2017-07-05 13:00:00.0

Oberelchingen Bei der Verschönerung reden die Bürger mit

Die Oberelchinger Mitte soll attraktiver werden. Doch bei einem Informationsabend melden sich Skeptiker. Von Andreas Brücken

Die barocke Klosterkirche mit ihrem prachtvollen Portal ist ein Schmuckstück, das weit über die Region hinaus strahlt. Doch für die Besucher verbirgt sich der Blick auf das Gebäude hinter dichten Bäumen. Die Klostersteige, auf dessen Spitze das historische Martinstor thront, ist wenig schmuckvoll. Um den Ortskern attraktiver zu machen, haben jüngst die Gemeinderäte beschlossen, umfangreiche Planungen in Auftrag zu geben. Ortskernsanierung heißt das Projekt, mit dem Oberelchingen schöner werden soll.

Um die Bürger über das Vorhaben zu informieren und miteinzubinden, hatte Bürgermeister Joachim Eisenkolb in das Konstantin-Vidal-Haus eingeladen. Rund 40 Besucher kamen. Hier stellte der Landschaftsarchitekt Jan-Frieso Gauder die aktuellen Entwürfe vor. Sein Planungsbüro aus Stuttgart hat sich bereits schon mit der Umsetzung von Großprojekten wie der Augsburger Fußgängerzone oder dem Stadtgarten in Stuttgart-Mitte einen Namen gemacht.

Erster Bauabschnitt könnte zeitnah die Neugestaltung des Altorts „Thal“ sein, sagte Eisenkolb. Ein überfahrbarer Platz mit Parkmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten mit Parkbänken rund um den Fischerbrunnen am Fuße der Klostersteige könnte entstehen. Eine Besucherin äußerte sich jedoch skeptisch, ob hier umfangreiche Arbeiten wegen der zahlreichen unterirdischen Leitungen und Kanäle überhaupt durchführbar seien. Der Rathauschef stimmte ihr zu: „Vor der Unterwelt des Dorfplatzes haben wir in der Gemeindeverwaltung einen Heidenrespekt.“ Verborgene Keller und Gewölbe könnten hier noch für böse Überraschungen sorgen. Doch sei die Umgestaltung des Kreuzung eine gute Chance, den Ort zwischen Klostersteige und Postgasse attraktiver zu machen. Schließlich hätte sich hier seit über 400 Jahren kaum etwas geändert, während sich in dieser Zeit der lebendige Mittelpunkt vom Kloster hinunter zum Dorfplatz verlagerte. „Ob sich dort nun baulich etwas tut, hängt auch von der Zustimmung und Beteiligung der Bürger ab“, so Eisenkolb.

Die zur Bürgerversammlung vorliegenden Zeichnungen und Skizzen seien derzeit jedoch nur Visionen, mit denen Ingenieure, Gemeinderäte und Anwohner einen Ausgangspunkt für detaillierte Planungen bekommen sollen, erklärte der Bürgermeister und ergänzte: „Wir sind offen für Fragen und Anregungen der Bürger.“

Franz Vidal, der sein Haus direkt an der Klostersteige bewohnt, war zunächst begeistert von den Entwürfen des Stuttgarter Architekten, welche auch eine Verringerung des Tempos vorsehen: „Herr Gauder, Sie sind ein netter Mensch und die gezeigten Bilder sind sehr schön“, sagte Vidal und schob seine Kritik gleich hinterher: Er könne im Entwurf keine Entlastung für die durch den Straßenverkehr lärmgeplagten Anwohner erkennen. Er habe in den vergangenen Jahren beobachtet, dass die Klostersteige immer öfter von Autos mit Günzburger, Heidenheimer oder Ulmer Kennzeichen befahren würde. Sein Fazit zur Planung, die den Verkehr verlangsamen soll: „Falls die Autos durch Baumaßnahmen ausgebremst werden, hat das zur Folge, dass sich die Fahrzeuge aufstauen.“ Ein weiterer Besucher der Veranstaltung sah es ähnlich und schlug vor, die Klostersteige in Zukunft für den Durchgangsverkehr zu sperren.

Eine Anwohnerin wollte wissen, ob sich die Anlieger an den Kosten für die Sanierungsarbeiten beteiligen müssten. Eisenkolb gab sich in seiner Antwort jedoch wenig konkret: „Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine finanzielle Planung, weil noch keine Details erarbeitet wurden.“ Ob und in welcher Höhe es zu einer Kostenbeteiligung für die Bürger kommen könne, sei letztlich auch eine politische Frage an der Gemeinderat, sagte der Bürgermeister und gab zu: „Im Moment muss ich gestehen, keine seriöse Aussage über die Kosten machen zu können.“

Zudem sollen die Projekte nicht in den nächsten Monaten durchgeführt werden. Vielmehr sprach der Bürgermeister von einem Prozess, der sich über zehn Jahre oder länger hinziehen soll: „Wir müssen jetzt feststellen, wie wir unseren Ort Zukunft vorstellen, um dafür in den Gremien sinnvoll planen zu können.“