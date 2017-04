2017-04-24 15:06:00.0

Frühling in der Kneippstadt Tanzvergnügen im Wörishofer Blütenmeer

Beim Tulpenball im Kurhaus amüsierten sich Hunderte und genossen die prächtige Dekoration aus über 2000 leuchtend bunten Blüten Von Franz Issing

„Dekoration und Kulisse sensationell, die Kapelle fetzig und das Rahmenprogramm ein Fest für Auge und Ohr“, schwärmte Rudolf Ehrhardt, der beim traditionellen Tulpenball seinen 60. Geburtstag feierte und sich an einen festlich gedeckten Tisch viele Gäste eingeladen hatte. „Heute ist für mich ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, ich wollte schon immer mal an meinem Wiegenfest mit Gästen in einem „Meer von Tulpen“ tanzen“, bemerkt der Jubilar schmunzelnd.

Alles Walzer

Mit dem Tulpenball im Kursaal öffnete sich die erste prächtige Blüte im Veranstaltungsreigen der Stadt. Da blühten Einheimische wie Kurgäste so richtig auf. Doch bevor die Band „Voice“ „alles Walzer“ intonieren und musikalische Blumensträuße, natürlich auch „Tulpen aus Amsterdam“ verteilen konnte, gab es für die Stadtgärtner viel zu tun. Sie leisteten ganze Arbeit, schmückten den Ballsaal mit mehr als 2000 Tulpen und verwandelten ihn so in einem Blumenmeer, auf dessen Wogen sich die Tanzlustigen gerne tragen ließen. Von dieser bunten Pracht zeigte sich auch Vizebürgermeister Stefan Welzel sehr angetan. „Stellen sie sich vor, es ist Frühling und die Sonne strahlt vom blauen Himmel“. Dieses Gefühl redete er mit großem Erfolg den etwa 400 Besuchern ein, die sich von der Show-Band gerne ins Schwitzen bringen ließ. „Voice“ hatte alles darauf, was Tulpenkavaliere und deren Damen vom Stuhl riss.

Schräges Ehepaar

Zwischen Sitzen und Schwitzen versetzte das schräge Ehepaar Hans und Helene Hinze alias „Moritz und Moritz“ die Gäste mit Comedy, Stepp-Tanz, Jonglagen und verblüffenden Zaubertricks ins Staunen. Der Magier und seine Partnerin zogen eine Show ab, die so recht nach dem Geschmack des Publikums war.

Die Blumenpracht im Kursaal setzt sich auch auf den Straßen und Plätzen der Kneippstadt fort. Und während das Kurorchester „Musica Hungarica“ in Quintett-Besetzung bei „Tulpenkonzerten“ musikalisch das blaue Band des Frühlings wehen ließ, bummelten mehrere hundert Blumenfreunde mit Stadtgärtnermeister Andreas Honner über den 1000 Meter langen Tulpenpfad mit seinen 40 Beeten.

Gärtnerwissen war gefragt

„Wie kommt Wörishofen zu einer eigenen Tulpensorte, was hat die Tulpe mit einer Kopfbedeckung zu tun, wie gelangte die Blume nach Holland, wie pflegt man Frühblüher, und was muss man tun, dass Tulpen viele Jahre blühen?“ Fragen über Fragen, mit denen der Gartenexperte gelöchert wurde und die er mit großem Sachverstand beantwortete.

Bad Wörishofen blühte auf, und mit der Stadt auch die auf ihren Namen getaufte Tulpe: Eine von den Farben Sonnengelb und Magentarot angehauchte Schönheit, die mit süßem Duft auf sich aufmerksam macht.