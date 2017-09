2017-09-22 13:04:00.0

Trinkwasser Ein „Weihnachtsgeschenk“ für die Türkheimer

Die aufwendige Rohrreinigung kommt gut voran, freut sich Bürgermeister Kähler. In drei Monaten soll voraussichtlich wieder ungechlortes Wasser fließen Von Wilhelm Unfried

Mit einer guten Nachricht wartete Marktbaumeister Christian Schinnagel bei der jüngsten Marktratssitzung auf. Die Entkeimung des Wasserrohrnetzes komme gut voran und er weckte die Hoffnung, dass man noch vor Weihnachten endgültig Entwarnung geben könne. Während es in Sachen Trinkwasser also gut läuft, musste die Verwaltung eingestehen, dass die Versorgung mit Breitbandkabel leider nicht im gewünschten Umfang vorankomme.

Schinnagel hoffte, dass bis Monatsende alle Rohrleitungen durchgespült sind. Dann müsse man aber noch mindestens vier Wochen gemäß einer Auflage des Gesundheitsamtes weiter chlorieren, um ganz sicher zu gehen, dass eventuell noch verbliebene Keime abgetötet werden, insbesondere bei den Hausanschlussleitungen. Dann müsse man das Chlor wieder vollständig aus den Leitungen spülen. „Dies dauert etwa drei Wochen. Erst danach kann durch mehrwöchige intensive Beprobung festgestellt werden, ob noch Keime im Wasserleitungsnetz vorhanden sind. Das Gesundheitsamt entscheidet dann über das Ende der Maßnahme“, so Christian Schinnagel.

Bürgermeister Christian Kähler dankte den Mitarbeitern des Bauhofes und auch den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Die Wehr habe in den vergangenen Monaten immer wieder Häuser und Betriebe, deren Wasserversorgung auch nicht für einen Tag unterbrochen werden konnte, mit Wasser während des Spülens versorgen müssen. Besonders die landwirtschaftlichen Betriebe hätten doch einiges auf sich nehmen müssen. „Was Bauhof und Feuerwehr geleistet haben, das verdient schon Respekt“, so Kähler.

Man sei nun fast durch den Ort. Jetzt stehe noch der Ortsteil Berg und die rund zwei Kilometer lange Zuführungsleitung auf dem Programm, beginnend ab der Augsburger Straße. Hier werde in der Nacht vom 27 auf 28. September gespült. Wasser gebe es für Berg in dieser Nacht aus den Tanks der Feuerwehrfahrzeuge. Der Ortsteil Berg werde am 29. September gespült.

Stillstand beim Breitbandausbau

Stillstand musste dagegen Bürgermeister Christian Kähler in Sachen Breitbandausbau zugeben. Marktrat Franz Haugg hatte sich nach dem Stand der Dinge erkundigt. Bürgermeister Christian Kähler bestätigte, dass der angestrebte Ausbau bis Ende des Jahres nicht vollzogen werden könne.

Die Telekom gab als Grund an, dass die in Frage kommenden Baufirmen voll ausgelastet seien und ganz einfach nicht mehr mitkämen. Nach Aussage der Telekom soll aber 2018 der erwünschte Ausbau durchgezogen werden. Entschädigung gebe es keine, so der Bürgermeister, da nicht im Vertrag vereinbart.