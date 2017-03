2017-03-17 00:36:28.0

Versammlung Führungskrise beim FSV Amberg erst in letzter Sekunde abgewendet

Erst nach eindringlichen Appellen erklärt sich der bisherige Vize Andreas Bleyer bereit, den Vorsitz des Vereins zu übernehmen. Eine schlechte Nachricht gab es auch noch Von Franz Issing

„Eine schwere Geburt“ würde dazu jede Hebamme sagen. Die Rede ist jedoch nicht von einem Kind, sondern von der Suche nach einem neuen Vorstand für den FSV Amberg. Eine Neuwahl wurde nötig, weil sich Hermann Kob, der elf Jahre als „Frontmann“ die Geschicke des Traditionsvereins lenkte, sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellte. Doch niemand wollte dessen Job haben.

Nach eindringlichen Appellen von Mitgliedern und Bürgermeister Peter Kneipp erklärte sich bei der Generalversammlung im Gasthaus „Deutscher Kaiser“ schließlich der bisherige Zweite Vorsitzende Andreas Bleyer bereit, für die nächsten vier Jahre als „Steuermann“ das Ruder zu übernehmen. Einzige Bedingung. „Es muss ein Jugendleiter her, der mich bei meiner Arbeit unterstützt“. Nach längerer Diskussion und einigen Denkpausen wurden mit Manuel Müller und Leonhard Zink gar zwei junge Männer für den seit 24 Monaten vakanten Posten gefunden. Zu vorgerückter Stunde und nach geheimer Wahl war das neue Führungsteam komplett. Das Jugendleiter-Duo hat jedoch im Vorstand nur eine Stimme.

Andreas Bleyer wurde zum Vorsitzenden, Bernd Zink zu seinem Stellvertreter gewählt. Schriftführer ist Gerald Mößmer und über die Finanzen des 449 Mitglieder zählenden FSV Amberg wacht Kassier Thomas Bleyer. Bilanz ziehend wünschte der scheidende Vorsitzende Hermann Kob der in die Kreisklasse abgestiegenen ersten Mannschaft eine baldige Rückkehr in die Kreisliga. Kob ließ sportliche und gesellige Veranstaltungen und Aktionen Revue passieren und bedankte sich überschwänglich bei allen Mitgliedern und Helfern, die ihm während seiner Amtszeit mit Rat und Tat zur Seite standen. Sein Dank galt auch allen Trainern und Betreuern. Allen Kickern wünschte er eine erfolgreiche Rückrunde 2017 mit wenig verletzten Spielern. Hermann Kob wurde in Würdigung seiner großen Verdienste um den Verein von der Versammlung in allen Ehren und mit einem Präsent verabschiedet.

Kobs letzte Amtshandlung. Er ernannte Günther Wiedemann, Hermann Melder, Josef Klaunzler, Anton Högg und Paul Seitz zu Ehrenmitgliedern und zeichnete zudem langjährige Mitglieder aus. Die Ehrennadel in Silber für 25-jährige Vereinstreue dürfen tragen: Petra Seyrer, Cilli und Jürgen Klaunzler, Birgit Kiening und Rainer Aschner. Jürgen Sailer und Helmut Aschner wurden für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Einen Rückblick auf die sportlichen Veranstaltungen, auf Erfolge und Niederlagen der ersten und zweiten Fußballmannschaft gab Sportleiter Benedikt Hartung. Danach belegte die erste Mannschaft in der Saison 2015/16 einen dritten Platz in der Kreisklasse Allgäu 2. Die Kicker schossen 51 und kassierten 22 Tore. Team zwei (Reservegruppe der Kreisklasse) schaffte es mit 37 geschossenen Toren und 64 kassierten Treffern auf Platz elf. Für die Jugendabteilung warf Jens Lange einen Blick zurück. Er befürchtete, dass mangels geeigneter Betreuer der FSV Amberg bald keinen Jugendfußball mehr anbieten kann. Diese schlechte Nachricht stimmte nicht nur die Mitglieder, sondern auch Rathauschef Kneipp und die Gemeinderäte nachdenklich.

Händeringend sucht der FSV Amberg auch einen Ehrenamtsbeauftragten, der den Vorstand nach Kräften unterstützen soll. Bisher fand sich jedoch niemand für dieses seit Längerem vakante Amt. Der Fußball-Sportverein will auch in diesem Jahr zusammen mit der Musikkapelle Amberg ein Sommerfest und ein Völkerball-Turnier veranstalten.