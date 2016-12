2016-12-29 12:30:00.0

Unterallgäu Junge Frau prellt Rentner um 23.000 Euro

Eine junge Betrügerin nutzt die Gutherzigkeit eines 78-Jährigen schamlos aus. Jetzt kam der Fall vor Gericht. Von Wilhelm Unfried

Richter Dieter Klotz sprach in seiner Urteilsbegründung von einem „schamlosen Ausnutzen“ eines leichtgläubigen Seniors und machte der 22-jährigen Angeklagten klar, dass sie die 17 Monate Haft nur deswegen auf Bewährung bekomme, weil sie ein umfassendes Geständnis abgelegt habe. Eine Mitangeklagte bekam wegen Beihilfe drei Monate auf Bewährung.

Obwohl regelmäßig über Betrügereien wie den „Enkeltrick“ berichtet wird, scheint es für Gauner immer noch ein Leichtes zu sein, Senioren das Geld abzuknöpfen.

Im verhandelten Fall setzte sich ein 78-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis aufgrund eines Flyers mit einem Teppichreperaturbetrieb in Verbindung. Der Auftrag wurde prompt erledigt und auch bezahlt. Wenige Tage später im Dezember des vergangenen Jahres setzte sich die Geschäftsfrau mit dem Senior telefonisch erneut in Verbindung. Sie plane eine Ausstellung mit Teppichen, die würden jetzt aber beim Zoll liegen, sie brauche 23.000 Euro um die Teppiche auszulösen. Der Geschädigte holte das Geld von der Bank und überzog dabei sein Konto um 14.000 Euro. Am Abend tauchte dann die Frau mit einer Mitarbeiterin auf und nahm das Geld in Empfang. Sie versicherte dem Mann, das Geld umgehend wieder zurückzuerstatten.

Der Senior nahm sogar einen Kredit auf

Schon einen Tag später rief sie erneut an und baute ihre Lügengeschichte aus. Die Teppiche seien aus Seide und teurer, deshalb sei die Gebühr beim Zoll höher als gedacht. Sie benötige nochmals 35.000 Euro.

Der gutgläubige Senior ging darauf zur Bank, um einen Kredit aufzunehmen. Der Bankangestellte wurde aber misstrauisch und schließlich wurde die Polizei eingeschaltet. Der ermittelnde Beamte der PI Bad Wörishofen hatte keine Probleme über den Flyer die Geschäftsfrau ausfindig zu machen.

Die Mühlen der Justiz kamen in Bewegung und schließlich wurde die Frau in Nordrhein-Westfalen festgenommen.

Der Staatsanwalt warf ihr gewerbsmäßigen Betrug vor. Dies wurde von der Angeklagten bestritten, die Idee sei ihr spontan gekommen. Ihr Rechtsanwalt schilderte ihre Lage als katastrophal. Sie wurde mit 15 Jahren verheiratet, mit 19 hatte sie zwei Kinder und keinen Mann mehr. So habe sie versucht, über die Selbstständigkeit Geld zu verdienen, was aber auch nur mehr schlecht als recht gelungen sei. Als der Schuldenberg immer größer wurde, sei sie auf diese Masche gekommen. Die 23 000 Euro seien restlos dazu verwendet worden, die Gläubiger zu bedienen. Und sie nahm ihre Mitarbeiterin in Schutz, diese habe von dem Betrug nichts gewusst und sei nur zur Übergabe des Geldes mitgefahren.

Das Geld ist wahrscheinlich längst weg

Die Einlassungen des Rentners bestätigten die Aussagen der Angeklagten. Auf die Frage des Richters, warum er wildfremden Personen so viel Geld ausgehändigt habe, meinte dieser: „Sie hat gesagt, ich bekomme mein Geld wieder, der Vater wird auf jeden Fall einspringen“. Er wisse, dass er einen großen Fehler begangen habe. Hart ging der Staatsanwalt mit der Angeklagten ins Gericht. Sie habe einen ahnungslosen Rentner um seine Ersparnisse gebracht. Das sei schamlos. Er forderte eine Haftstrafe von über zwei Jahren ohne Bewährung. Der Verteidiger wollte von gewerbsmäßigem Betrug nichts wissen. Er verwies auf die Notsituation seiner Mandantin und das Geständnis. Er bat, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Der Verteidiger der Angestellten forderte Freispruch, da seine Mandantin lediglich zur Geldübergabe mitgefahren sei.

Richter Dieter Klotz verhängte gegen die junge Frau eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten, weiter muss sie 150 Sozialstunden ableisten. Die Aussetzung zur Bewährung habe die Angeklagte nur ihrem klaren Geständnis zu verdanken. Die Mitangeklagte verurteilte Klotz zu drei Monaten ebenfalls auf Bewährung, es sei nicht anzunehmen, dass sie von dem Betrug gar nichts gewusst habe. Auf die Frage des Geschädigten an den Richter, wo denn nun sein Geld sei, meinte Dieter Klotz, das wisse er auch nicht, das sei wohl weg.