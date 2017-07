2017-07-25 10:00:00.0

Veranstaltungen im Unterallgäu Über Fledermäuse und pummelige Brummer

Diese Termine bietet die BayernTour Natur im August.

Dass Hummeln mehr sind als „pummelige Brummer“, erfährt man in diesem Monat bei der BayernTour Natur. Außerdem kann man laut Konrad Schweiger von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu auf „Bachmuschel-Tour“ gehen oder eine „Fledermausnacht“ erleben. Im Rahmen der BayernTour Natur des bayerischen Umweltministeriums finden jedes Jahr im Sommerhalbjahr zahlreiche Veranstaltungen rund um die heimische Natur statt. Im August ist im Unterallgäu unter anderem Folgendes geboten:

„Hummeln – mehr als pummelige Brummer“ am Freitag, 4. August. Treffpunkt um 14 Uhr am Naturerlebnisweg beim Sportplatz in Bad Grönenbach. Veranstalter: Kur- und Gästeinformation und Bund Naturschutz.

„Fledermäuse – Akrobaten der Nacht“ am Freitag, 4. August. Treffpunkt um 21 Uhr an der Vogelvoliere im Kurpark in Bad Wörishofen. Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Unterallgäu-Memmingen.

„Natura-2000-Tour:Auf Bachmuschel-Tour am Weiherbach“ am Dienstag, 15. August. Treffpunkt um 14 Uhr am Fischweiher-Parkplatz in Lauben. Veranstalter: Stiftung Kulturlandschaft Günztal.

Führung „Verabredung in der Natur – hören – sehen – tun: Gänsefingerkraut“ am Dienstag, 22. August, und Mittwoch, 23. August. Treffpunkt jeweils um 18 Uhr am Rathausplatz 5 in Kirchhaslach. Veranstalterin: Wildkräuterführerin Roswitha Lutzenberger.

„Batnight – 21. Europäische Fledermausnacht“ am Samstag, 26. August. Treffpunkt um 19 Uhr am Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Unterallgäu-Memmingen. (mz)

Einige Angebote finden regelmäßig statt und sind bereits gestartet. Eine komplette Übersicht über die verschiedenen Veranstaltungen der BayernTour Natur ist im Internet zu finden unter www.bayerntournatur.de