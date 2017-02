2017-02-22 20:00:00.0

Brauchtum im Unterallgäu Funkenfeuer rechtzeitig anmelden

Das Unterallgäuer Landratsamt gibt Tipps zum richtigen Anzünden und Abbrennen.

Überall im Unterallgäu werden am ersten Wochenende der Fastenzeit, in diesem Jahr am 4. und 5. März, wieder Funkenfeuer abgebrannt. Nach altem Brauch soll damit der Winter ausgetrieben werden. Das Landratsamt bittet die Veranstalter, im Sinne der Gesundheit und der Umwelt einige Dinge zu beachten. Detaillierte Informationen hierzu geben neben dem Landratsamt auch die Gemeinden.

Jedes Funkenfeuer muss mindestens eine Woche vor der Veranstaltung bei der betreffenden Gemeinde gemeldet werden. Zudem muss die Feuerwehr informiert werden.

In einem Funkenfeuer dürfen nur unbehandeltes, naturbelassenes Holz und Gartenabfälle wie Schnittgut, Sträucher oder Reisig verbrannt werden. Das Material sollte trocken sein.

Damit niemand die Möglichkeit hat, Abfälle unter das Brenngut zu mischen, sollte das Material erst wenige Tage vor dem Abbrennen zusammengetragen und dann gut bewacht werden.

Aus Sicherheitsgründen müssen zu Gebäuden, Straßen oder Wald Mindestabstände eingehalten werden.

Zum Entzünden darf kein Brandbeschleuniger, also auch kein Benzin, verwendet werden. Stattdessen bietet sich Reisig an. Bei starkem Wind darf kein Feuer entzündet werden.

Die Verbrennungsrückstände müssen nach dem Abbrennen des Feuers entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Brandabfälle von Funkenfeuern werden an der Umladestation in Breitenbrunn angenommen. (mz)

Kontakt Bei Fragen kann man sich an die jeweilige Gemeinde oder an das Landratsamt unter Telefon 08261/ 995-363 wenden. Wo und wann im Unterallgäu Funkenfeuer abgebrannt werden, erfährt man im Internet unter www.unterallgaeu.de/veranstaltungskalender. Wer dort einen Termin veröffentlichen möchte, wendet sich an die Unterallgäu Aktiv GmbH unter Telefon 08247/99890-11.