger und Michael Gerle. Sie bitten den Rathauschef, dass die Stadt zu einer Gründungsversammlung einlädt. (mz)