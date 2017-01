2017-01-24 00:34:10.0

Bauern Hart, aber lehrreich

Der junge Landwirt Sebastian Zanker berichtet von seinem Praktikum in Neuseeland

Vom Jugendlichen zum Mann gereift ist Sebastian Zanker aus Untereichen bei seinem Auslandspraktikum in Neuseeland. Der junge Landwirt bereicherte mit seinen Erlebnissen die Jahresversammlung des Unterallgäuer Verbandes landwirtschaftliche Fachbildung (VLF), die kürzlich in Mittelrieden stattfand. Sein Praktikum in einer anderen Welt wurde zum furiosen Reisebericht für die aktuellen Landwirtschaftsschüler und die Jubilare, die zu der Veranstaltung gekommen waren.

„Mein Leben hat sich verändert“, erinnerte sich Zanker daran, als er im Herbst 2013, nach 40 Flugstunden den Frühling erreichte. Dort kalbten die Kühe in Serie und das Gras begann zu wachsen. Zum Melken wurden die 800 Milchkühe mit dem Crossmotorrad oder Quad getrieben. Teils mehrere Kilometer waren sie auf den 220 Hektar verteilt, bis sie im 50er Melkkarussell ankamen. Wer als Alleinmelker das nicht schafft, „fliegt wieder heim“, zeigte Zanker die knallharten Fakten. Bereits um 4.30 Uhr heiße es zum Melken antreten. Um 13.30 Uhr beginne die zweite Runde. Ganzjährig seien die Tiere im Freien, auch bei Regen und Kälte. Neben Englisch lernte er auch selbstständig Kochen und Waschen.

Vermittelt durch den Bauernverband hätten die Praktikanten viele Erlebnisse auf der Südinsel gehabt und schmiedeten eine abenteuerlustige Gemeinschaft aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Für Zanker war es „bei allem supercool, ich würde es sofort wieder machen“.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Musik der „Ehemaligen-Kapelle“ unter Leitung von Melchior Schiegg.

Welchen Stellenwert die Aus- und Weiterbildung von Familie und Betrieb in sich trägt, führte Kreisbäuerin Margot Walser aus und betonte: „Unser Berufsstand ist der wichtigste Beruf auf der Welt.“ Landwirtschaftsdirektor Ludwig Merk hob die Symbiose des Schulaufwandsträgers, dem Landkreis Unterallgäu, und der Hauswirtschaftsschule hervor. Als bedenklich stufte VLF-Vorsitzender Hans Karrer ein, wenn immer weniger Beratungspersonal zur Verfügung stehe.

Enorm engagiert sei das Vorstandsteam im VLF, dankte Geschäftsführer Jürgen Franz. Doch sei es wichtig, die landwirtschaftlichen Fachveranstaltungen rege zu besuchen. Nahezu 2000 Mitglieder habe der Verband. Viele erhielten Ehrungen für ihre 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft (siehe Infokasten). (jd)