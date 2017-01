2017-01-15 10:50:00.0

Ulm Die Rückkehr des Drogeriekönigs

Warum der 84-jährige Erwin Müller wieder verstärkt in den laufenden Betrieb eingreift.

Der Drogeriemarkt Müller in Offenhausen war der erste eines heutigen Imperiums.

„Erwin Müller kauft wieder selbst ein“ titelt die gewöhnlich sehr gut unterrichtete Lebensmittelzeitung. Die Publikation für Führungskräfte in der Lebensmittelbranche schreibt, dass der 84-jährige Inhaber des Drogeriewarenhändlers ursprünglich geplant hatte, sich langsam aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Stattdessen mische Müller nun wieder stärker mit – vor allem im Einkauf. Als Grund dafür nennt das Blatt einen Teilrückzug der Mitgeschäftsführerin Elke Menold, die nach Informationen der Lebensmittelzeitung Zuständigkeiten abgeben will. Die Parfümerieexpertin gilt als die rechte Hand von Erwin Müller und übernahm in den vergangenen Jahren immer mehr Schlüsselfunktionen im Unternehmen, weil offenbar zahlreiche Topmanager den Ulmer Drogeriekonzern verlassen hatten.

Menold soll zunehmend genervt davon sein, immer wieder Konflikte zwischen dem Inhaber und dem Management schlichten zu müssen, schreibt das Fachblatt, und bezieht sich auf Unternehmenskenner. Müller komme das einerseits sehr entgegen, wieder aktiver ins Geschehen einzugreifen. Andererseits sei er auch dazu gezwungen, da es offenbar immer schwieriger werde, Spitzenpositionen im Unternehmen neu zu besetzen. Mittlerweile habe sich Müllers „autoritärer Führungsstil“ und die „hohe Fluktuation bei dem Drogeriewarenhändler“ herumgesprochen. Auch ein Nachfolger für den Inhaber ist bislang nicht in Sicht. Zu seinem einzigen Sohn Reinhard habe Müller ein angespanntes Verhältnis.

Zwischenzeitlich hatte der Senior laut Lebensmittelzeitung eine Stiftungslösung als Nachfolgeregelung angedacht. Ob die Pläne jedoch weiter vorangetrieben wurden, sei unklar. Müller sei bekannt dafür, nicht gerade viel Geduld mit Mitarbeitern zu haben, wenn die Ansichten über die strategische Ausrichtung auseinandergehen. Auch das Jahr 2016 ist wieder mit zahlreichen Abschieden zu Ende gegangen. Der Leiter Marketing & E-Commerce und der Einkaufsleiter International hätten das Unternehmen verlassen. Beide Manager seien erst 2014 beziehungsweise 2015 zu Müller gestoßen. Auch in der Position der Marketing-Leitung scheint nur der Wechsel konstant zu sein.

Konstant ist auch die Haltung gegenüber Presseorganen. Weder die Lebensmittelzeitung noch unsere Zeitung bekamen Antworten auf schriftlich gestellte Fragen. Dass es trotz der ständigen personellen Fluktuation geschäftlich gut läuft, will das Blatt aus Branchenkreisen erfahren haben.

Das Unternehmen mit 757 Filialen in sieben europäischen Ländern, mit insgesamt etwa 34000 Mitarbeitern und 950 Auszubildenden plant für das aktuelle Geschäftsjahr nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als 4,3 Milliarden Euro. Müller gilt nach dm und Rossmann als drittgrößter Drogeriehändler in Deutschland. Die Lebensmittelzeitung berichtet, dass Erwin Müller aufgrund der Preiskämpfe im Drogeriewarengeschäft mit der Ergebnisentwicklung „nicht ganz zufrieden“ ist. Alle Mitarbeiter seien deshalb zum Sparen aufgerufen. (heo)