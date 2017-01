2017-01-23 00:33:33.0

Musik „Túfaranka“ kommt

Bekannte tschechische Kapelle wird beim Heubodenfest im August erwartet

Bei seinem Rückblick in der Generalversammlung der Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen hob Vorsitzender Josef Schmalholz das 40. Jubiläums-Heubodenfest hervor. Auch die Jungmusikerausbildung mit der Jugendkapelle Günztal ist sehr erfreulich, berichtete er. Aktuell besteht der Verein aus 38 aktiven Mitgliedern und sieben Jungmusikanten. Auch Dirigent Armin Mußack blickte erfreut auf das abgelaufene Jahr 2016 zurück. Mit 23 öffentlichen Auftritten und über 60 abgehaltenen Musikproben zeigte er sich zufrieden.

Der Vorstand der Kapelle ist seit mehreren Jahren konstant. Zur Wahl in diesem Jahr standen Jugendvertreter Thomas Mußack sowie Vorsitzender Josef Schmalholz. Sie stimmten einer Wiederwahl zu. Beide Vorstandsmitglieder wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Auch die Kassenprüfer Manuela Schuster und Stefan Hartmann wurden in ihrer Tätigkeit wiedergewählt.

Des Weiteren ging es um die Termine für 2017: So wird zum Beispiel ein Musikerausflug geplant. Am 25. März lädt die Kapelle zum alljährlichen Frühjahreskonzert in den Adler-Saal nach Markt Rettenbach ein. Ein bunt gemischtes Programm aus konzertanter und böhmisch-mährischer Blasmusik wird die Besucher an diesem Abend erwarten.

Auch die Vorbereitung für die Festtage zum 41. Heubodenfest sind bereits in vollem Gange. Die Festtage finden heuer von 18. bis 20. August statt. Ein besonderes Schmankerl für alle Freunde der „mährischen Blasmusik“ wird der Samstagabend werden. Die tschechische Spitzenkapelle „Túfaranka“ wird das Publikum mit ihrem Können begeistern, verspricht die Musikkapelle. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung wird voraussichtlich über die Mindelheimer Zeitung stattfinden. (mz)