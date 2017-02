2017-02-20 00:36:06.0

Schule Schüler entdecken „ihre“ Mindelheimer Zeitung

Achtklässler des JBG Türkheim nehmen am Projekt „Zeitung in der Schule“ teil und besuchen Medienzentrum

Einen „Einblick in das Medium Zeitung“ sollen bayerische Gymnasiasten in der achten Klasse laut Lehrplan erhalten. Was bietet sich dafür besser an, als tatsächlich täglich einen Blick in die Heimatzeitung zu werfen? Drei achte Klassen des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim nehmen deshalb gerade am Projekt „ZISCH – Zeitung in der Schule“ der Augsburger Allgemeinen teil.

Vier Wochen lang erhält jeder Schüler ein kostenloses Exemplar der Mindelheimer Zeitung in die Schule geliefert, mit dem dann im Deutschunterricht gearbeitet wird. Neben dem Kennenlernen der klassischen Themen wie Ressorts, Aufbau eines Artikels oder Kennzeichen unterschiedlicher journalistischer Darstellungsformen, versuchen sich die Schüler auch im selbstständigen Verfassen unterschiedlicher Texte oder beschäftigen sich mit brisanten Themen wie „Lügenpresse“-Vorwürfen und „FakeNews“.

Hierbei erkennen die Schüler immer wieder den Wert der Zeitung als seriöse Nachrichtenquelle, die in Zeiten multimedialer Informationsflut Orientierung bieten kann. Für einige Schüler war es durchaus etwas Besonderes, täglich eine eigene Zeitung zu bekommen, da in manchen Klassen nur etwa die Hälfte der Schüler zu Hause ein Printabonnement einer Zeitung bezieht.

Höhepunkt des Projekts war die Fahrt aller achten Klassen zum Medienzentrum nach Augsburg, wo auch die Mindelheimer Zeitung gedruckt wird. Nach einem ausführlichen Gespräch mit einem Redakteur der Augsburger Allgemeinen, der unter anderem über aktuelle Tendenzen im Nachrichtenbereich informierte und sich bereitwillig den Fragen der Schüler stellte, wurden die Schüler in kleinen Gruppen durch die Druckerei geführt.

Beeindruckt von gigantisch großen Papierrollen, die vollautomatisch zur Druckmaschine gefahren werden, riesigen Farbtanks und den endlos scheinenden Schienen, an denen Prospekte an der Decke zum richtigen Stapel transportiert werden, hörten die Schüler aufmerksam den Erklärungen zu.

Direkt hinter einer schützenden Glasscheibe konnten die Schüler die imposante Druckmaschine beobachten, die gerade in rasender Geschwindigkeit eine Zeitungsbeilage druckte. Vorgänge, die im Inneren der Maschine oder in nicht zugänglichen Bereichen ablaufen, wurden auf eigens für Besuchergruppen angebrachten Flatscreens visualisiert.

Medientechnologen konnten bei ihrer Kontrolltätigkeit beobachtet werden und abschließend staunten die Schüler über die automatisierte, computergesteuerte Prospektzuteilung und Adressierung, die es täglich ermöglicht, dass die in der Schule ankommenden Zeitungspakete pünktlich und nach Klassen beschriftet geliefert werden.

Als kleine Überraschung erhielt jeder Schüler noch eine während des Besuchs gedruckte „Titelseite“ der Mindelheimer Zeitung mit einem Gruppenfoto, das bei der Ankunft aufgenommen worden ist, als Andenken mit nach Hause. Siglinde Wendl, eine der beteiligten Deutschlehrerinnen, resümiert: „Das ZISCH-Projekt ist eine tolle Sache, da es unmittelbares Lernen ermöglicht. Es verleitet die Schüler durch die tägliche Printausgabe zum Lesen und damit zur Teilhabe am aktuellen Weltgeschehen im Großen wie im Kleinen, es schärft ihre Kritikfähigkeit und ermöglicht einen Einblick in ein modernes Medienzentrum, dessen Besuch für uns alle sehr interessant war. Jederzeit gerne wieder!“ (cabr)