Willkommen an Bord

2017-07-18 12:59:00.0

Theater-AG des JBG begeistert mit dem unterhaltsamen Stück „Freitag, der 13.“

Wer an einem Freitag, den 13., in ein Flugzeug steigt, muss mit allem rechnen. So erging es auch den zahlreichen Zuschauern im zum Flugzeug umfunktionierten Mehrzweckraum des Gymnasiums.

Insgesamt 28 mitwirkende Schülerinnen und Schüler hießen die Zuschauer an Bord einer Boeing 737 der JBG-Airline willkommen. Schon am Eingang wurden sie von den vier Stewardessen (Sarah Hof, Johanna Lein, Paula Singer, Laura Ziegler) begrüßt und mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht.

Doch der stark angeheiterte Pilot (Adrian Rögele) ließ auf nichts Gutes hoffen. Und es kam, was kommen musste: Die Crew und die elf Passagiere waren gezwungen, auf einer einsamen Insel im Pazifik einen unplanmäßigen Zwischenstopp einzulegen.

Fernab der Zivilisation musste die Gruppe nun ihr Überleben gemeinsam meistern und die unterschiedlichen Charaktere sorgten dabei für allerhand unterhaltsame Situationen.

Während beispielsweise der Sportler (Luca Eidloth) und der Opa (Jonas Reif) sich über die richtige Überlebensstrategie stritten, die hysterische Neurotikerin (Johanna Hölzle) alle mit ihren Phobien in den Wahnsinn trieb und die Leserin (Maren Stärk) ständig aus dem Buch „Robinson Crusoe“ zitierte, wollte der aufgeregte Tourist (Erik Krase) am liebsten alles fotografieren.

Doch auf einmal verschwand die fröhliche Optimistin (Simone Sirch), ein Suchtrupp fand zwei vermeintliche Eingeborene (Ediona Begaj, Lara Schuster) und dann tauchte auch noch eine weitere Gruppe von Abenteuerurlaubern (Tracy Henker, Franziska Bleyer, Sophie Röthel, Pauline Lincke) auf der Insel auf.

Als die Lage langsam brenzlig wurde, kam aber die überraschende Wendung: Die Eingeborenen waren eigentlich Moderatoren und die Passagiere und Abenteurer ahnungslose Teilnehmer in einer Realityshow.

Am Ende wurden die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler mit tosendem Beifall für die lange Probenzeit entlohnt und die Zuschauer zeigten sich begeistert von der mitreißenden Spielfreude und dem großen Engagement der Schülerinnen und Schüler.

Weitere Schauspieler und Mitwirkende sind Gerrit Liebel, Marc Linder, Johanna Mayr, Jacob Melder, Isabell Netzer, Elisabeth Neumann, Celina Rauch, Franziska Röthel, Lisa Schmid, Eileen Schuster und Franziska Thalmeir. (mz)