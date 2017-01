2017-01-03 18:51:00.0

VHS-Kurs Schafkopf: Ein Sauspiel macht tierisch Spaß

In einem Anfängerkurs wird ein Stück bayerische Kartentradition vermittelt. Was erfahrene Spieler ausmacht. Von Ulla Gutmann

Robert Frei (rechts) brachte Anfängern in einem VHS-Kurs die Kunst des Schafkopfens näher. Erwin Marschall, Claudia Rappold und Birgit Steudter-Adl Amini (von links) lernen viel über Solo, Wenz und Co.

Man nehme ein Kartenspiel „Bayerisches Bild“, vier Spieler von denen jeder acht Karten bekommt und einer geselligen Schafkopfrunde steht nichts mehr im Wege.

Na ja, ein paar Grundbegriffe braucht es dann doch noch und die vermittelte Robert Frei im Auftrag der Volkshochschule Kursteilnehmern auf anschauliche Weise. Frei ist Mindelheimer und spielt selbst seit 40 Jahren Schafkopf. Der Kurs war für blutige Anfänger gedacht, die aber schon einmal ein Kartenspiel in der Hand hatten. Acht Lernwillige waren dabei. Sie lernten die vier „Farben“, Eichel, Laub, Herz und Schell kennen, hörten von der Bedeutung der Sau und der Spatzen, die keinen Punktewert haben und machten sich daran, möglichst viele der 120 insgesamt erreichbaren Punkte (oder Augen) zu bekommen. Dabei taten sich immer zwei Spieler zum „Sauspiel“ zusammen und Herz war Trumpf. Robert Frei erläuterte den Bedienzwang und erklärte das „Schmieren“ ebenso wie Solo, Wenz und weitere Details. Den Teilnehmern schwirrte der Kopf und sie hatten gut damit zu tun, sich alles zu merken. Doch erfahrene Schafkopfspieler tun noch mehr. Sie zählen immer die eigenen bereits gewonnenen Augen (Punkte) mit und beobachten genau, welche Trümpfe schon im Spiel waren und welche noch fehlen. Sie überlegen Strategien, wie sie am besten gewinnen können. „Beim Spiel zeigen die Menschen oft ihren wahren Charakter,“ meinte Kursleiter Frei. „Wie reagieren sie, wenn die Karten nicht so gut sind, wenn sie verlieren, wie läuft das Zusammenspiel?“

Alle, die an diesem Abend Schafkopfen lernen wollten, waren mit Feuereifer dabei. Erwin Marschall war mit seiner Frau Kornelia gekommen, sie wollen daheim weiter üben. „Auch zu zweit und dabei einfach vier mal acht Karten offen auf den Tisch legen um zu überlegen, welcher Spieler am besten welche Karte wählt.“ Birgit Steudter-Adl Amini, Zweite Bürgermeisterin von Kammlach und Bildungsberaterin bei der VHS, wollte Schafkopf kennen- und spielen lernen „Ich wusste, dass es das gibt, aber nicht, wie es geht“, sagte sie. Den Kurs fand sie sehr gelungen. Aber nur, wer weiter übt und regelmäßig spielt, kann dieses bayerische Traditionsspiel irgendwann beherrschen. Langweilig wird es nie, weiß Robert Frei. „Auch nach 40 Jahren ergeben sich immer wieder neue Spielsituationen“, sagt er.

Turnier Gelegenheit zum Schafkopfen gibt es wieder beim großen Benefizturnier in Pfaffenhausen. Am Donnerstag, 5. Januar, wird dort ab 19 Uhr wieder in acht Wirtschaften und Sälen für den guten Zweck gekartelt. Außerdem gibt es wieder zahlreiche Preise zu gewinnen. Hauptgewinn ist ein Motorroller. Platzkarten gibt es ab 18 Uhr.