2017-07-10 11:00:00.0

Neuhausen Die Mundart lebt - und Sophie gewinnt

Beim Festakt zum Robert-Naegele-Preis lesen Nachwuchsautoren ihre Texte auf Schwäbisch vor. Eine Neuhauserin holt sich Platz Eins.

Ein bisschen aufgeregt war sie schon gewesen, aber dann war sie überrascht, als sie plötzlich ihren Namen hörte: „Der 1. Platz des Robert-Naegele-Preises geht an – Sophie Zeller.“ Die junge Neuhauserin schwäbelte sich mit einer rührenden Geschichte in die Herzen der Jury: Denn die Achtjährige erzählt, „wie mei Bruad’r ind Donau neigfalla isch“.

Die gleichnamige Geschichte las Sophie vor allen Festaktgästen bei der Verleihung auf Schloss Edelstetten vor. Ihr Bruder ist „wirklich in die Donau gefallen“, sagte sie mindestens genauso trocken wie sie das Erlebnis in ihrem Text beschrieb – „in einwandfreier“ Mundart und „humorvoll“, wie die Jury feststellte. Zum Wettbewerb für Nachwuchs-Mundart-Autoren hatten der Verein „Literaturschloss Edelstetten“ und die Kinderseite „Capito“ unserer Zeitung im Namen von Robert Naegele aufgerufen. Der bekannte schwäbische Schauspieler und Autor hatte verfügt, dass ein Teil seines Erbes zur Mundartförderung verwendet werden soll. Darum kümmert sich aktiv der Verein, in dem Professor Klaus Wolf von der Universität Augsburg Vorsitzender ist. „Innerhalb des Freistaates Bayern sollten die Schwaben im Gegensatz zu den Altbayern etwa durchaus selbstbewusster ihre Mundart nach außen stolz präsentieren“, sagte er. Umso mehr freute er sich, lebendige Mundart von jungen Menschen zu hören.

ANZEIGE

Sophie bekam für ihre Leistung eine Urkunde aus Papier und auf einer Druckplatte und 1200 Euro. Mehr über die Veranstaltung und die anderen Gewinner lesen Sie heute auf „Capito“. (lea)