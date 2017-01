2017-01-09 00:34:15.0

Energie LED-Technik für Stetten und Erisried

In dieser Woche beginnt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Im Auftrag der Gemeinde erneuert die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) ab dieser Woche die Straßenbeleuchtung in Stetten und Erisried. Im Zuge eines Leuchtmitteltausches werden fast alle Straßenleuchten mit neuen Leuchtmitteln ausgestattet, etwa drei Viertel davon mit LED-Technik. Die LED-Lampen verbrauchen bis zu 70 Prozent weniger Energie. Die übrigen Natriumdampfleuchtmittel werden durch neue ersetzt.

Da ein Teil bereits vorher erneuert wurde, wird mit diesem Leuchtmitteltausch die Altersstruktur der Straßenbeleuchtung in Stetten insgesamt deutlich verjüngt, die energieintensiven Quecksilberdampfleuchtmittel kommen nicht mehr zum Einsatz, heißt es in einer Pressemitteilung. LVN tauscht bei der Umrüstung bei der Hälfte der Leuchten lediglich die Leuchtmittel, die Leuchtenkörper selbst bleiben erhalten. Die andere Hälfte wird komplett umgebaut.

Die Arbeiten beginnen in dieser Woche und dauern voraussichtlich noch bis Februar. Um die neuen Lampen zu prüfen, ist die Beleuchtung während der Arbeiten in den entsprechenden Straßenzügen eingeschaltet. Die ausgebauten Lampen werden vorschriftsmäßig entsorgt und so weit wie möglich recycelt, teilt die LEW mit.

Die LED-Technik steht weit oben auf der Agenda von Städten und Gemeinden, da sie sehr energieeffizient ist und eine hohe Lichtausbeute erzielt, heißt es von der LEW. Sie bringe das Licht gezielt auf die Straße und verringere so die Beeinträchtigungen durch Streulicht für Anwohner und Umwelt. (mz)