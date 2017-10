2017-10-12 07:00:00.0

Senden Die Ritter kämpfen am Wochenende in Senden

Krämermarkt, Mittelalterfest und verkaufsoffener Sonntag: Was am Wochenende vom Norden bis in die Innenstadt von Senden geboten ist Von Carolin Oefner

Essen auf dem Markt, durch die Stadt schlendern – und einkaufen: Am kommenden Wochenende ist in Senden wieder viel geboten. In der Innenstadt wird der Krämermarkt aufgebaut, auf dem Festplatz haben sich die Ritter ausgebreitet und Shoppingbegeisterte kommen am verkaufsoffenen Sonntag auf ihre Kosten. Das Wetter soll am Wochenende gut werden – perfekt um einen Ausflug nach Senden zu machen. Von der Innenstadt bis zum Norden ist viel geboten. Hier eine Übersicht:

Krämermarkt: Dekoratives und Nützliches: Der Krämermarkt in Sendens Zentrum ist ein beliebter Treffpunkt. Er findet am Samstag, 14., von 8 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 15. Oktober, ab 13 Uhr statt. Die Verkäufer bauen ihre Stände zwischen der Einmündung zum Blumenweg und der Kemptener Straße sowie in der Harderstraße zwischen der Hauptstraße und der Einfahrt Tiefgarage Bürgerhaus auf. Es werden wieder zahlreiche Händler erwartet. Angeboten werden vielerlei Dinge wie Tee und Kräuter, Winterkleidung, Accessoires, Feinkost oder Haushaltswaren.

ANZEIGE

Wegen der aufgebauten Stände gelten für Autofahrer Umleitungen: Haupt- und Harderstraße werden in der Zeit von Samstag, 5 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, gesperrt. Umgeleitet wird in Fahrtrichtung Ost-West über die Bruckner- und Brahmsstraße und West-Ost über die Schiller- und Bahnhofstraße. Die Anlieger in der Hauptstraße und teilweise in der Harderstraße kommen nach Angaben der Verwaltung in dieser Zeit nicht zu ihren Grundstücken. Außerdem wird die Bushaltestelle „Paul-Gerhardt-Haus“ (Hauptstraße) am Wochenende in die Brahmsstraße verlegt.

Mittelaltermarkt: Etwa 60 mittelalterliche Stände bieten sich den Besuchern auf dem Festplatz an der Danziger Straße. Dort wird Handwerk vorgeführt, es gibt Live-Musik, Gaukler sorgen für gute Stimmung und das Lager der „Ritter der schwarzen Lanze” ist zu besichtigen. Die Ritter zeigen in Kämpfen, was sie mit der Lanze können, etwa am Freitag um 18.30 Uhr und am Samstag um 18 Uhr. Nachmittags gibt es Kinder-Ritterturniere. Der Markt findet am Freitag, 13. Oktober, 16 bis 21.30 Uhr, am Samstag, 14. Oktober, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 18.30 Uhr statt. Er wird vom Sendener Industrie-, Handels- und Gewerbeverband (IHGV) organisiert. Der Eintritt zum Mittelaltermarkt ist frei.

Sonntag: Viele Geschäfte in der Innenstadt und im Sendener Norden öffnen am Sonntag ihre Türen. Zu finden sind besondere Angebote oder Mitmach-Aktionen. Besucher aus nah und fern nutzen den freien Tag, um einzukaufen. Der IHGV Senden veranstaltet den verkaufsoffenen Sonntag am 15. Oktober ab 13 Uhr. Auf neue Angebote im Iller-Center müssen die Käufer weiter warten. Die Einkaufs-Container auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums haben geöffnet. Die Bauarbeiten kommen jedoch voran, mittlerweile sind Glasscheiben an der Frontseite der zukünftigen Geschäfte eingesetzt. Aus den geplanten vier Geschäften auf der ehemaligen Röther-Fläche werden nun fünf. Das genehmigte der Sendener Bauausschuss vor Kurzem in einer Sitzung. Wer in die zwei unbesetzten Flächen einzieht, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Das Iller-Center soll jedoch noch vor Weihnachten fertig sein (wir berichteten).

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) ist kein Fan des verkaufsoffenen Sonntags. Ihre Gegenaktionen haben schon Tradition. Für die Kritiker des Einkaufens am Sonntag bietet die KAB auch dieses Mal wieder ein Gegenprogramm an. Und zwar ein Fest zur gelungenen Renovierung der Jodok-Gartenhütte im Jodokgarten am Pfarrer-Moog-Weg. Los geht’s um 12 Uhr, es gibt Mittagessen und Kaffee. Das Motto lautet „Komm zu uns – es geht auch ohne Einkaufen“.

Auszug aus dem Programm des Mittelaltermarkts: Am Freitag offizielle Eröffnung mit gemeinsamem Umzug mit dem Drachenwurm über den Markt (17 Uhr); der verrückte Oskar (17.30 Uhr); Ars Floreco mit Musik aus dem Mittelalter (18.30 Uhr); Abschlussspektakel mit allen Künstlern und einer Feuershow (20.30 Uhr). Am Samstag legen die Handwerker und Händler los (11 Uhr); Konzert mit den wilden Vakanten Ars Floreo (13 Uhr); Schmierenkomödien an der Bühne (13.30 Uhr); Kinder-Ritterturnier (15.30 Uhr); Orientalische Tänze mit Versipelia (16.30 Uhr); Un Poco Loco mit Feuershow für die kleinen Besucher (18.30 Uhr). Am Sonntag sind Schmierenkomödianten unterwegs (12.30 Uhr); Spielleute von Ars Floreco sind unterwegs auf dem Markt (14 Uhr); Ritterturnier (14.30 Uhr); Oskar der Gaukler (17 Uhr); Abschlussspektakel (17.30 Uhr). (az)